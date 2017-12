Mundo digital

Por Ricardo E. Ulke

ETIQUETAS

Bitcoin: la moneda virtual

Una de las palabras más escuchadas en el ambiente tecnológico y financiero de este año fue, sin lugar a dudas, bitcoin. Se trata de una moneda virtual o “criptomoneda” que acapara grandes elogios así como duras críticas. Su creciente valor está haciendo que las autoridades consideren tomar acciones luego de años de limitarse a pedir cautela ante esa criptomoneda.

El bitcoin fue creado en el 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, un desarrollador o grupo de desarrolladores, que creó la moneda virtual tras el estallido de la crisis económica con el idealista objetivo de que esta moneda sustituyera al dinero. Las unidades de bitcoin no se pueden duplicar, no necesitan intermediarios para sus transacciones, tienen código abierto y no están controladas por bancos ni gobiernos. Hace un año, un Bitcoin cotizaba a poco más de USD 500 y días pasados ha superado la barrera de los USD 19.000. Actualmente, comprar bitcoines ha dejado de ser una acción sólo de grandes inversores deseosos de ampliar sus fortunas para convertirse en un fenómeno en cadena, en el que se arriesgan, incluso personas comunes que aspiran a sumarse a la escalada alcista de esta moneda virtual.

Para usar bitcoines solo hace falta contar con un monedero digital -hay muchos y se descargan de manera gratuita-, acceder a una página dedicada a la compraventa de esta criptomoneda y proceder a su compra. Una vez realizada la transacción, se descarga la moneda recaudada, que se podrá gastar a través del mismo monedero en los establecimientos que lo acepten. En varias ciudades del mundo varios locales ya aceptan esta moneda e incluso ya existen cajeros en los que se pueden intercambiar bitcoines por dólares.

Sin embargo, autoridades monetarias de varios países ya alertaron acerca de los riesgos de comprar y guardar monedas virtuales con finalidad especulativa. Según dicen, la compra y la custodia de las monedas virtuales están sujetas a riesgos, como la posibilidad de pérdida de todo el capital invertido y de la típica variación de su precio. En otras palabras, la inversión es arriesgada y debe hacerse por cuenta y riesgo del usuario.

Aunque su futuro es incierto, muchos ven un inmenso potencial en esta tecnología que, según estiman, podría ser una de las próximas revoluciones de sectores como la banca y las comunicaciones, mientras que sus críticos estiman que el fenómeno bitcoin no es otra cosa que una gran “burbuja” alimentada por la especulación.

D A T O S

Controlarán lenguaje de odio

El equipo de control de YouTube contra el lenguaje de odio, contenidos extremistas, comentarios pedófilos y filmaciones inapropiadas realizadas por inversores publicitarios crece y se expande. Antes de 2018 estará compuesto por más de 10.000 personas.

Realidad aumentada en Snap

Snapchat se ha decidido permitir que los desarrolladores externos contribuyan a crear experiencias de realidad aumentada. Es por ello que lanzó una herramienta de desarrollo Lens Studio AR con el fin de que cualquiera pueda crear World Lenses que coloquen objetos 3D interactivos en sus fotos y videos.

Inteligencia artificial creará empleos

La inteligencia artificial (IA) creará más empleos que los que desplazará en el 2020, según un informe de la consultora Gartner. Mientras que 1,8 millones de trabajos serán eliminados en el 2020, el ritmo de creación de empleos en la industria crecerá hasta 2,3 millones.

REDES SOCIALES

Se defiende de críticos

Facebook respondió a científicos y expertos de la industria tecnológica que han criticado a la mayor red social del mundo y a sus competidores, por transformar la manera en que la gente se comporta y expresa sus emociones. La compañía aseguró que las redes sociales pueden ser buenas para el bienestar de las personas si usan la tecnología de manera activa, como comunicarse con amigos, en lugar de manera pasiva, como revisar las publicaciones de otras personas.

Los servicios en línea, como Facebook y su unidad Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube, están siendo atacados por su aparente naturaleza adictiva y lo que algunos consideran promoción de comportamientos antisociales.

VIDEOJUEGOS

Éxito de Nintendo Switch

La última videoconsola de Nintendo, la polivalente Switch, ha alcanzado la marca de 10 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en marzo. Con unas ventas promedio de más de un millón de consolas al mes, la Nintendo Switch se está vendiendo a un ritmo similar al de la última superestrella de Nintendo, la Wii. Aquella vendió más de 100 millones de unidades durante los seis años que duró su ciclo de mercado. Incluso la firma de estudios de mercado NPD Group prevé que la Switch supere en un 20 % las cifras de ventas de la Wii tras los primeros 10 meses en el mercado, apoyado en el hecho de que la temporada de compras navideñas está en pleno apogeo.

INTERNET

Más videos en alta definición

El 38 % del tráfico de video móvil en todo el mundo es ya de alta definición (HD) y dicho porcentaje se elevará al 50 % a finales del 2018, según un reciente estudio de la firma Openwave Mobility. El informe destaca que hace cuatro años, el video en HD comprendía tan solo el 5,7 % de todo el tráfico, y se entiende que su espectacular crecimiento se debe a la popularidad de los servicios OTT de video en streaming, como YouTube y Netflix. Se destaca que hoy en día más de 820 millones de personas de todo el mundo ven YouTube y Netflix en dispositivos móviles. Según el estudio, cuando los usuarios se acostumbran a la calidad HD en sus hogares, buscan la misma calidad en el móvil. Los suscriptores atribuyen una mayor importancia al video móvil que a las llamadas de voz. Por ello, su calidad tiene una importancia crucial en este ámbito.

LANZAMIENTOS

Smartphone con gran pantalla

LG Electronics acaba de anunciar en nuestro país la masificación de su categoría FullVision, al incorporar este tipo de pantalla a su más reciente dispositivo LG Q6. El smartphone es el primero, luego de LG G6, en incluir esta tecnología, la cual entrega a los usuarios una visualización de contenido multimedia en 18:9, para una experiencia cinematográfica y más inmersiva. Como era de esperar, LG Q6 lleva adelante la herencia de LG, en cuanto a excelencia óptica. El teléfono incorpora una cámara frontal con gran angular de 100°, que permite a los fanáticos de las fotos tener a un gran grupo de amigos y familiares en una sola captura y sin mayor esfuerzo. Su cámara mejorada con LG UX 6.0 aprovecha al máximo el aspecto en 18:9 de la pantalla FullVision.

Su modo Square Camera o Cámara Cuadrada facilita “compartir tus cuadrados” o crear todo tipo de collages, utilizando múltiples imágenes en este formato. Perfectos para compartir directa y automáticamente en redes sociales, como Instagram, ya que no necesitan de edición.

También está hecho para ser durable. Su marco metálico está construido a base de aluminio, serie 7000 ultrafuerte, una de las aleaciones de mayor resistencia disponible y utilizada ampliamente en industrias como la aeroespacial.

rulke@abc.com.py