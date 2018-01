Plagas y enfermedades en el sésamo - Ing. Agr. Patricia Pereira (*)

| Monitoreo y uso de preventivos agrícolas

El sésamo es un producto tradicional de la agricultura familiar, exportado principalmente al mercado japonés, además de otros países de África, según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo. Este rubro se lleva adelante en varias zonas del país, no obstante, difieren las variedades sembradas en cada departamento. Los materiales más utilizados son: escoba blanca, dorado, negro, mbarete e inia.

ETIQUETAS

En primer lugar, hay que considerar que las variedades de sésamo más utilizadas se dividen en dos grupos: las de ciclo corto y las de ciclo largo. En el caso del primero, no existen problemas de enfermedades al inicio; son resistentes a la macrophomina y al fosarium. “Se escapan de esas enfermedades. En cuanto a la virosis, estas variedades no son atrayentes para los pulgones, entonces, no se manifiestan las enfermedades virósicas. Por ende, no recomendamos al productor la aplicación de algún producto defensivo”.

FERTILIZACIÓN

Al inicio del cultivo, si se trata de suelos muy pobres, es indispensable fertilizar en la siembra; le siguen el control de malezas con productos de aplicación preemergente. En el sésamo pueden utilizarse diferentes tipos de herbicidas, aunque el más aceptado es el glifosato.

En la etapa vegetativa es ideal aplicar un fertilizante foliar y biofertilizante, pero lo importante es una fertilización de base. El suelo debe estar fértil para posibilitar una buena productividad de la parcela. Lo prioritario es una fertilización adecuada del suelo para proseguir con el fertilizante foliar. Así se logra mayor efectividad.

RALEO

En esta cultura resulta muy tediosa para el productor esta tarea, razón por la cual no se la recomienda. Los profesionales solicitan el ajuste, por parte del agricultor, en la cantidad de semillas para la siembra.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Suele darse en la etapa final del cultivo. La recomendación es la aplicación de insecticidas específicos ante la aparición de plagas, como la oruga o rulo enrollador. El producto a utilizar puede ser un piretroide. Por ningún motivo optar por el carbaril.

MONITOREO DE LA PARCELA

Todos los días el productor debe salir a mirar sus parcelas porque las plagas son oportunistas y aparecen en diferentes estadios. En un solo día pueden causar estragos si no se planifica en control preventivo. Esto se traduce en pérdidas económicas a la cosecha. Además, se recomienda, por lo menos, dos carpidas. El material de ciclo corto no acepta a otras plantas a su alrededor.

VARIEDADES DE CICLO LARGO

Este tipo de sésamo es muy exigente. El productor que lo utilice deberá ser excelente y disciplinado para producirlo.

Los materiales de este tipo tienen muchos problemas de enfermedades y necesitan un paquete tecnológico, primero, para el tratamiento de semillas y, luego, para conseguir una cobertura de la enfermedad. Los fungicidas se aplicarán dos a tres veces como preventivo (a los 15 y 30 días). Por otro lado, existen bioinsumos como el tricoderma. “En la escoba blanca de ciclo largo todo lo se aplique es preventivo porque cuando aparece la marcrophonima y el fusarium no hay nada que hacer”.

BARRERAS VIVAS

Mediante el uso de barreras, como el maíz, el agricultor imposibilita el ingreso de plagas. No obstante, se rechaza totalmente la plantación de poroto en cercanías del sésamo y permitir el crecimiento de malezas. Estos vegetales sirven de hospederos del pulgón, transmisor del virus.

(*) Especialista en cultivo de sésamo.