Trasplante de embrión en ovinos - Jacob Britz (*)

| Permite aumentar crías al año

Una de las técnicas actuales, utilizadas en la producción ovina, es la transferencia de embrión o trasplante embrionario. Es un método artificial de reproducción que consiste en recoger un embrión del útero de una hembra llamada donante o mediante la adquisición de pajuelas congeladas con un embrión, para introducirlas en el útero de otra, llamada receptora, en la que continúa el desarrollo del feto hasta el parto.

Para llevar adelante el trasplante de embrión primeramente se elegirá a las receptoras, las cuales deberán ser muy buenas madres. Los productores las prepararán durante dos meses, antes de la transferencia, dándoles comida extra, aumentando la cantidad de energía en el último mes. Luego, 15 días antes de la intervención, se ejecuta la sincronización del celo, colocándoles dispositivos especiales con hormonas para la ovulación.

SELECCIÓN DE HEMBRAS

Las hembras deben hacer ayuno un día antes. Una vez seleccionadas se controla el celo con un carnero para ver si están ciclando y, de acuerdo a su horario de celo, son colocadas en grupos diferentes. En el caso de que no reaccionen a las hormonas se las aparta, aunque habitualmente no ocurre. En algunos casos, se alcanzan cifras de 3 a 4 % de hembras que no se usan.

CONTROL DE EMBRIONES

Es necesario armar grupos de 10 en 10 para aplicar la anestesia. Luego, pasan a las camillas y se rasura la zona abdominal, en al cual se hará un pequeño corte. Será fundamental desinfectar el área para evitar el ingreso de patógenos al organismo. Mientras tanto, otro profesional se encargará de preparar los embriones en el laboratorio, sacándolos de los termos, descongelándolos y realizando el control de calidad, a fin de colocar en la pipeta para transferencia. Aquel que desempeña esta labor anota el registro personal (RP) de las hembras, con los datos de padres y madres del embrión. Todo debe coincidir en número y ADN.

CALIDAD

Esto se revisa antes del congelamiento en sus lugares de origen, aunque nuevamente se asegurará la calidad en el laboratorio. Es preciso que el espacio de trabajo sea higiénico, sin polvo y sin la exposición directa al sol.

Los embriones congelados para la transferencia se utilizan, generalmente, cuando proviene de sitios lejanos (otros países o continentes), los cuales servirán para mejorar la raza e introducir mejor genética en el hato ovino.

EVALUACIÓN DE RECEPTORAS

Los ejemplares de sexo femenino serán evaluados, lo que garantiza el éxito de la transferencia. Primero se observa externamente a las ovejas, las cuales deben poseer excelente condición corporal y, después, hay que procede a la revisión por laparoscopía, con el objeto de observar si esta preparada fisiológicamente para recibir al embrión. Existen varios factores a tener en cuenta, pero lo principal es un buen cuerpo lúteo en el ejemplar.

SUTURA CORRECTA

Tras ejecutarse toda la operación, deberá cerrarse la herida quirúrgicamente. Dicha labor no deberá ser menospreciada porque una sutura mal hecha puede resultar en adherencias o hernias.

IMPORTANCIA

La transferencia embrionaria, la superovulación y la fertilización in vitro son las únicas formas en las que se puede multiplicar rápidamente la genética de la madre. Haciendo un paralelismo con la monta natural y la inseminación, en estos procedimientos se obtienen dos a tres crías por año, mientras que con el trasplante de embrión se puede sacar seis, ocho o más embriones de la misma hembra. De esta manera, es posible triplicar o quintuplicar la cantidad de hijos en un mismo año.

(*) Productor dedicado a la ovinocultura.