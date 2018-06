Cooperativa Neuland con proyectos claros - Heinz Alfred Bartel (*)

| Calidad de la carne para el mercado local

Neuland es una de las comunidades del Chaco Central que, con 70 años de vida, mantiene un progreso continuo en el ámbito productivo. En las últimas décadas, conoció de un gran crecimiento gracias al trabajo de sus socios, en los rubros de carne, leche y productos agrícolas.

ETIQUETAS

En los últimos 10 y 15 años ha aumentado mucho la inversión en cuanto a ampliación de superficie productiva en la colonia Neuland ubicada en el Chaco central; todo con miras a la necesidad de industrializar la carne. Tal es así, que tres a cuatro años atrás fue posible inaugurar una planta frigorífica en Villa Hayes, a fin de seguir con el proceso. Esta cooperativa, a pesar de ser más pequeña que las demás de la región occidental, posee un fuerte potencial y metas grandes a corto y mediano plazo.

“Estamos trabajando con mucho ánimo. Los tres frigoríficos del Chaco producen un 33 % de la producción total de carne del país y Neuland ocupa el 10 %. Después, el tema de leche es en menor cantidad y trabajamos con la cooperativa Fernheim para la industrialización. Finalmente, la obtención de granos es el otro rubro”.

OBJETIVO CLARO

Neuland tiene un concepto claro en materia de producción cárnica, la apuesta a la calidad y la oferta de un producto con marca. “Todo el procesamiento e industrialización tiene un proceso de maduración especial. La carne Premium está en el mercado y estamos bien posicionados. Tenemos una meta específica, un plan estratégico especifico, con controles de calidad rigurosos. Todos los procesos de producción de la carne son vigilados con circuito cerrado, entonces es posible ver como se produce”.

Otro aspecto fundamental para determinar una proteína acorde a los estándares de mercado está relacionado con el arribo de los animales a la planta frigorífica. Cada ejemplar es previamente seleccionado y tipificado por edad y otros factores. Dicha selección permite comercializar una carne con altos estándares a nivel nacional.

La producción cárnica de la colonia abastece en un 60 % al mercado local. “No llegamos al 50 % de exportación; entonces, Neuland es un gran proveedor de carne a nivel nacional”.

APUESTA A PIONEROS DEL CHACO

Neuland, desde su cooperativa, apuesta fuertemente al proyecto de la Expo Pioneros. “Este es un proyecto ambicioso, fuerte, grande, con un plan estratégico que mira al futuro. Queremos dotarle de herramientas al productor chaqueño y no solo al del Paraguay, sino al del gran Chaco sudamericano para poder encontrarse con sus pares”.

Pioneros pretende posicionarse como una plataforma que reúna a productores, con una oferta de herramientas innovadoras, tecnologías y ensayos con pruebas de campo.

Esta muestra no solo apunta a la producción de carne, sino también a la agricultura, ámbito que, entre fuerte al territorio con temas como la protección de suelos, el cuidado ambiental y la producción sustentable.

La novel exposición, a su vez, logró la inversión de uruguayos, argentinos, brasileros y paraguayos. “Todo debemos direccionarlo hacia una producción planificada desde todo punto de vista: ambiental, tecnológico. Esta Expo no es solo una más de las que tenemos en el Chaco, conocidas como fiestas populares. El enfoque de Pioneros es mucho más abarcativo y se abre a todo el mundo. No solo a una localidad, a un pueblo, sino a todos y a los inversores extranjeros. Esto será en el futuro la referencia al igual que las muestras de Mariano Roque Alonso y Santa Rita”.

(*) Presidente de la Expo Neuland.