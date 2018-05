Papel en Argentina

| Arte

Por Marlene Aponte Branco

“El camino del artista se hace con paciencia”. A esta reflexión llega Sary López, la actriz paraguaya que participa en La reina del miedo, que hasta el momento es la película argentina más vista del año en el vecino país, con cerca de 100.000 espectadores.

Sary López lleva una interesante carrera artística desde hace unos años. Participó como actriz en cortometrajes; series, como Santa cumbia, y largometrajes, como 7 cajas y Mangoré. El teatro y la producción también forman parte de su currículum artístico.

Buscando crecer profesionalmente, Sary decidió ir a Buenos Aires en busca de más oportunidades. “Como cualquier paraguayo en busca de mejores oportunidades, me fui, porque el rubro del cine todavía es muy limitado acá; entonces, decidí expandirme como profesional y seguir formándome allá. Así surgió esta oportunidad”, comenta la actriz.

Una vez instalada en la capital argentina, Sary se metió a un campo muy competitivo. “Siempre estuve concentrada y confiada en lo que puedo ofrecer. Creo que si uno se prepara, también es más fácil el camino”, opina la actriz.

Llamada a un casting, Sary fue elegida para interpretar el papel de un ama de llaves en La reina del miedo, que cuenta con la producción del famoso conductor de televisión Marcelo Tinelli. Quizá, un papel estereotipado, pero ella lo vio como algo importante. “Es una realidad y el cine es un reflejo de la realidad. Este papel llegó a mis manos y dije que era una buena oportunidad para reflejar algo lindo. Es una realidad que nuestros compatriotas están trabajando allá de forma masiva. Traté de reflejar todo lo bueno de un paraguayo trabajando afuera, en un país como Argentina o España. Siempre se destacan la confianza, la seguridad, no faltan, son responsables, honestos, muy laboriosos. Entonces, como artista, me pareció algo muy lindo de utilizar y no decir: ‘Es solo una empleada doméstica’, sino al contrario, me pareció muy importante poder reflejar ese lado de los paraguayos, muy esforzados en nuestra vida y trabajo. Para mí, es un orgullo haber representado algo real”, reflexiona.

Nuevos caminos

Con La reina del miedo, Sary ha logrado una proyección. Gracias a este trabajo consiguió un representante, quien ya está presentando su perfil a varios casting. “A la gente le gustó mucho mi trabajo”, señala con humildad y resalta que un artista debe entregar el alma en cada proyecto. “Si bien hoy se necesita tener mucha preparación, también es una cuestión que pasa por el arte; uno da de corazón su arte. Si tiene algo para dar, eso se nota”, asegura.

Al lograr un representante en Argentina, Sary espera lograr más proyectos para trabajar en el vecino país. “Se facilita mucho el camino de seguir avanzando, conseguir otras películas y, bueno, vamos formando el camino”, dice la joven actriz.

En La reina del miedo, Sary ha logrado notoriedad e, incluso, la han visto como revelación, recibiendo felicitaciones de directores, actores y actrices argentinos. Felicitaciones que la motivan e impulsan a seguir creciendo en el rubro interpretativo. “Me puedo ir a cualquier parte del mundo, porque tengo ese espíritu aventurero de ir a un lugar, ver qué oportunidades me brinda y comenzar. Siempre fue así. Ya viví en Chile, Los Ángeles… Si tengo un proyecto en otra ciudad o país, me voy”, afirma.

Trabajando en proyectos propios, Sary prepara algo para el teatro. “En los próximos meses o semanas voy a estar definiendo eso”, adelanta, con la promesa de seguir firme con la pasión que le brota por los poros.

