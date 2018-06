Kevin Adorno: “Ser papá es todo para mí”

Kevin Adorno nos recibió en su casa para hablarnos de lo que significa para él ser papá. “Ser papá de Lucca y Gino que está en camino representa todo para mí. Es el sentido que necesitaba en mi vida. Si bien fui papá muy joven (22 años), desde ese momento todo cambió. Mi hijo es el motor de mi vida, es el que me motiva a llegar a mis objetivos personales y laborales. Ser padre es sentir y dar un amor incondicional. Es dar todo sin esperar nada a cambio, es el amor más puro y verdadero”, reveló.

Kevin es el director de Kevin Adorno Fotografía, una empresa donde sigue con la herencia familiar y se dedica a retratar los momentos más felices de la vida de las personas. Está casado con Cynthia Figueredo, sus hijos son Lucca y, el que pronto nacerá, Gino.

“Quiero ser papá siempre. Quiero que sea un viaje que nunca termine. Así como tampoco quiero que mis hijos crezcan tan rápido. Creo estar viviendo los mejores momentos de la etapa paterna y los disfruto muchísimo. Más que un papá, soy un compañero de mi hijo, comparto casi todo con él como deportes, gustos, actividades, programas de tevé, entre otros. Como padre trato de ser y dar todo lo que no me dieron de chico, me esmero en ello”, destacó.

“La disciplina también es importante. En este punto sí creo que en épocas anteriores era más fácil disciplinar a los hijos. Pero los tiempos cambian, y el niño hoy día copia mucho de lo que ve, ya sea en la casa, en el colegio o en el club. Poner límites y responsabilidades y que estén obligados a cumplirlas son las mejores maneras de dar disciplina a los hijos actualmente”, concluyó.