Confinamiento de bovinos de carne - David Driedger (*)

| Manejos sanitarios e instalaciones para una producción eficiente

La localidad de J. Eulogio Estigarribia (ex-Campo 9), departamento de Caaguazú, es conocida como una cuenca lechera por excelencia; sin embargo, varios colonos están complementando el rubro con la producción de ganado de carne. El sistema utilizado es el confinamiento, de tal forma a aprovechar la superficie de terreno existente.

Con respecto al confinamiento de ejemplares productores de carne, existen algunos parámetros a seguir por parte del productor. El tratamiento sanitario, la inversión en infraestructura, el manejo correcto y la terminación del animal para su envío al frigorífico son fundamentales.

“Cuando llegan animales muy golpeados, los apartamos y dejamos en un potrerito cerca del corral, para observarlos. Normalmente, cuando llegan, se les aplica un antiparasitario externo e interno, una vacuna contra mancha-pe (carbunclo sintomático). Si llegan muy estresados, se les aplica un reconstituyente; no en todos los lotes, dependiendo de cómo lo vemos al animal y cómo llega”.

En aquellos bovinos que llegan muy flacos al establecimiento, el procedimiento es la aplicación de gluconato de calcio, un suplemento mineral que relaja al animal y permite una mayor recuperación.

INMUNIZACIONES

Las vacunaciones contra aftosa son prioritarias. De acuerdo a los productores, en cierta ocasión hubo casos de mucha garrapata; entonces, se vuelve a aplicar antiparasitarios internos y externos.

“Tratamos de no meter mucho en el corral, porque el animal se estresa y se golpea. Considerando estos riesgos, solo ingresan al corral los vacunos de acuerdo a la necesidad. En algunos casos se recurre al tratamiento individual y no al lote completo”.

ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES

Cuando el productor compra animales, debe exigir al vendedor una declaración jurada, y el informe completo de los productos utilizados durante la cría y recría. “Qué vacunas tiene y qué medicamentos se les aplicó”. La trazabilidad exige la utilización de productos registrados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa). La regla es no aplicar antibióticos ni castrar a los animales. El criador solo puede utilizar antiparasitarios habilitados por el Senacsa.

ENFERMEDADES COMUNES

“El problema que suele darse habitualmente es que lagrimea mucho el ojo del animal por causa de la queratoconjuntivitis, una infección muy contagiosa entre los ejemplares de confinamiento”. El período de incubación suele ser de dos a tres días y, después de dos días, aparece sobre la córnea una pequeña zona opaca.

De acuerdo a la literatura, entre las medidas preventivas se incluye el control de las moscas mediante el uso de crotales impregnados con repelentes de insectos, segar los pastos, evitar el polvo en el heno y los comederos, crear zonas de sombra e, indirectamente, inmunizar contra enfermedades víricas, como la IBR y la diarrea vírica bovina (BVD).

MANEJO DE COMEDEROS Y BATEAS

Es recomendable que las bateas estén bajo techo para proteger el alimento cuando llueve; asimismo, el animal debe tener sombra cuando come. “Es ideal proporcionar al bovino una correcta instalación, aunque el costo de inversión también sube”.

En el caso de los bebederos, deberán estar bien distribuidos; de ser posible, ubicarlos en medio del corral, para que el animal no camine mucho para beber agua. “Si toma mucha agua, gana más peso. Si el bebedero está muy lejos, el animal solo va a él cuándo tiene mucha sed”. Con respecto a su limpieza, puede hacerse tres veces a la semana, debido a que el vacuno debe recibir agua limpia.

INSTALACIÓN

“Tenemos una instalación de piso de concreto, de 30 m de fondo,en la cual caben tres animales por metro lineal de batea y bebederos disponibles de acceso rápido al agua. El piso permite juntar mejor la materia fecal, que sirve como abono para cultivos de maíz y las pasturas. Tenemos una máquina para distribuir el estiércol en las pasturas”.

A pesar de que el costo de inversión es superior, permite un mayor aprovechamiento de residuos, con lo que se ahorra en fertilizantes para el campo. Además, en corrales con arena solamente se hace más complicado la recolección de material fecal, porque se mezcla con el barro.

En cuanto al corral propiamente dicho, debería ser completamente de madera, aunque los costos son superiores. En el caso de este emprendimiento, el productor optó por el uso de sistema de alambrado de ocho hilos, con parantes de madera en las bateas. “Así, puede manejarse muy bien a los animales”.

BIENESTAR ANIMAL

El sistema de trazabilidad del ganado y producto final nos exige a los productores de carne no utilizar picana eléctrica o arreador para manejar al ganado, con el objetivo de mantener el bienestar animal. “No asustar al ganado, no golpearlo ni estresarlo. El estrés incide directamente en la conversión de carne, porque si el animal se asusta o se estresa, no come”.

Por otra parte, a la hora de comprar ejemplares, la tendencia es buscar aquellos que no tengan cuernos, porque pueden lastimar a los otros bovinos del corral.

(*) Productor de ganado - J. Eulogio Estigarribia.