LA CANASTA MECÁNICA

¿PATOTEROS CHUCHIS?.- Madres y padres, por lo general, desean que sus hijos e hijas crezcan con sentido de solidaridad, que se conviertan en personas responsables, de probada honestidad. Sin embargo, también existen progenitores que promueven hábitos agresivos, prepotentes, violentos y así construyen una prole cargada de rencores, de resentimientos y agresividad que luego descargan en sus semejantes.

Niños y niñas reproducen el patrón de conducta que observan en el hogar. Imitan el modo de proceder del papá y la mamá. Es el modelo que se aprende en la casa, desde la más temprana infancia, el que luego se reproduce en la sociedad. De modo no consciente, las criaturas van forjando un perfil de agresividad heredado en la casa, a través de una serie de episodios que van marcando el carácter violento, con las consecuencias que ello implica.

Los rasgos de violencia se van acentuando a medida que crecen, y estos van desde agresiones verbales hasta infundir pánico en sus pares a través de empujones, golpes, gritos ofensivos y patadas que pueden llegar a lastimar seriamente a quien es víctima.

En estos días nos enteramos, a través de la prensa y de las redes, que varios jóvenes menores de edad fueron brutalmente agredidos por alumnos del mismo colegio.

El hecho ocurrió en una institución considerada respetable como el San José. Un padre denunció que su hijo de 15 años fue víctima de una salvaje golpiza, que le ocasionó la rotura del tabique nasal, heridas en el rostro y contusiones en partes del cuerpo. Los agresores tienen entre 17 y 18 años, y amenazaron de muerte si alguno se atrevía a denunciar la zurra recibida.

Lo acontecido es inaudito. Es un acto de alta gravedad que no puede ser tomado a la ligera y merece ejemplar castigo, no la simple suspensión de asistencia a clases. Padres y madres de los agresores deben ser los principales interesados de esclarecer los hechos, dar respaldo a castigos y pedir las disculpas debidas. Especialistas dicen que nuestros hijos e hijas nacen con impulsos amorosos y agresivos, que con el tiempo y la convivencia con sus padres se construyen los vínculos afectivos y, según la costumbre familiar, se controlan los impulsos agresivos. Si se crece en medio de gente que se agrede y lastima todo el tiempo, es eso lo que imitan las criaturas. Si reciben amor, atención y protección por parte de sus padres, crecen seres cordiales, amigables, agradables, cooperativos con sus pares. Un padre hostil, que reprueba y castiga físicamente a sus hijos y los amenaza por cualquier motivo, está fomentando en ellos conductas agresivas que explotarán en cualquier momento, incluso sin motivo aparente. Es en la familia donde se aprende el modelo de actitud, disciplina, respeto. Por lo tanto, los padres y las madres son igualmente corresponsables del hecho de que sus hijos sean violentos, agresivos, patoteros o no.

