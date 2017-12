Rituales para recibir el Año Nuevo

Por Marisol Palacios

Termina el año y deseamos que en el nuevo nos vaya mejor. Es así que cuando las manecillas del reloj marquen las 00:00, los rituales de Año Nuevo aparecerán. Estos van desde comer 12 uvas y pedir un deseo con cada una, pasearse con una maleta por toda la cuadra, hasta estrenar ropa interior.

Si sos de las personas que desean tener felicidad y prosperidad en el año venidero, te recomendamos que pongas mucha atención en estos rituales. En tal sentido, debés deshacerte de tres cosas de la casa, en la forma como saques tres cosas, te abrís a tres nuevas oportunidades en el nuevo año. Tirá las cosas que ya no usás. Según la tradición, las cosas viejas y olvidadas guardan malas energías. La recomendación es sacarlas de tu casa o departamento antes de Año Nuevo. Ropa, papeles, potes de mayonesa vencidos, servilletas guardadas de tus pedidos de delivery. Todo lo que has acumulado en estos últimos meses y no sirve, ¡afuera! Pero tampoco te emociones, tirá solo aquello que puedas comprar de nuevo; de lo contrario, arrancarás muy mal el año.

Aquí van los rituales que se realizan el 31 a medianoche:

Lentejas. Para asegurar trabajo, dinero y abundancia en el hogar, 10 min antes de las 12 de la noche, tomá un puñado de lentejas y ponelas en tus bolsillos y la cartera, y conservá otro poco en la mano derecha. También se acostumbra tener en el menú un plato con lentejas, ya sea en la cena de Nochevieja o en el almuerzo del 1 de enero.

Uvas. Una de las más antiguas tradiciones es comer 12 uvas, una por cada campanada y pensar un deseo en cada una de ellas.

Ropa interior. La prenda debe ser nueva, para estrenar ese mismo día, y, según la tradición, si es regalada, más suerte tendrá la persona. Así que comprar o regalar ropa interior de esos colores forma parte de los principales rituales para estas fechas. Los colores varían según lo que se pretende lograr.

Amarilla: si se desea prosperidad económica.

Roja: para encontrar el amor verdadero y pasión en tu vida.

Verde: si querés dar fortaleza a la salud.

Rosa: para fortalecer una amistad.

Blanca: si se anhela un año tranquilo y estable.

Cinta. Comprá una cinta roja para atraer el amor duradero y la pasión a tu vida, y atala a tu muñeca izquierda como pulsera. También podés usarla con una de color rosa, te ayudará para el amor incondicional y puro.

Maleta. Si tu deseo es viajar, tomá una maleta grande —no es necesario que contenga ropa—, y salí a la calle después de las 12 y da la vuelta la manzana de tu casa. Entre más larga sea la vuelta, más lejos te irás. También se cree que solo se tiene que rodear la casa mientras suenan las campanadas.

Velas. Asimismo, se acostumbra encender velas para alejar las malas vibras. Cada color tiene un significado distinto.

Dorada: para atraer el dinero y la abundancia a tu vida.

Roja: si querés avivar la llama del amor.

Rosada: si anhelás encontrar un amor ideal en tu vida.

Azul: para lograr tus metas profesionales o cambiar de trabajo.

Verde: para la salud.

Amarilla: para atraer los negocios.

Blanca: para sanar cualquier relación o, simplemente, lograr paz y equilibrio en tu vida.

Violeta: para transmutar lo negativo en positivo y alejar todas las malas vibras.

Manzana roja. Escribí alrededor: “Yo (tu nombre completo) quiero encontrar un amor que me respete, ame y haga feliz. Igualmente, que yo pueda hacer feliz a esa persona, y lo ame y lo respete”. Echale un poco de miel alrededor y, por último, un poco de canela en polvo; dejala en un plato en tu dormitorio o donde quieras por siete días.

Baño. Depende de lo que desees lograr.

Amor: con pétalos de rosas rojas y rosadas y miel.

Envidia: con sal marina del cuello para abajo para limpiarte y alejar la envidia.

Alma: con manzanilla para sanar el alma.

Perdón: con azúcar y eucalipto para perdonar.

Suerte: con ruda. Para preparar un buen baño de ruda, se recomienda hervir las hojas de la planta como si se hiciera un cocimiento, colar el agua y bañarse con esta. Este es un baño benéfico para limpiarte y atraer prosperidad.

Dinero. Para atraer dinero, uno de los rituales es barrer monedas. Supuestamente, a medianoche del 31 de diciembre se tienen que abrir las puertas de la entrada de la casa y barrer de adentro hacia afuera para sacar lo malo y bueno, luego se colocan monedas en el piso y nuevamente se barre hacia el interior.

Otro: para que nunca te falte dinero, tené en tu bolsillo derecho la mayor cantidad de dinero que puedas. Y otro más: meté un anillo de oro en una copa de champán. Brindá con la bebida y tendrás prosperidad durante todo el año.

Amor. A la hora de bienvenida del Año Nuevo, saludá primero a alguien del sexo opuesto para que no te falte el amor.

Casa. En las esquinas de tu casa poné limones partidos en cuatro; eso te retirará las envidias y malas vibras. Tirá monedas debajo de las camas, comprá una hermosa planta de ruda y ubicala a la entrada; eso te traerá mucha suerte.

Pisar con el pie derecho. Tenés que salir de casa y entrar con el pie derecho o pisar fuerte con el pie derecho justo después de las 12 campanadas de medianoche para tener un año libre de obstáculos.

