Producción eficiente con base en la nutrición - Dra. Ángela Rivas (*)

| Porcinocultura

Son varios los pasos que debemos realizar para iniciar la producción porcina, pero es importante saber que existen prioridades que deben seguirse puntualmente para lograr el éxito en la empresa productora de cerdos.

ETIQUETAS

Primero, será necesario construir las instalaciones para albergar a los cerdos;segundo, comprar las materias primas para preparar el balanceado en cantidad suficiente para el número de cerdos que se desea producir;tercero, contratar al personal que se encargará del cuidado de los animales y, por último, comprar los cerdos. Si se omite alguna de las etapas, surgirán varios inconvenientes que podrán llevar al fracaso de la empresa.

ALIMENTACIÓN

Debemos considerar que el costo de alimentación representa el 80 % de los costos totales de producción. Comprar las materias primas para preparar los balanceados en la propia granja resulta mucho más económico que comprarlos preparados.

¿Qué materias primas compraremos? La base de la alimentación del cerdo está constituida por maíz, soja y suplementos vitamínico-minerales en distintos porcentajes, acordes a las diferentes categorías.

El cerdo consume mayor cantidad de energéticos; en este caso, maíz. Por ello, conocer el precio del grano en el momento de tomar la decisión de iniciar la cría de cerdos es un factor fundamental.

Es tan estrecha la relación del consumo del maíz con el cerdo que existe una “relación cerdo/maíz”, la cual consiste en la proporción existente entre el precio por kilogramo del maíz y el de peso vivo del cerdo. Esta relación no debe bajar de 1/8. Un ejemplo: si el precio por kilo de peso vivo es de G. 7800 y el costo por kilo del maíz es de G. 820, la relación es 1/9; por tanto, favorable. Si la relación es inferior a 1/8 y estamos en la coyuntura de iniciar o no la cría de cerdos, es mejor no hacerlo; es más rentable vender los granos de maíz que iniciar la cría.

CONSUMO DE BALANCEADO

Es propicio hacer un cálculo del consumo de balanceado del plantel, ya que habrá que apuntar a obtener la cantidad suficiente de materias primas acorde a la cantidad de animales que deseamos producir.

Al año se considera que cada marrana consume entre 1000 y 1300 kg cada una. Todo depende de la cantidad de lechones que produzca y la de partos al año que tenga.

El verraco o macho reproductor consume alrededor de 2,5 kg/día. De ahí que al año consume 912,5 kg.

El cerdo consume, a partir del destete, alrededor de 350 kg de balanceado para alcanzar los 100 kg de peso vivo, suponiendo que el porcentaje de maíz que integra el balanceado es alrededor del 70 %. Decimos que 245 kg de maíz son necesarios para preparar 350 kg de balanceado. Si consideramos que por camada destetamos 10 lechones (a razones de facilitar los cálculos), necesitaremos 3500 kg de balanceado para alimentar a los cerdos de una camada hasta el peso de faena. Si una marrana tiene dos partos al año y mantiene esa cantidad de lechones al destete, necesitaremos 7000 kg de balanceado al año para alimentar a las camadas de una marrana.

Solo a modo de ejemplo: una marrana (1200 kg), un verraco (912,5 kg)y 20 lechones (7000 kg)dan un total de más de 9000 kg de balanceado al año por cada cerda y sus lechones.Siempre considerando el mismo porcentaje de maíz, necesitaremos casi 7000 kg de maíz para alimentar a una marrana y sus crías al año.

EL CULTIVO COMO ALTERNATIVA

Si decidimos cultivar maíz para abaratar los costos de alimentación, debemos dividir esa cantidad (7000 kg) entre dos, porque tenemos dos cosechas al año. Entonces, se requieren 3500 kg por cosecha. En algunas regiones de nuestro país, el rendimiento por hectárea es de 5000 kg, pero en zonas de tierra pobre apenas alcanza 2000 kg/ha. Esos datos deben ser considerados al calcular cuántas hectáreas serán cultivadas para obtener la cantidad necesaria.

Estos cálculos son fundamentales para decidir si iniciar o no la cría de cerdos. La alimentación es la clave del éxito o fracaso de la producción de cerdos.

(*) Especialista en producción porcina.