“Sembrar en los jóvenes es mi pasión”

| Distinción

Por Nancy Duré Cáceres, ABC Color

La concertista Berta Rojas fue distinguida como una de las intelectuales más influyentes de Iberoamérica 2017, que este año está dedicado por completo a las mujeres. El premio es el reflejo de la capacidad creadora de las féminas que brillan con luz propia.

Para la concertista Berta Rojas fue una muy grata sorpresa la distinción. “No tenía conocimiento de ello”, admite.

En la elaboración de la lista participaron conjuntamente EsGlobal, medio digital español dedicado al análisis y la reflexión, y Hay Mujeres, la primera plataforma de expertas de América Latina que promueve la visibilidad y la voz de las mujeres como una dimensión de liderazgo.

“Me siento honrada de integrar esta nómina, en la que otras referentes de la escritura, el cine, las artes plásticas, pasando por la administración de empresas, las ciencias o la diplomacia, forman parte”, escribe Berta desde Boston.

La artista se muestra agradecida, en primer lugar, con su madre. “Fue duro para ella dejarme ir a formarme al exterior, pero la confianza que tenía en que yo sabría abrirme camino fue contundente. Sin ese apoyo, difícilmente estaría donde estoy hoy en día. Y con mi papá, quien sembró en mi vida valores de empeño y trabajo duro para salir adelante; son valores que le agradezco mucho”, señala.

Agradece también todas las oportunidades a las que pudo acceder gracias a las personas que creyeron en ella y le siguen dando el premio de la confianza.

Sobre sus próximos desafíos, cuenta que en Boston, como parte del plantel docente de la Berklee College, es un permanente reto encarar cada jornada de clases y, al mismo tiempo, un importante estímulo en su faceta como docente, que tanto disfruta.

En cuanto a sus proyectos en el Paraguay, espera seguir trabajando con el increíble Ensamble Pu Rory. “Siempre con el importante apoyo del banco Itaú, que hace posible que más de una veintena de jóvenes guitarristas clásicos puedan formarse a un alto nivel y tener la oportunidad de tocar juntos, sembrando en ellos valores de solidaridad, trabajo en conjunto y armonía, que tanta falta hace replicar en el mundo. También con el apoyo de dicha fundación, este año, la tradicional gira Con Berta Rojas hoy toca Mangoré cumple 10 años, razón por la que la edición del 2018 será sumamente significativa para mí y todo el equipo que forma parte de este maravilloso proyecto. Sembrar en los jóvenes con las mejores herramientas que tenemos es nuestra pasión”.

Para el año próximo, tiene previstos varios viajes, para seguir sintiendo esa adrenalina que el contacto con el público le hace sentir, pero hay uno en particular que le produce una gran emoción: “Hace tres años, el mismo año que se me había diagnosticado cáncer, tenía agendado un concierto con uno de los guitarristas más destacados del mundo: mi admirado John Williams. Por recomendaciones de mis médicos me vi obligada a cancelar todos mis conciertos en esa temporada, incluyendo ese, con el que tenía una gran ilusión al ser un sueño largamente acariciado. Había dado por perdida esa oportunidad y, sin embargo, recientemente tuve el privilegio de ser invitada nuevamente por el gran maestro para ir al Globe Theater de Londres y tocar juntos en el 2018. Esta vez, la oportunidad tocó por segunda vez a mi puerta y me siento agradecida con Dios, la vida, mis médicos y seres queridos, quienes permiten que hoy esté recuperada y lista para hacerlo”.

Berta Rojas todavía no tiene fecha de retorno a nuestro país, pero si los proyectos se concretan de la forma que espera, viajaría en el 2018 para la gira de colegios y acompañar los avances del Ensamble Pu Rory.

Los logros de la concertista traspasaron fronteras, llegando a la nominación de los Premios Grammy y numerosas otras distinciones no menos importantes. Pero ella sigue su camino, llevando su arte adonde sus emociones le guían y teniendo como mayor inspiración el Paraguay.

A días de terminar el año, uno de sus mayores deseos para el 2018 es que la libertad que tenemos para elegir a conciencia a los futuros gobernantes sea puesta en marcha en toda su magnitud a través del derecho a votar, y que el resultado pueda verse en una mayoría de personas idóneas y honestas accediendo a los cargos. “‘Solo se puede cambiar lo que se puede tocar’, decía un amigo, y creo que cuantas más personas honestas se comprometan con la gestión pública, más opciones reales tendremos de cambiar las cosas para bien de todos. Finalmente, si complementamos esta nueva forma de política con nuestro correcto quehacer cotidiano, veremos crecer a nuestro Paraguay en todos sus ámbitos. Eso quiero”.

ndure@abc.com.py

Fotos: Gentileza.