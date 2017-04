Avicultura casera - Dr. P. M. Gibert

| Una buena alternativa

La avicultura de pequeños productores y casera permiten tener carne y huevos a pequeña escala, pero con la misma calidad que la industrial. Siempre hay que tener en cuenta los cambios de temperatura, la ventilación, sanidad y el manejo de la luz, ya que la gallina para poner un huevo necesita 26 h y 14 h de luz.

La producción avícola en pequeña escala debe ser bien encarada. Existen técnicas muy diferentes para criar pollos parrilleros que gallinas ponedoras. No es recomendable en un mismo predio las dos juntas, debido a que los requerimientos de estos son muy diferentes.

Si bien la primera semana el cuidado de los pollitos es casi similar, a partir de ahí las cosas cambian. Cada uno tiene requerimientos que le son característicos, sobre todo en alimentación y manejo de luz. En el caso de aves de doble propósito los cuidados son diferentes y también los rendimientos, ya que se buscan las alternativas de carne y huevo.

Los que trabajen con gallinas ponedoras deben tener especial cuidado con los cambios de temperatura y el acortamiento de la luz diurna, que es muy notoria a partir de marzo, porque esto último baja la producción de huevos debido a que las gallinas necesitan de 14 a 16 h de luz para producir un huevo y es por ello que necesitan una suplementación luminosa.

En esta época del año aparecen varios problemas en la producción avícola, ya sea en las aves de carne o huevos. Primero, por los cambios bruscos de temperatura que se producen y, segundo, por el acortamiento luminoso de los días.

Cuando se construyen galpones o gallineros siempre deben estar protegidos los laterales —que deben ser alambrados para que no entren pájaros y coman el alimento— y cortinas que deben estar fijas de abajo y no de arriba, ya que un mal manejo afecta directamente las vías respiratorias, produciendo un decaimiento en las aves y bajando más la postura. Para poder controlar esto es recomendable mover de arriba hacia abajo para permitir que la entrada de aire fresco se haga lo más suave posible. Primero, se abre el norte y, luego, el sur. Las cortinas deben ser de arpillera o plastillera, nunca de lámina de plástico, ya que estas no permiten el flujo de aire.

Las gallinas ponedoras reciben un estímulo luminoso en el ojo, que pasa a la glándula pituitaria y de esta al ovario, en el que se desarrollan las yemas de los huevos. Para que este efecto tenga resultado es necesario que las horas de luz que entren por los ojos sean de 14 a 16. Para hacer un cálculo fácil de cómo suplementar, si el sol sale a las 6:00 y se oculta a las 18:00, tendremos 12 h de luz, por lo que debemos prender la luz por 4 h para llegar a 16. Esto puede ser de mañana o al atardecer. Es importante diferenciar lo que ocurre con los pollos para engorde, que se les da de 22 a 24 h de luz, pero para que coman y engorden más rápidamente. Esta diferencia debe quedar bien clara, pues se estaría gastando de más y se haría un mal a las ponedoras.

ALIMENTACIÓN

El alimento de los pollos parrilleros y las ponedoras en muy diferente, si bien en la etapa inicial pueden ser complementarios. A partir de la segunda semana de vida, los requerimientos nutricionales son diferentes y deben seguir diferentes etapas. Para los de engorde, iniciador, crecimiento y terminador. Para postura, iniciador, crecimiento, prepostura y postura que va cambiando de acuerdo a la edad de postura, sobre todo en el requerimiento de calcio que aumenta paulatinamente y alcanza hasta el 3 % en la fase final.

CUIDADOS DE POLLITOS BB

Los pollitos deben tener mayor abrigo, sobre todo si los nacimientos son en invierno; cuando se los hace por medio de las gallinas a campo, es bueno brindarles un reparo, para que las mismas tengan mayor protección y expongan menos a los pollitos cuando ellas van a buscar comida o agua. El nido debe estar en un lugar en el que tenga reparo o al abrigo del viento.

SUPLEMENTACIÓN DE LUZ

Para el suplemento de la luz, se puede hacer con una lámpara de 40 W con pantalla; con eso se puede cubrir un diámetro de 5 m, es decir, alcanza para un gallinero casero. La altura de la lámpara debe estar a 2,5 m. Se puede usar luz de bajo consumo o tubo fluorescente.

A los pollos parrilleros se les da un suplemento luminoso para aumentar las horas de consumo de alimento, eso depende de las indicaciones técnicas que se les den a los productores. En forma casera se puede dar de madrugada y al terminar el día, de tal forma que completen 20 h de luz total.

VENTILACIÓN

Las cortinas deben estar fijadas abajo de tal forma que, cuando están completamente levantadas, permitan su desplazamiento hacia abajo y regulen la entrada paulatina del aire fresco, presionen sobre el caliente para que salga al exterior, y favorezcan su eliminación de la humedad y el amoniaco de las heces, que son focos irritantes para las aves.

En los días de cambios bruscos de temperaturas, mañanas muy frías y tarde templadas, el manejo adecuado de las cortinas es fundamental para preservar la salud de los animales. Se deben abrir de arriba para abajo, para evitar el choque térmico del aire frío externo que tiende a bajar y desplazar el aire caliente. La ventilación adecuada permite introducir aire desde el exterior dentro de los galpones, para posibilitar una renovación del aire interior sin perjudicar a las aves, manteniendo la temperatura y humedad a niveles óptimos, para proporcionar el desarrollo y la producción normal de las aves, de tal forma que puedan desarrollar toda su capacidad genética.

La cría de pollos de engorde casera debe ser encarada de forma especial, es necesario contar con razas seleccionadas para el efecto. Nunca se debe comprar el macho de descartes que se venden en forma inescrupulosa de la selección de ponedoras en las plantas avícolas. Estos nunca crecen lo suficiente para ser comercializados, y comen mucho y producen poco.

