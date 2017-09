| Teatro.

Por Marisol Palacios

De la mano de Arlequín Teatro sube a escena Olivia y Eugenio, de Herbert Morote. La obra, que trata de la conmovedora relación de una madre con su hijo, está protagonizada por Alicia Guerra e Iván Studenko, con la dirección de Pablo Ardissone.

Olivia y Eugenio es una de esas obras que tocan el corazón. Morote, escritor peruano residente en España, no es un dramaturgo muy prolífico. De hecho, solo tiene tres obras teatrales, pero los temas que trata son muy profundos. Esta pieza, en especial, lo es aún más, porque expone la relación de una madre con su hijo, un joven con síndrome de Down. “Conocí esta obra hace tres años y me entusiasmó mucho, pero entonces no me enfoqué demasiado en ella. Recién el año pasado, pensando en la temporada 2017, logramos contactar con el autor y la conseguimos”, cuenta Pablo Ardissone, director de la puesta.

Confiesa que la primera persona en la que pensó para el papel de la madre fue Alicia Guerra, porque era un tema pendiente trabajar con ella. “Uno de los pocos gustos que me quedaban, al menos hasta ahora, era trabajar con Alicia”. Si bien la actriz ya había participado en varias obras en el Arlequín, hasta ahora no había trabajado con Pablo Ardissone.

Según el director, Guerra tiene una sensibilidad especial, justo la que requiere la obra, en la cual ponen el corazón. “Esta es una obra para verla con los ojos del corazón”. La pieza tiene la particularidad de contar con la participación, como requiere la historia, de un chico down; en este caso, Iván Studenko, quien interpreta el rol del hijo de Olivia (Alicia Guerra). “Llegué a Iván por medio de una amiga y, cuando lo conocí, supe que él era Eugenio”, comenta Ardissone.

Por su parte, Iván cuenta que, cuando le propusieron participar en la obra, se puso muy contento y se entusiasmó con la idea de interpretar a Eugenio. “Me emocionó mucho y le dije a mamá que quería hacer la obra”, dice el joven.

“Fue muy lindo”, cuenta Alicia Guerra respecto al momento en el que Ardissone la convocó para trabajar en la puesta. Cuando el director le envió el año pasado la obra y la leyó, la actriz se dio cuenta de que era un desafío muy grande. “Ya de por sí cuando un director cuenta con una obra y la ama tanto, uno sabe que tiene la garantía de que va a ser bien cuidado. Desde un principio supe que iba a significar un gran aprendizaje y marcaría un cambio en mí. Uno puede defenderse con oficio y experiencia, pero esto te replantea todo. Creo que soy novata como Iván; ambos estamos aprendiendo en esta obra”, destaca.

La obra se desarrolla en una noche, en el departamento que comparten madre e hijo. Ella es viuda, tiene un hijo mayor, pero ya está casado y no vive con ellos. “Es de esas noches en las que uno revisa su vida, se replantea todo y debe tomar decisiones, pero la presencia de su hijo, que es el motivo de su vida, es lo que va marcando el cambio de esas decisiones. Eugenio es la bondad, la alegría, la pureza auténtica, no la actuada. Él da esperanzas, salva vidas”, explica la actriz.

En poco más de una hora en la que transcurre la obra se transitan por todos los sentimientos. “Parecería una obra dura, que de hecho lo es en algunos momentos, pero la presencia de Eugenio nos hace conectarnos con cosas que no pensábamos. Tiene salidas que no imaginábamos que podía tener. Iván le ha prestado a su personaje un atractivo que lo hace cautivador, atrapante”, detalla Ardissone.

Studenko asegura que le gusta mucho la obra, porque si bien ya había participado en varias puestas, siempre quiso hacer algo personal y que tenga que ver con su vida. “No hay muchas oportunidades para la gente con capacidades diferentes, por eso estoy muy agradecido con Pablo”. “Esta obra es muy peculiar porque no solo es solo un chico down haciendo un papel, sino que está interpretando a un chico down”, detalla Ardissone. El hecho de estar trabajando con un elenco profesional es un desafío para él y, también, para el director, porque aunque hay cosas que le cuestan; igual le plantean nuevos desafíos y él sorprende superándolos.

En palabras de Alicia Guerra, el espectador se va a encontrar con un momento generoso, de dar. “Es una entrega muy linda que hace Iván y hacemos todos. Dejamos el corazón y sabemos que va a trasmitir momentos de ternura, humor y reflexión. Había cosas que me costaba decirlas, pero –como me dijo el director– es una realidad y así tiene que tomarlo la gente”.

Ardissone considera que no habrá nadie que salga de la misma forma que entró a ver la obra. “La sola presencia de Iván y el trabajo de Alicia, quien te acaricia con las palabras, hará que el público salga transformado, obviamente impactado por la historia, pero, sobre todo, distinto. Porque ese es el tipo de teatro que hoy quiero hacer. Hay que humanizar a la humanidad. Tenemos que aprender a conectarnos como seres humanos. Eso se está perdiendo y debemos rescatarlo. Es lo que nos queda. Las relaciones humanas son las que nos construyen”.

Si una obra de teatro puede ayudar a construir, vale la pena verla. Olivia y Eugenio se presenta en Arlequín Teatro, de viernes a domingo.

