Indicaciones para un programa de inseminación artificial exitoso - Dr. Adolfo Pereira (*)

En un programa de inseminación artificial (IA), los pequeños detalles son vitales. “Las cosas pequeñas hacen que pasen cosas grandes”. La técnica puede contemplar un protocolo de sincronización, inducción o simplemente detección de celo por observación. En este sistema, el momento crucial para obtener buenos resultados es cerca de la ovulación.

ETIQUETAS

Para el desarrollo de un programa de IA, el profesional habrá de considerar algunos puntos específicos como dedicar el tiempo necesario para explicar al operario involucrado el porqué de cada hormona, los sitios correctos de aplicación del producto y que los mismo estén limpios o se realice una desinfección.

El calibre de la aguja a utilizar debe ser el apropiado. Cuando es una aplicación subcutánea o intramuscular, es fundamental cuidar el reflujo del producto. “Aplique la dosis correcta, para lo cual no deje de mirar las indicaciones del producto. Las dosis pueden ser diferentes dependiendo de la marca de la droga. Pierda unos minutos más por animal y aplique todas las hormonas en el cepo y no en el brete, donde los animales no están sujetados. Se pueden perder cc del producto”.

Es fundamental, además, que el operario tenga el máximo cuidado con las hormonas, ya que algunas deben conservarse en frío con hielo abundante.

BIENESTAR ANIMAL

Este es un punto clave que el productor o ejecutor de la inseminación no debe olvidar. En lo posible, la recomendación es la programación de los tratamientos en las horas más frescas del día.

Asimismo, de ser posible, trabajar con los mismos operarios cuando se realicen estos trabajos.

En caso de utilizar pinturas como ayuda para detectar celos, la misma persona que la coloca deberá ser la que interprete el resultado. Será de ayuda registrar la hora de inicio y finalización de la tarea, como el hecho de verifique siempre la calidad seminal de las pajuelas a utilizar.

RECAUDOS DURANTE EL PROCESO

“Coloque el termo de IS sobre una plataforma de madera. Limpie meticulosamente y en forma regular el termo de descongelación. Considere como uno de los puntos más críticos la temperatura de descongelación (ideal a 35 grados por 40 s)”.

Al retirar el semen del termo, la canastilla debe elevarse hasta 5 y 7 cm de la boca del termo de semen. En los días fríos es importante calentar el inyector. En importante hacer uso de los cortadores de pajuelas siempre.

“No descongele más de una pajuela por vez si está utilizando un termo convencional. Si usa uno eléctrico que mantiene una temperatura constante, puede descongelar hasta cuatro pajuelas al mismo tiempo. Al descongelar, verifique que la pajuela no tenga desperfectos en el sellado”.

Posteriormente, la acción consiste en depositar el semen en el cuerpo del útero y desinfectar en forma permanente los diferentes elementos utilizados en el programa de IS. Nunca usar detergentes, solo alcohol.

OPERARIOS

Los técnicos e inseminadores del establecimiento deberán ser entrenados permanentemente y evaluados después de la temporada de servicio. El registro de la información es vital.

“Cuando realice reuniones con sus técnicos es también importante escuchar las sugerencias de los mismos; ellos están viviendo todo el día con estas tareas y saben qué necesidades hacen falta”.

PROGRAMACIÓN DEL PERIODO DE SERVICIO

Cuando realice la programación de su periodo de servicio es importante considerar los meses de extremo calor como son enero y febrero. Las altas temperaturas pueden tener un impacto negativo sobre programas de sincronización o inducción. Cuando las vacas sufren de estrés calórico la expresión de celo se reduce, debido a una disminución en la producción de la hormona Estradiol, así como en la calidad de los ovocitos. La baja calidad del óvulo puede influir en la viabilidad del embrión. El desarrollo temprano del embrión, hasta los seis días, se afecta cuando la temperatura corporal de la vaca alcanza los 38,9 °C (Leclerc, 2018). Esto explica la baja tasa de concepción y preñeces que se observan en los meses del alto verano, cuando las vacas sufren de estrés calórico.

Es importante cuidar los porcentajes y la rotación de los toros de repaso, en los periodos de calor extremo.

Es importante las auditorias regulares de los hábitos de trabajo, de los detalles relacionadas con el manejo reproductivo de las vacas y vaquillas, lo cual puede mejorar la tasa de preñez de su rodeo.

(*) Especialista en producción ganadera.