Prometen estatua que nunca llega

CORONEL OVIEDO (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). El intendente de esta ciudad, Eladio González (ANR, disidente), habría prometido colocar para el 7 de octubre del año pasado una estatua del coronel Florentín Oviedo en la rotonda de este distrito. Pero el monumento nunca llegó y el jefe comunal se pasa excusándose con versiones contradictorias que ya tienen indignada a la ciudadanía.

Hasta ahora la municipalidad ya invirtió alrededor de G. 300 millones por el hermoseamiento de la rotonda y construcción de la base donde tendría que ser colocada la estatua.

La obra “supuestamente” fue elaborada en Buenos Aires y tendría un costo de US$ 20.000, según dijo el intendente. Explicó que será pagado por otras entidades por lo que el municipio no destinará ningún recurso hasta que llegue a la ciudad.

Sin embargo la imagen del coronel Florentín Oviedo no aparece y ante las consultas Eladio González se pasó contando diferentes historias. Primero dijo que el monumento fue gestionado con la embajada paraguaya, que la municipalidad no gastaría nada en ella y que un camión de la gobernación viajó a Argentina a buscarla. Luego salió a decir que la estatua estaba retenida en Aduanas por trabas burocráticas debido a su “ansiedad e inexperiencia en gestiones internacionales”, pero no podía decir dónde específicamente.

Días atrás afirmó que seguía en Buenos Aires y que ya se abonó el 50% de US$ 20.000 que costaría. Agregó que en los próximos días la Gobernación de Caaguazú abonaría la otra mitad, pero el gobernador, Mario Varela (ANR-disidente), sostuvo que no pagarán por la estatua en cuestión.