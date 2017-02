Sueños en technicolor

| Actualidad

Por Maripili Alonso

La La Land es la película récord de esta temporada de premios, en la que ya cosechó siete Globos de Oro, 11 candidaturas al Bafta y 14 nominaciones al Óscar, alcanzando a Titanic y Eva al desnudo. El musical, protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, traerá colores y mucha música a los cines paraguayos desde el jueves 16.

Sueños, jazz y mucho trabajo, al parecer, constituyen la fórmula del director Damien Chazelle, que ya hace un par de años se ganó la consideración del público y la crítica con Whiplash, el filme sobre un estudiante de batería que se enfrenta a un implacable profesor. Con La La Land, el realizador busca devolver a la gran pantalla el espíritu de los clásicos musicales de la edad de oro de Hollywood y de la nueva ola francesa.

“De muchas maneras, La La Land es una película muy distinta a Whiplash. Pero ambas lidian con algo que es muy personal para mí: cómo lograr un balance entre la vida y el arte, cómo equilibrar la realidad con los sueños y, específicamente, cómo uno puede alcanzar un balance entre su relación con el arte y las demás personas. En La La Land quería contar esa historia usando la música, las canciones y el baile. Creo que el musical como género es un gran vehículo para expresar ese acto de equilibrio entre los sueños y la realidad”, asegura el realizador.

Protagonistas

Emma Stone y Ryan Gosling son los encargados de dar vida a los dos protagonistas de esta colorida historia: Mía, una aspirante a actriz que se gana la vida trabajando en una cafetería, y Sebastián, un pianista de jazz que busca trascender con su música.

“Para mí, era importante hacer una película sobre soñadores, acerca de dos personas que tienen estos enormes sueños que los guían, los juntan y que, también, los separan”, destaca Chazelle.

La ciudad de Los Ángeles es el lienzo sobre el cual se pinta esta trama, que se inicia con un embotellamiento en una de las autopistas. “En Los Ángeles, generalmente, se encuentran autos con una o dos personas adentro. Es parte de lo que hace a la ciudad un poco solitaria. Pero también refleja por qué es un alocado refugio para los soñadores”, menciona el director.

El rodaje se llevó a cabo en más de 60 locaciones de la ciudad, entre ellas, el observatorio del Griffith Park, el Lighthouse Café de Redondo Beach y el histórico cine Rialto.

Las canciones de la película fueron compuestas por Justin Hurwitz, amigo de Chazelle desde sus años de estudio en Harvard, y los destacados letristas de Broadway: Benj Pasek y Justin Paul. La producción musical estuvo a cargo de Marius de Vries, quien ya había trabajado en la dirección musical de la película Moulin Rouge, y las coreografías fueron creadas por Mandy Moore.

El proyecto según Gosling

Gosling asegura que se sumó al proyecto muy intrigado por llevar a cabo un musical al estilo de aquellos protagonizados por Fred Astaire, Ginger Rogers y Gene Kelly. “Esos son los musicales que me conmueven. El hecho de que esta película posea este tipo de estética y espíritu de juego fue fantástico porque tenía el deseo secreto de hacer un filme así”, señala el actor, conocido por películas como Diario de una pasión y La gran apuesta.

Tal como su personaje, que demuestra un gran compromiso con su arte, Gosling tuvo que someterse a meses de entrenamiento para ejecutar el piano y bailar.

“No existe un solo primer plano de las manos de Sebastián que se haya realizado con un doble. Todas son con Ryan. El rol requería un actor con la ética de trabajo para convertirse en un intérprete del musical y él aceptó el reto”, agrega Chazelle.

Antes de sumergirse en el mundo de La La Land, Emma Stone había conquistado al público con sus interpretaciones en películas como Easy A y Birdman. También se había puesto en la piel de Sally Bowles, durante una nueva puesta en escena del musical Cabaret en Broadway.

“La idea de contar esta historia realmente moderna de dos artistas luchadores –pero en un musical al estilo de los años 50 en la versión actual de Los Ángeles– se volvió rápidamente en algo muy emocionante”, menciona la actriz, quien ya se alzó con varios galardones por su interpretación en la película.

Identificación

En relación con su personaje, refiere que a Mía la moviliza algo que aún no comprende a cabalidad. “Ella quiere ser artista en una ciudad en la que tanta gente parece ser como ella. Pero siente que hay algo especial en su interior, aunque aún no sabe qué es. Me identifico con ella en lo de ser actriz e ir a audiciones, pero había algo más excitante que era introducirla a este mundo musical, en el que, de repente, uno puede dar vueltas por la calle o estallar en una canción. Eso fue un maravilloso desafío”, subraya Stone.

El rodaje de la película se inició el 10 de agosto de 2015, en Los Ángeles, recurriendo a varios planos secuencia para registrar las escenas musicales. Para ofrecer un vínculo creativo con el pasado, el director de fotografía Linus Sandgren utilizó lentes anamórficos y película de 35 mm. No obstante, también aprovechó los recursos que actualmente le ofrece la tecnología para llevar a cabo los movimientos de cámara y darle a la película el estilo visual que Chazelle había imaginado.

Mientras Hollywood se prepara para vivir la 89.a entrega de los Premios Óscar, el próximo 26 de febrero, el público paraguayo podrá ver en los cines desde el jueves esta oda al amor, los sueños y la ciudad de las estrellas.

Premios y nominaciones

7 Globos de Oro, incluyendo los de mejor película, mejor actor, mejor actriz y mejor director.

14 nominaciones a los Premios Óscar en las categorías de mejor película, actor, actriz, director, guion original, fotografía, edición, diseño de producción, vestuario, banda sonora original, canción original (Audition: the fools who dream y City of stars), mezcla de sonido y edición de sonido.

Premio del Público en el Festival de Toronto.

Premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia.

11 nominaciones a los premios Bafta, de la Academia de Cine del Reino Unido, incluyendo mejor película.

Premio a mejor actriz del Sindicato de Actores de los Estados Unidos (SAG).

