Breve bibliografía incompleta de Philip Roth

Con Goodbye Columbus and Five Short Stories (1959), Roth ganó el Premio Nacional del Libro a los 26 años. Lo siguieron Letting Go (1962) y When She Was Good (1967), dos libros buenos, pero que no te preparan para las risas desgarradoras de Portnoy’s Complaint (1969), que hizo de inmediato grande el nombre de Roth. En Our Gang (1971), sorprende lo que Roth atribuye a Nixon y su círculo un año antes del Watergate. Una de las más memorables escenas de The Great American Novel (1973) es la discusión entre Hemingway y Smitty sobre la Gran Novela Americana. En My Life as a Man (1974) aparece por primera vez Nathan Zuckerman. The Professor of Desire (1977) es el libro más erótico de Roth desde Portnoy’s Complaint. En The Ghost Writer (1979) el joven Nathan da indicios del hombre en el que se convertirá. En The Counterlife (1986) los personajes cobran vida. The Facts: A Novelist’s Autobiography (1988) empieza con una carta a Nathan Zuckerman, se cierra con la respuesta de Zuckerman, y en medio hay toda una vida. Patrimony (1991) es la historia del último año del padre de Roth. Aunque el protagonista de Operation Shylock: A Confession (1993) se llama Philip Roth, es ficción; o sea, no es autobiografía sino novela. Sabbath’s Theater (1995) ganó el National Book Award, y American Pastoral (1997), el Pulitzer. Este fue el primer libro de la segunda trilogía de Zuckerman, en la que Nathan es más reportero que protagonista, y cuenta historias de otros y los cambios del último medio siglo. I Married A Communist (1998) es una retrospectiva de la caza de brujas macartista, y The Plot Against America (2004), una mirada al otro lado de la amenaza nazi. Everyman (2006), primera de una serie de novelas cortas, ganó el Premio PEN/Faulkner. Exit Ghost (2007) fue un buen final para la serie de Zuckerman. Indignation (2008) transcurre en el ficticio Winesburg College durante la Guerra de Corea. Luego de The Humbling (2009), novela breve y enojada, Nemesis (2010) es una novela que regresa a Nueva Jersey.