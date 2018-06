Mundo digital

Por Ricardo E. Ulke

Robots de compañía

Snow mide 1 m, pesa 30 kg; es amable, entrañable, sorprendente y, pese a no tener corazón, ni sangre ni venas, aspira a ser la respuesta contra uno de los dramas humanos por excelencia: la soledad, un problema al que se enfrentan cada vez más ancianos. Fabricado por Csjbot y de género femenino, pero con forma de pingüino, Snow es uno de los “robots de compañía” que recientemente se presentaron en la feria CES de Shanghái, uno de los eventos tecnológicos más importantes de Asia.

Snow –aseguran sus creadores– es capaz de reconocer las principales emociones humanas y adaptar su comportamiento al estado de ánimo de su interlocutor. “Puede reproducir música, contar historias, responder preguntas. Los ancianos que viven solos o están en una residencia, muchas veces, se sienten solos porque sus hijos están trabajando o viven lejos. Los robots pueden ser una compañía familiar, como la de una mascota”, cuenta Shirlin Na, directora de Csjbot. El precio de mercado de este robot, fabricado en China con tecnología japonesa, es de USD 12.000 y ya puede conseguirse en una veintena de países.

“Nosotros no te vendemos un aparato, sino un compañero con un corazón. Nuestro robot social de acompañamiento crece y evoluciona conforme lo usás; se acostumbra a tus hábitos, no es solo un robot”, cuenta Revathi, encargada de las relaciones públicas de la empresa de Singapur GT Robot, participante en la feria en Shanghái.

El GT Wonder Boy tiene un precio más asequible que Snow, USD 1900, aunque un tamaño mucho menor: 23,8 cm. También promete que con el tiempo evoluciona, se personaliza y es como si “humanizás el robot”, explica Revathi.

Según un reciente informe publicado por la Academia de Ciencias Sociales sobre las condiciones de vida de las personas mayores de China, los tipos de atención deseados por las personas mayores incluyen las visitas domiciliarias del médico, las tareas domésticas, la educación sanitaria y el asesoramiento psicológico. Algunos especialistas coinciden en señalar que muchas de estas tareas podrían ser realizadas por los robots.

Aunque todavía es minoritario el uso de robots en el mundo, en China está cada vez más extendido y muchos de los expertos participantes en CES Asia concordaron que es una cuestión de tiempo que estos seres se integren en el funcionamiento de la sociedad.

D A T O S

“Embalsamador online”

Puede llegar a ser uno de los empleos del futuro, preservando los datos digitales de una persona, desde lo que cargaba y descargaba de la red hasta sus claves de acceso, cuando ya no esté, según un artículo de la revista Technology Review.

Nuevos videojuegos y lanzamientos

Fortnite, Super Smash Bros. Ultimate y Pokémon para Switch son las novedades con las que Nintendo deslumbró en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, en Los Ángeles. Otras firmas, como Electronic Arts, con Anthem y Battlefield V; Sony, con The Last of Us Part II para PlayStation 4, y Microsoft, con Halo, Gears of War y Forza, también impresionaron en la exposición.

Instagram, con funcionalidad de compras

Los 300 millones de personas que usan Instagram Stories a diario podrán efectuar compras desde la propia funcionalidad, porque la firma ha ampliado su oferta de comercio electrónico con el fin de monetizar la aplicación.

ACTUALIDAD

Oprah producirá programas para Apple

La célebre presentadora y empresaria estadounidense Oprah Winfrey producirá programas para Apple, en virtud de un acuerdo anunciado por el gigante tecnológico, que está ampliando cada vez más su oferta de contenidos. Apple no ha especificado el tipo de programa que planea crear la expresentadora de Oprah, el programa que la convirtió en una de las figuras más populares de los Estados Unidos. Tampoco divulgó las fechas de lanzamiento. El acuerdo incluye programas de televisión, pero también películas, aplicaciones y libros. Según varios medios estadounidenses, Apple quiere invertir USD 1000 millones en este tipo de producciones.

REDES SOCIALES

Revoluciona las redes sociales

El defensa de la selección de fútbol de Islandia Rurik Gislason, desconocido para muchos hasta el Mundial de Rusia 2018, suscitó un gran revuelo después del empate 1-1 ante Argentina, y ha visto dispararse su número de seguidores y admiradores en las redes sociales, en gran medida por su atractivo físico.

Antes del partido, Gislason tenía unos 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram, pero al final del sábado pasado contaba ya con 250.000 seguidores, que se elevaron tres días después a medio millón, una cantidad sensiblemente superior a los 330.000 habitantes de Islandia.

INTERNET

Snapchat se abre a aplicaciones externas

Snapchat se abrirá oficialmente a aplicaciones externas, pero promete limitar al mínimo el acceso a datos personales, un tema muy sensible desde el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. Snap, su casa matriz, lanzó un conjunto de herramientas –llamado Snap Kit– que permite hacer sus aplicaciones compatibles con Snapchat y dará acceso a ciertos datos, como lo hacen ya otras redes sociales o grupos tecnológicos. Los usuarios también podrán, por ejemplo, conectarse a otro sitios y aplicaciones vía sus cuentas, haciendo clic en “registrarse con Snapchat”, como ya es posible hacerlo con Facebook.

