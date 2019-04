Nutrición para todos

| Bienestar

Por Marisol Palacios

¿Los alimentos que compro realmente son los que tengo que comer o estoy haciendo algo mal? Muchas veces, por ignorancia, hacemos cosas o no las hacemos y repercuten en nuestra salud. De esto y otros temas hablarán expertos en nutrición en la conferencia Salud para todos, el 23 de abril.

Con el lema #SaludparaTodos y #SaludUniversal se desarrollará una charla que trata la problemática del peso, la obesidad y los trastornos alimentarios. El evento, de acceso gratuito, está programado para el 23 de abril a las 19:00 en el salón de la Fecomulp y estará a cargo del doctor Diego Gorvein, la doctora Sandra Turza —ambos neumonólogos— y la licenciada Evelyn Cabrera, nutricionista, en el contexto del mes de la salud.

La charla está dirigida a un público diverso y curioso en comprender la amplitud e implicancia del peso y sus complicaciones en todos sus aspectos —sobrepeso, obesidad y trastorno del espectro alimentario y su aspecto funcional— y el efecto que causan a largo plazo, con énfasis en el aspecto respiratorio y metabólico. “Más que nada, lo que se va a tratar son algunas estrategias para identificar de forma precoz el sobrepeso, el estigma social y, principalmente, el enfoque educativo de la alimentación”, comenta la licenciada Cabrera.

Son dos exposiciones amenas, informativas, actualizadas con tres profesionales debidamente acreditados, además de contar con ejemplos —participación de la audiencia— para su mejor retroalimentación. Los médicos que acompañan el evento son especialistas en pruebas metabólicas. “Tenemos 150 cupos. La charla va a ser didáctica y totalmente interactiva, basada en la realidad y con un vocabulario accesible para todos. Habrá premios de puntualidad; es decir, realizaremos 10 pruebas metabólicas gratuitas. Va a estar muy interesante”, subraya Cabrera.

Las actividades propuestas por los doctores Gorvein y Turza se basarán en obesidad y síndrome de apnea hipopnea del sueño, con demostración de cpap y sus interfaces —la presión positiva continua (CPAP) es el tratamiento más efectivo y utilizado en casos de apnea del sueño—. Abordaje funcional del paciente obeso: con demostración de espirometría, calorimetría indirecta y bioimpedancia. “La espirometría es una prueba diagnóstica que mide los flujos y volúmenes respiratorios; es decir, la capacidad para acumular aire en los pulmones y la capacidad para moverlo”, detalla.

La calorimetría indirecta determina el gasto energético en reposo de una persona. “Nos va a informar sobre las calorías que gasta su organismo en una situación de reposo, y la bioimpedancia es un examen que analiza la composición corporal, indicando la cantidad aproximada de músculo, hueso y grasa”, explica.

Según la nutricionista, el Paraguay no escapa a los altos índices de obesidad que se dan en todo el mundo. “Realmente, la globalización nos alcanza con respecto a esto. Estamos homogeneizados. Hay un 70 % de población adulta con sobrepeso y obesidad; el índice de la niñez también está bastante elevado. Así que estamos muy complicados en este aspecto”. Agrega que nuestro país ocupa el sexto lugar en fallecimientos por dietas menos saludables en Latinoamérica, según el portal thelancet.com.

En el Paraguay, dos de cada tres adultos presentan sobrepeso u obesidad (58 %). De estos, uno de cuatro adultos (23 %) presenta obesidad. Esta también afecta a los niños y adolescentes del país; uno de cada tres niños escolares y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad (32 %). Otro grupo afectado son las embarazadas, en las que, prácticamente, la mitad de las embarazadas del país sufren sobrepeso u obesidad y, de estas, una de cada tres es obesa.

Insiste que esto tiene mucho que ver con la educación, tener las herramientas y, aclarar muchas dudas y salir de los paradigmas que hacen abandonar las dietas. “No es que la gente no quiere alimentarse bien, solo que no sabe cómo cuidarse; entonces, hay que brindarle herramientas. No hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar”, asegura.

La nutricionista tratará el tema del estigma social como enemigo en el tratamiento preventivo de la enfermedad, tanto desde la perspectiva profesional como del paciente, y como detonante de la no temprana asistencia al centro asistencial o control. Tipos de dietas, cómo identificar cuál puede servir para cada caso y cuál para ningún caso. “¿Los alimentos que compro realmente son los que tengo que comer?, ¿o inocentemente hacen que retrase mi logro?, ¿o por vergüenza a preguntar o por creencias previas estoy tomando decisiones no muy afortunadas?”, explica.

Las charlas son de acceso gratuito y se entregarán certificados de participación.

Sepa más Inscripciones: educacion@cooperativauniversitaria.coop

mpalacios@abc.com.py • Fotos ABC Color/Archivo.