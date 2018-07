Mundo digital

Por Ricardo E. Ulke

Instagram superó los 1000 millones de usuarios

Instagram alcanzó más de 1000 millones de usuarios activos. La red social, propiedad de Facebook, es preferida por jóvenes y está enfocada en compartir fotos y videos. Instagram se convierte así en la cuarta plataforma de Facebook en superar la marca de los 1000 millones, incluyendo a la propia Facebook, con 2000 millones, y los servicios WhatsApp y Messenger. Instagram ha ido superando a redes sociales rivales, como Twitter y Snapchat, y ha ganado nuevos usuarios jóvenes en un momento en que hasta Facebook ha sufrido retrocesos en este segmento de la población.

El anuncio de esta marca se produjo días pasados en un evento organizado por el cofundador y director ejecutivo de Instagram Kevin Systrom, en el que destacó una nueva función que permite a los usuarios compartir videos de hasta una hora de duración. “Ahora tenemos 1000 millones de usuarios”, dijo Systrom en este evento realizado en San Francisco. “Desde su lanzamiento, en el 2010, hemos visto con asombro cómo ha crecido esta comunidad”, dijo Systrom. “Es un gran logro”.

Apuesta al video

En paralelo, Systrom anunció el lanzamiento de la plataforma IGTV, que tendrá una aplicación separada para teléfonos inteligentes. IGTV permitirá a cualquier usuario de Instagram descargar videos de larga duración y también incluirá “canales” de quienes crearon estos videos, similar al que emplea YouTube, de Google.

“Cualquiera puede ser el creador, tú puedes descargar tus propios videos IGTV en la aplicación o la web para inaugurar tu propio canal”, dijo Systrom a la vez que informó que IGTV fue pensada para usarse en teléfonos inteligentes, y amplía muchísimo el límite anterior de duración de los videos, que era de un minuto. Facebook adquirió Instagram en abril del 2012 por alrededor de USS 1000 millones. La firma eMarketer estima que Instagram generará ganancias de 5480 millones de dólares en ingresos netos por avisos este año, 70,4 % más que el año pasado.

D A T O S

Serie de George Clooney en YouTube

La plataforma de videos YouTube Premium encomendó una serie de humor muy negro, coproducida por George Clooney y Kirsten Dunst, quien además será la protagonista. La serie, titulada On Becoming a God in Central Florida (Sobre convertirse en Dios en el centro de Florida).

Uber quiere volver a Londres

La plataforma estadounidense de servicios de taxi Uber presentó un recurso a fin de recuperar su licencia para operar en Londres, después de que las autoridades municipales no se la renovaran el pasado setiembre por malas prácticas.

Microsoft compra portal de videos educativos

Microsoft anunció la compra de Flipgrid, una plataforma de videos similar a YouTube que usan más de 20 millones de profesores y estudiantes en todo el mundo para debatir sobre diferentes temas que se tratan en las aulas.

INVESTIGACIÓN

Niños con más fuerza de voluntad

Los niños de hoy en día tienen más fuerza de voluntad que los que crecieron en la década de 1960 porque la tecnología los ha hecho más inteligentes, entre otros motivos. Esta es la principal conclusión de una investigación dirigida por psicólogos de la Universidad de Minesota (EE. UU.), quienes determinaron que, actualmente, los menores pueden esperar durante más tiempo a ser premiados a cambio de una recompensa mayor. Una explicación a esta diferencia es que en las últimas décadas ha habido un aumento de los coeficientes intelectuales (CI) entre los niños, un incremento que ha sido relacionado con las mejoras tecnológicas y mayor acceso a la escolarización. Los sicólogos señalaron que la tecnología “da a los niños una visión global del mundo” y ayuda a “desarrollar más rápido” sus habilidades. Los resultados de esta prueba contradicen los argumentos que apuntan que los avances tecnológicos han hecho que los niños sean más impacientes.

ACTUALIDAD

Locura por el asado

Con más de dos millones de seguidores en Facebook, 750.000 suscriptos en YouTube y más de 400.000 instagramers “Locos X el asado” es actualmente la comunidad online sobre asado más importante de Latinoamérica. A la cabeza de este emprendimiento digital está el parrillero argentino Luciano “Laucha” Luchetti, quien días pasados visitó nuestro país para compartir una parrilla en un show organizado por la firma Pollos Kzero. La actividad también contó con el chef compatriota Freddy Almirón y el protagonista del programa de YouTube “En el Horno con Peta”, Peta Rüger. www.locosxelasado.com

REDES SOCIALES

Verificación a fotos y videos

Facebook comenzará a verificar la autenticidad de fotos y videos, en el marco de sus esfuerzos para frenar las campañas de desinformación que se sirven de la plataforma. La red social, que ha sido criticada con frecuencia por no detener la difusión de noticias falsas, dijo que usará el aprendizaje automático y otras herramientas técnicas en su objetivo de reducir las imágenes y los videos manipulados. Tras ser acusada de permitir la desinformación y la manipulación durante las elecciones estadounidenses del 2016, Facebook ha intensificado sus esfuerzos para eliminar las cuentas falsas, la difusión de engaños, los rumores y otras informaciones mentirosas. Los esfuerzos de verificación de datos de Facebook ya están en marcha en 14 países, y se agregarán más este año, con la participación de socios independientes para verificar la información.

INNOVACIÓN

El androide más avanzado del mundo

Sophia, el androide de inteligencia artificial más avanzado del mundo, será ponente principal de la “Escuela de Verano” de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, a finales del próximo mes. Esta es la primera vez que Sophia estará en Sudamérica desde cuando fue activado el 19 de abril de 2015, en Hong Kong, luego de lo cual recibió la ciudadanía saudí. El androide tiene la capacidad de hacer reconocimiento facial, imitar gestos y expresiones faciales, responde, algunas preguntas, y posee la capacidad de sostener conversaciones, entre otras características. El tema central de la Escuela de Verano de este año serán los enfoques y retos de la denominada “cuarta revolución industrial”, e incluye charlas sobre la prolongación de la vida, la economía basada en redes, los vehículos autónomos, los drones, entre otros temas.

rulke@abc.com.py