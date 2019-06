Teatro para sentir

| Arte

Por Marisol Palacios

Con una propuesta diferente se presenta en cartelera Semblanzas Decaídas, una pieza artística multidisciplinaria, con énfasis teatral. El elenco, compuesto por Silvio Rodas, Hugo Matto, Alma Quiñónez y Emilio Ortellado, lleva al público a un viaje en un mundo en donde se sienten las letras.

Escrita y codirigida por el periodista, actor, escritor y productor Carlitos Cañete y el actor, director y fotógrafo Sebastián Ovelar, Semblanzas Decaídas plantea una metáfora de la ceguera. La idea de no ver, o no querer ver la mentira que uno mismo cree para sí, transporta a una pareja a la frontera de sus escrúpulos, en una noche en la que cada uno, por su cuenta, recibirá la inesperada caída de arquetipos sociales que tienen otra forma de abordar lo que tangiblemente está a la vista.

Según Cañete, sin Sebastián, esta obra no hubiera sido posible. “Es como un norte muy sensible y brinda todo ese universo que va más allá de la vista, que no tiene que ver con que él ve, sino con el bagaje teatral que tiene aporta mucho”, asegura y agrega que cuando está detrás del público, escucha y se imagina lo que está pasando en su cabeza. “Escucho a Josías Cáceres, quien hace el lenguaje de señas, cómo golpea parte de su cuerpo. Hasta yo podía percibir que él está ahí y lo mismo lo hará otro ciego”.

Para Hugo Matto, la obra es bastante innovadora desde varios sentidos, como la dramaturgia y la dirección de Carlitos Cañete y Sebastián Ovelar. “Carlitos, a pesar de su impedimento, su ceguera, lo está haciendo muy bien”, afirma. “Lo que hay que resaltar es la inclusión que tiene la obra. Hay un intérprete de lenguaje de señas, para personas con deficiencia auditiva”, comenta Emilio Ortellado.

Alma Quiñónez dice que se trata de una pieza que también tiene ese “toque” para que se sientan cómodas las personas no videntes. “Además de la música en vivo por Omar Pérez”. Ortellado agrega que como la dirección es de Carlitos y él tiene ese impedimento, justamente él les dirige con el fin de que él pueda sentir y experimentar las situaciones que se dan en la obra. “Que le llegue en forma auditiva, porque es su único recurso para poder sentir”.

Alma revela que a nivel personal, dado que han trabajado con muchos directores, trabajar con Carlitos, para un actor también significa un reto. “Uno está acostumbrado a interpretar y todo, pero no interpretar las palabras para que se puedan sentir y lleguen a las personas no videntes y eso es algo que ahora ‘aprendimos’”. “Es un desafío que complementa nuestro trabajo”, acota Matto.

La trama gira sobre una pareja que se muda a un nuevo departamento y uno de los personajes se encuentra con arquetipos; por ejemplo, dos monjas, una de ellas interpretada por Silvio Rodas (sor Prudencia) desdobla los matices en una interpretación, acompañado en la dupla cómico-dramática, por la exquisitez y soltura de Alma Quiñónez (sor Virginia), en ese contexto y luego desencadena en ciertas cosas. “Y esas cuestiones derivan en otras cosas más densas, que también cuentan un poco de la vida de Carlitos, porque él, como dramaturgo, también trató de introducir un poco de sus vivencias y teatralizar eso”, comenta Ortellado.

Alma cuenta que la puesta tiene también un enfoque social, como para que la gente tome conciencia y también hay denuncia de corrupción. “Tiene un enfoque de comedia, con humor negro. Es reírnos un poco de nuestra idiosincrasia paraguaya. Tiene también esa inclusividad que mencionaba Emilio, parte de la escenografía está pensada que los que tienen impedimentos visuales y de otro tipo puedan sentirse incluidos”, subraya.

Cañete señala que es importante resaltar que Semblanzas Decaídas es una de las pocas piezas artísticas dentro de la disciplina teatral, que no solo aborda —sin caer en lugares comunes como el asistencialismo o la lástima— enfoques sensibles sobre la discapacidad y el entorno que significa vivir bajo esta denominación. “Por sobre todo, es un privilegio que me permito hacer, potenciando todas las cualidades que recibo del increíble equipo de trabajo que formamos y así como hace pocos años, aprendí a mirar sin los ojos, hoy lo sigo haciendo desde el teatro”, expresa.

“El final es un poco triste. Nos toca bastante. El interpretar y sentir lo que estamos diciendo y tragarnos, aunque al terminar el trabajo uno se saca la mochilita, es una experiencia bastante fuerte”, confiesa Ortellado. “La obra tiene eso: una sinestesia de sensaciones, desde los chocolates que les repartimos a la gente, la música en vivo que suena, los olores que se perciben al entrar, lo que se ve, se siente. Hacer esta obra con la gente que trabaja conmigo es muy emocionante y me encanta”, concluye Cañete.

Semblanzas Decaídas se presenta hoy, domingo, a las 20:00, en el espacio La Caósfera (General Díaz casi Don Bosco), y los viernes y sábados, a las 21:00.

mpalacios@abc.com.py • Fotos ABC Color/Fernando Romero/Gentileza.