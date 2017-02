Uso adecuado de los antibióticos - Dr. P. M. Gibert

| Evitar la resistencia

El conocimiento de los antibióticos va de la mano con el de la microbiología, debido a que un microorganismo vivo puede inhibir o matar a otro. Esto era conocido desde la antigüedad y aplicado por grandes investigadores de la biología, pero adquirió renombre en 1928, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina.

La aplicación de tratamientos antibióticos, sin saber que eran tales, era conocida por los chinos hace más de 2500 años. También por los guaraníes, como lo expresa el sabio Moisés Bertoni en su libro La Civilización Guaraní. Parte III: La Medicina Guaraní.

Los antibacterianos son sustancias químicas producidas por diferentes especies de microorganismos que suprimen o impiden el crecimiento de otros microorganismos. Hoy, se amplía este concepto a otras, sintéticas o semisintéticas.

El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Fleming tenía los conocimientos necesarios para interpretar la actividad biológica del hongo que estudiaba y la curiosidad científica e interés práctico para profundizar sus investigaciones.

En nuestros días, no solo no se han conseguido erradicar completamente algunas de las enfermedades infecciosas que agobiaban al mundo, sino que su uso –muchas veces mal utilizado– muestra una tendencia emergente: la aparición de resistencias por parte de los microorganismos frente a los antibióticos. Por ello, el estudio de nuevas técnicas y uso de nuevas unidades químicas posibilitan productos antibacterianos de origen semisintético o sintético, pues siguen siendo de gran importancia en el tratamiento de enfermedades de humanos y animales.

En medicina veterinaria preocupa, muchas veces, el uso indiscriminado de estos productos,sin el asesoramiento de un médico veterinario que indique cómo utilizar los antibióticos.

USO ADECUADO DE LOS ANTIBIÓTICOS

En medicina veterinaria es fundamental hacer buen uso de los antibióticos, teniendo en cuenta que estos no combaten las enfermedades, cuyos agentes causales son los virus. Usar antibióticos cuando no es necesario puede causar mucho daño y, muchas veces, no es tenido en cuenta, ya que las bacterias mutan y se produce lo que comúnmente conocemos como resistencia microbiana.

En el caso de las mastitis en ganado de ordeñe, cuando se usan antibióticos es recomendable previamente hacer un antibiograma, debido a la gran resistencia microbiana que hay por el mal uso de estos. Esto lo he podido ver en los diferentes informes internacionales,en los cuales se puede concluir también que las bacterias causantes de mastitis en las regiones estudiadas presentan resistencia a más de un fármaco antimicrobiano.

No se debe permitir la comercialización de leche que tenga residuos de antibióticos, debido a que las personas que la consumen se hacen resistentes sin enterarse; lo más grave es que puede, en algunos casos, producir males mayores. Es por eso que se debe hacer un análisis de la leche antes de entrar a las plantas de industrialización y rechazar aquellas que tengan trazas de antibióticos, como en los Estados Unidos, donde vi que las vacas tratadas eran puestas en corrales con candados, para evitar que en cualquier descuido puedan ser ordeñadas, porque al llegar a la industria se rechaza el contenido total del tanque.

Por los datos que he recogido en la literatura mundial ytrabajos realizados en nuestro país por especialistas en laboratorios de diagnóstico veterinario, es recomendable que la venta de estos fármacos sea realizada solamente bajo receta de profesionales veterinarios con registro. Esto permitiría un mejor control del uso de los antibióticos, y una mayor seguridad sanitaria de personas y animales.

