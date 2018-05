Herencia y redención

| Cine

Por Gustavo Reinoso

Sobre el primer largometraje de Marcelo Martinessi, ‘Las herederas’, protagonizado por Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova.

En su primer largometraje de ficción, Las herederas, Marcelo Martinessi nos brinda una sutil historia de emancipación individual en la cual la narración visual y el desarrollo de la trama se complementan con premeditada serenidad hasta llegar a un desenlace que, con eficacia estética, nos revela en imágenes colmadas de significado la posibilidad de redimirnos a nosotros mismos liberándonos de los lastres existenciales que arrastran nuestras vidas a un seguro naufragio.

La protagonista, Chela (Patricia Ana Abente Brun), es una mujer mayor, de origen alto burgués, venida a menos, esto último en tal magnitud que se ve obligada a vender poco a poco el mobiliario de la señorial residencia donde pasa sus días en compañía de su pareja, Chiquita (Margarita Irún), con quien comparte una relación en la cual hace mucho que la pasión ha sido reemplazada por las seguridades de la rutina. Vivir esta inexorable decadencia aterra a Chela. Nostalgia, melancolía y el amor ahogado en mera costumbre vacía oprimen a la protagonista, que instintivamente se aferra a los últimos vestigios cotidianos de su pasado acomodado, lo último de su herencia. Esta existencia, que parece ya irreversible, definitiva, se altera, sin embargo, adoptando giros inesperados, cuando, por malos pasos financieros y legales, Chiquita tiene que afrontar un tiempo de encierro, e irrumpe entonces en la trama Angie (Ana Ivanova), que hace renacer en Chela el anhelo vital, el deseo y la atracción erótica.

El inteligente guión aborda, entre otros temas o puntos de partida, uno que ya podríamos, con licencia, llamar «clásico»: el desplazamiento de cierta burguesía tradicional, con pretensiones de aristocracia, por los nuevos afortunados que arriban a la cúspide social. Hay en la película detalles reconocibles para todas las audiencias, pero también dirige un guiño especial a los espectadores paraguayos. Sin énfasis, sugerente y minuciosa, complementada por una sobresaliente fotografía, la narración deja entrever los laberintos emocionales y psicológicos de los personajes. Con planos centrados en las miradas, los gestos, los diálogos, la cámara otorga intensidad a estos procesos, dejando fuera de campo todo lo ajeno a las protagonistas. El encuadre es una herramienta al servicio del relato, que encuentra su mejor momento en el lírico final del filme.

El particular universo femenino propuesto por Las herederas cobra fuerza con su destacado elenco de trabajo. La actuación de Patricia Ana Abente Brun es descollante; no es la suya una performance basada en acciones de gran intensidad dramática o en diálogos de cargada elocuencia, sino la perfecta caracterización de una mujer de más de sesenta años, melancólica, acechada por sus miedos, quizás al borde de la depresión, con un empleo brillante de los silencios, los gestos del rostro y las miradas, elementos que construyen su notable desempeño, justamente galardonado en el festival de Berlín con el Oso de Plata a la mejor actriz. Margarita Irún esta excelente en su papel de Chiquita, y Ana Ivanova sale airosa, ciertamente, en un difícil papel. Una mención particular le corresponde a María Martins, que en como «Pituca» disemina un humor que despierta de inmediato la empatía de la audiencia.

Mostrar ocultando

El director, Marcelo Martinessi, anteriormente adaptó obras de escritores paraguayos; de su autoría son El Baldío, sobre un cuento de Roa Bastos, y Karai Norte, basado en un texto de Carlos Villagra Marsal. Ha declarado reiteradamente, además, su devoción por la obra de Gabriel Casaccia. Esta impronta literaria sin duda influye en la solvencia con la que acomete el relato, en el que renuncia a mostrar y tan solo permite entrever el complejo y opresivo contexto social y cultural en el que sus personajes se desenvuelven. Lo hace notorio precisamente dejándolo fuera del encuadre, arrojándolo de la imagen expuesta ante el espectador. La película no busca ser una crónica de la decadencia de la tradicional clase acomodada del Paraguay; este solo es, como dijimos, uno de sus muchos temas, el punto de partida para emprender la exposición del personaje de Chela, cuyo origen no es ni enaltecido ni reprochado. Tampoco los nuevos potentados, cuyos exponentes mujeres rapiñan metódicamente la casa de Chela, son expuestos como villanos; su presencia solo hace patente la ruina económica de la protagonista.

La homosexualidad se expone en Las herederas sin afectación ni aspavientos. La preferencia sexual de los personajes centrales, relevante en términos de la trama, es tratada con naturalidad sin dejar de hacernos notar, porque es imposible, el ambiente machista, discriminador y prejuicioso con el que estas mujeres tienen que convivir. En ese sentido, algunas de las escenas que transcurren en la cárcel de mujeres de Asunción nos sitúan en nuestro lamentable contexto, una sociedad en la cual la no discriminación y el respeto a los derechos tienen aún muchísimo por avanzar, incluso sobreponiéndose a la violencia. Aunque considerarlo un filme reivindicativo sería quizás reducirlo, ignorando muchas de sus ricas aristas, no es menos cierto que constituye una oportuna expresión de sinceridad en un país como el nuestro, tan enfermo de hipocresía conservadora.

Las herederas y el cine paraguayo

El largometraje de Martinessi representa un salto cualitativo hacia adelante en la ficción nacional y confirma que en la producción, la realización, la actuación y las varias tareas auxiliares que el arte cinematográfico demanda disponemos de capacidades y talentos de nivel suficiente para el éxito artístico internacional. Participar en la selección oficial de uno de los grandes festivales europeos, como es el de Berlín, y obtener en él dos galardones marca un hito que abre las puertas a futuras producciones paraguayas igual de ambiciosas. Disfrutamos en el país de una generación de creadores que desde hace años impulsa con logros nuestro incipiente cine. En ese proceso, en el que vieron la luz obras de diferente índole, nació también un público del cine nacional, base de sustentación todavía pequeña pero prometedora. Sería una pena que por falta de visión se perdiera la oportunidad de otorgar soporte a una rama artística, cultural y económica capaz de labrar a nivel internacional un prestigio del cual Paraguay está muy necesitado. Actualmente se encuentra en instancia de estudio en el Congreso nacional un proyecto de ley para las artes audiovisuales; desde esta página, hacemos votos para que el estamento político se sitúe a la altura de las circunstancias y sancione una legislación que apuntale la creación artística y promocione a los nuevos creadores redistribuyendo las utilidades que se originan en el negocio e industria audiovisual. Que así sea.

