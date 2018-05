Pop made in Paraguay

Por Marisol Palacios

Joel Casco se lanza como cantante pop. Ya está sonando en las radios y todas las plataformas su primer sencillo, El día ideal, que también ya cuenta con su videoclip. Ahora prepara un segundo sencillo, además de un disco que piensa lanzar a fin de año.

Proveniente de una familia de deportistas, aunque asegura que su padre canta muy bien, Joel Casco es el único artista. Su padre, Antolín Casco, es presidente de un club de fútbol y sus hermanos son todos futbolistas. “Pero el deporte no es lo mío”, revela. De hecho, destaca que, básicamente, desde pequeño le gustaban todas las artes. Fue así que Joel comenzó a cantar desde temprano.

Participaba en los coros y luego, en el colegio Saturio Ríos, de San Lorenzo, bailaba en todas las actividades estudiantiles. “Mi madre, Carmen Mendieta, es docente y enseñaba en ese colegio. Allí, las olimpiadas son muy reñidas, tradicionales e importantes. Yo bailaba y cantaba”, recuerda. Pronto, por propia iniciativa, comenzó a tomar clases de vocalización.

Pero cuando culminó el bachillerato y debía optar por una carrera universitaria, como en nuestro país todavía no había una facultad de música y no quería dedicarse a la docencia, se inclinó por la carrera de Arquitectura. “Puse en pausa mis aspiraciones musicales, aunque seguía cantando en karaokes, pero nada importante”, menciona. Hasta que, en el 2011, se le presentó la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a través del programa de intercambio Work and Travel.

Este consiste en trabajar en el país por tres meses, más un mes libre para recorrerlo. Joel se fue y trabajó de mesero en el restaurante Perkins. “Amé ese trabajo, el lugar, la gente. Hasta ahora la considero la mejor experiencia de mi vida”, confiesa. Por esas coincidencias de la vida, al lado del edificio en el que se hospedaba había un bar, de esos típicos de los Estados Unidos, con barra enorme, mesa de pool y en el fondo estaba el karaoke con un pequeño escenario.

Como Joel frecuentaba el bar y cantaba, una noche, la dueña del lugar le dijo que cantaba bien y le propuso abrir el karaoke todos los días. “Abrir el karaoke significaba cantar uno o dos temas para que la gente se prenda. ¡Acepté con gusto!”, rememora. Y si bien nunca murió, esta chispa hizo que su pasión por la música se volviera a encender. “Entonces, decidí que eso era lo que quería hacer todo el tiempo”.

Cuando regresó a nuestro país, vino cargado con todas las ganas, pero se tuvo que contener porque tenía que retomar y culminar la facultad. “Arquitectura es una carrera muy demandante y requería de toda mi atención”, señala y agrega que en sus planes nunca estuvo dejar la carrera. “Sabía que tenía que cumplir con ese compromiso social; además, amo la arquitectura, porque también es crear. Pero mi pasión es la música. Si pudiera vivir de ella, haría solamente eso”.

Ya en el último tramo de la carrera universitaria, comenzó a tantear de nuevo la música. Fue así que cuando escuchó por radio el anuncio de una competencia de canto denominada Record Music Contest, decidió participar. Consistía en grabar un tema, subirlo al sitio web y el voto de la gente decidía la selección de los participantes. Las 16 personas con mayores votos pasaban a competir en vivo en un bar. “Nunca me gustaron los concursos en tevé ni nada de eso, pero esta competencia era muy peculiar. Se desarrollaba en un bar y consistía en cantar en vivo contra otra persona”.

El jurado estaba compuesto por Andrea Valobra, Paiko, entre otros. En cada duelo, el ganador pasaba a la siguiente ronda hasta el final. El premio consistía en la grabación de un disco. “Pero no gané”, admite. Sin embargo, lejos de desanimarlo, esto lo incentivó aún más, porque tuvo la oportunidad de conocer a otros músicos y moverse más en el ambiente musical. “Antes no conocía a nadie. Entonces, comencé a tocar en bares, como T.G.I., Hard Rock Café, shoppings. Me animé mucho más”.

Eso fue en el 2014. A partir de entonces, comenzó a cantar en público y mostrar su cualidad de compositor. “Siempre compuse la letra y música de mis temas”, asegura. Como ya estaba cantando, decidió trabajar en sus temas, su letra, lo que quería decir. Contactó con productores y otros compositores para madurar sus ideas. “De ahí se desprende mi primer sencillo: El día ideal, que estoy promocionando ahora. Me estoy presentando como músico y no quiero parar”.

El tema está en las radios y todas las plataformas digitales, como YouTube, Spotify, Apple Music, entre otras. También está grabando más temas e, incluso, preparando un segundo sencillo; además de un disco que piensa lanzar a fin de año. Su primer sencillo ya tiene un videoclip. “Estoy trabajando durísimo con esto, porque quiero que sea mi carrera y me consideren un artista completo. Me gusta hacer shows, canto, bailo; ser performer, más que nada”.

Le gusta el pop, porque le permite combinar con estilos como el rock, hip hop y otros. Sus referentes son Michael Jackson, Madonna, Justin Timberlake y Cristina Aguilera. Más adelante, piensa cantar en inglés, pero como el Paraguay es su primer mercado, canta en castellano. “Sé que el pop es un mercado poco explorado a nivel local. Consumimos mucho pop de afuera, pero no producimos. Hay mucho rock, cumbia, pero poco pop. Pero si no hay propuestas interesantes, nadie va a consumir”, afirma.

Joel asegura que el tema El día ideal es muy significativo, porque es su carta de presentación. La letra habla de que hoy es el día para empezar a luchar por los logros o dejar de sufrir, de asumir una actitud diferente. “Soy una persona muy optimista, por eso era muy importante presentarme con ese tema. Mi sueño es presentarme a mercados internacionales. Eso espero y busco”. ¿Por qué no? Tal vez hoy sea el día ideal para cumplirlo.

