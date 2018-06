La primera Expo Pioneros cerró con éxito de público y negocios

| EN LOMA PLATA, DPTO. DE BOQUERÓN

Los organizadores de la primera edición de Expo Pioneros, asi como expositores y visitantes, quedaron más que satisfechos por la alta calidad y seriedad de la Muestra. Las empresas cerraron numerosos negociosos y ya todos miran lo que podría ser la edición del 2019.

Para la Feria del 2019, se deberá aumentar los stand, pues varias empresas que no participaron de esta edición ya anticipadamente piden un lugar para estar presentes. Además, se pretende ampliar el número de animales y llegar en la siguiente feria a 500 animales a bozal, para lo que se trabajará con las organizaciones y ganaderos. A pesar de las malas condiciones climáticas, las empresas participantes pudieron concretar buenos negocios, pues uno de los objetivos de los organizadores no es precisamente la cantidad si no la calidad, sostuvo la fuente. Es digno de destacar la enorme importancia de la unión de las tres cooperativas mas importantes de la zona: Chortitzer, Neuland y Fernheim, para la realización de esta Feria, que se caracterizo por un altísimo nivel”, resaltó el encargado de prensa, Ricky Pender. Creen que el respaldo de las cooperativas va a permitir justamente que Expo Pioneros sea la más importante del Chaco paraguayo y una de las mejores del Chaco sudamericano. Fuente: Carlos Almirón – ABC Color