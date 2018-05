Valorar el esfuerzo y el fracaso

| Tendencias

Por Marlene Aponte Branco

Motivador, emprendedor, incentivador, así es Anxo Pérez, el joven español que compartió sus experiencias en nuestro país, invitado por la Asociación de Padres y Profesores del Colegio Americano de Asunción.

Si enumeramos todo lo que ha hecho Anxo Pérez, creeríamos que tiene muchos años más de lo que en realidad ha vivido. Su secreto es aprovechar cada hora del día, y hay un momento especial al que llama la hora del sueño, pero no es el reparador o descansador, sino el sueño que uno anhela y aspira en la vida. “Párate una hora a plantearte estas cuestiones: ¿qué buscas en la vida?, ¿qué necesitas? Para, reflexiona. Cuando la gente hace eso, revoluciona su inteligencia del éxito”, aconseja.

Anxo se formó en los Estados Unidos, Bélgica y China. Ha trabajado para el FBI y la ONU, y ha sido intérprete de Barack Obama. También ha protagonizado un largometraje; es cantante, músico y compositor; lanzó un disco y brindó conciertos en siete países. Cuenta con cinco titulaciones universitarias, toca nueve instrumentos musicales y domina nueve idiomas.

Lleva adelante 8Belts.com, un sistema para aprender idiomas en ocho meses. Es autor del best seller Los 88 peldaños del éxito y La inteligencia del éxito. A los 50 días de haber publicado su primer libro, se convirtió en el más vendido de España y, desde entonces, ha dado más de 300 conferencias en los cinco continentes y más de 600 entrevistas. Asimismo, fue el primer español que dirigió con solo 20 años un coro de música góspel en los Estados Unidos. Es también presentador de televisión en TVE.

Es que Anxo no le teme al fracaso y, cuando habla del éxito, hace énfasis en el esfuerzo que ha realizado la persona para llegar adonde está. “Muchas veces dicen: ‘Si lo deseas mucho y tienes mucha fe en que va a suceder, sucederá’. Es un mensaje que está muy arraigado y peligroso, porque da la sensación de que el éxito es magia y hay que desearlo mucho, y con desearlo mucho, ten fe de que lo puedes conseguir, pero la fe sin más no funciona. Funciona cuando hay un plan detrás. Entonces yo digo: ‘No tengas fe, ten un plan’. Esa será tu fe. Vas a tener fe en tu plan. Por eso la frase: ‘No admires el éxito, admira el esfuerzo’”, reflexiona.

Anxo cree igualmente en que cada fracaso te acerca un paso al éxito. “Entre el momento del arranque y el de la llegada a tu destino, a tu éxito, vas a tener siempre, inevitablemente, un número de fracasos. Entiende que vas a tener siete, seis, dos, cuatro, ocho fracasos. Con cada uno estás acercándote un pasito más al éxito. Por eso, cuando haya un fracaso, piensa que va a ser positivo”, manifiesta.

En nuestro país, Anxo compartió con las internas del Buen Pastor y estudiantes del Colegio Americano. “Me encanta la gente del Paraguay. El nivel de amabilidad y hospitabilidad que he visto aquí es muy alto. He estado en muchos países y pocas veces he conocido un nivel de hospitalidad tan alto, así que estoy muy agradecido tanto a la Asociación de Padres de Alumnos, en este caso a Bettina Ray, quien lo ha hecho posible, como a Meta Sport, la empresa que ha financiado todo, porque no siempre se apuesta por estas cosas. He estado en diferentes sitios y no siempre se apuesta por el conocimiento”, afirma.

Anxo constata que las asociaciones, entidades, centros educativos y Gobiernos que se juegan por el conocimiento están haciendo una apuesta mayor por el desarrollo. “Los que invierten más en conocimiento acaban desarrollándose más. Por tanto, honestamente, con el corazón en la mano, los paraguayos deberían de estar agradecidos por ese tipo de iniciativas, porque de ellas no beben solamente los que estaban presentes, sino toda la sociedad. Esta gana cuando ese conocimiento se difunde. La gente se para a pensar estos temas y se da cuenta de que lo único que le separa del éxito es una mejora en la toma de decisiones. Cuando tú tomas mejores decisiones, estás aumentando tu inteligencia del éxito”, argumenta.

Anxo valoró el poder de convocatoria que hubo en el Colegio Americano. “Después de la charla, vino gente y dijo: ‘Nunca he visto una cosa igual. Me ha revolucionado la vida’. Ya con esas dos frases ha valido la pena venir al Paraguay”, agradece.

La Paz y Santa Cruz, Bolivia, serán los destinos de Anxo, del 15 al 24 de julio, y aguarda volver al Paraguay: “Me encantaría”, y deja como mensaje a los jóvenes: “Exponte, ten muchas experiencias. Si eres joven, en el verano no te tires a una playa. Yo, por ejemplo, ningún verano me tiro a una playa. O aprendo un idioma, o voy a otra cultura, conozco gente, pero no por estudiar, sino porque soy feliz haciéndolo. Al exponerte, estás ampliando tu menú, para después poder elegir el plato correcto. Es tan importante exponerse mucho. Por eso compartía esta frase: ‘Haz que sucedan algunas cosas y verás que suceden muchas’”.

Fotos: ABC Color/Gustavo Machado.