La lucha por el poder

| La guerra de los guaraníes (XV)

Por Jesús Ruiz Nestosa

La distancia del centro de poder daba lugar a intrigas e interpretaciones tendenciosas de los acontecimientos. Fruto de esas luchas es el memorial que redactó el padre Jaime Aguilar, provincial de la provincia del Paraguay, en 1731.

La situación política que se vivía en nuestras regiones era el resultado de un difícil equilibrio entre diferentes grupos, diferentes intereses y, sobre todo, se obedecía a un intento continuo de volcar la voluntad del rey a un lado o a otro. La única manera de conseguirlo, debido a las enormes distancias entre los puntos en conflicto y el centro de poder, era a través de la intriga y una interpretación tendenciosa de lo que estaba aconteciendo.

Fruto de esa lucha por el poder es el memorial que redactó el padre Jaime Aguilar, provincial de la provincia del Paraguay en 1731, a raíz de opiniones del gobernador interino de esta provincia, don Martín Barúa, quien había aconsejado que se nombraran regidores españoles para los diferentes pueblos de las Reducciones. También cuestionaba el pago de impuestos afirmando que los jesuitas no abonaban todo lo que debían abonar por el número de indígenas que tenían a su cargo.

El padre Aguilar, después de hacer referencia a los diferentes censos de aquellos pueblos y mencionar las sumas pagadas en concepto de impuesto, cuestiona el nombramiento de regidores españoles para las Reducciones.

«Dice el informante –afirma el padre Aguilar en su informe, enviado al rey de España– que dichos indios, desde su primitiva hasta el presente, están entregados a la Compañía. Si este estar entregados dichos indios a la Compañía desde el principio quiere decir, que los señores Católicos Reyes se los encargaron a la Compañía para que los convirtiese a Dios y a su real servicio, y que desde entonces y hasta ahora V. M. Se los tiene encargados para que los asista, y instruya, y cuide, asistiendo con real beneficencia, y con impensas de su real erario para la conducción, y manutención de los misioneros, en este sentido dice la verdad (...) Si quiere decir, lo que quizá dirá (y es porfiada manía de algunos émulos envidiosos) que los españoles, con sus armas y diligencias conquistaron estos indios, y ya conquistados, y sujetos, los entregaron a la Compañía, esto es muy falso, ni se hallará escrito, ni historia indiferente, y fidedigna que lo diga, habiendo muchas que digan lo contrario, lo dirán los mismos indios» (1).

Luego afirma: «Prosigue el informante, que estos indios no tienen otro conocimiento, ni reconocimiento, que a sus provinciales y curas. Es decir, que ni conocen ni hacen caso de Dios, ni de sus santos, ni de V. M. ni de sus ministros y gobernadores. Si V. M. con su real consejo, con sus virreyes, audiencias, gobernadores, obispos, y demás ministros, y prelados, y todos los demás preciados de sabios y justos no condenaran esta injusta calumnia, el mismo que la profiere la debiera condenar para no condenarse; pues es público, y le consta a él mismo, que a más de la buena nota de cristianos, están empleados en continuos obsequios servicios de V. M. (de que se dará papel aparte). Al menor orden, insinuación o carta misiva de vuestros gobernadores, salen apresurados de sus tierras, pueblos, casas, mujeres e hijos, los dos, los tres, los cuatro, y los seis mil indios, todo a su gasto, costo, armas y cabalgaduras, si las tienen, y si no a pie, y esto con alegría, y para caminar doscientas, trescientas y más leguas, y esto para padecer, para pelear y morir por V. M. y esto sin ningún sueldo ni estipendio; servicio cual ningunos vasallos del mundo harán a su señor. Y después de esto dice, señor, vuestro informante, que estos indios no conocen, ni reconocen sino a sus provinciales y curas» (2).

Encara más adelante el padre Aguilar la relación que existe entre los indígenas, sus autoridades y las autoridades españolas. «Le consta al informante que todos los años acuden los indios con los nombramientos de cabildos a vuestros gobernadores para que los confirmen. Le consta que los gobernadores van a los pueblos de los indios cuando y como quieren, visitan, mandan y disponen como les parece, y los indios les obedecen. Le consta que al corregidor indio del pueblo de San Ignacio Guazú, que es la puerta del Gobierno del Paraguay para el de Buenos Aires, enviaban los gobernadores del paraguay sus órdenes y mandamientos, y el indio corregidor los ejecutaba y daba cumplimiento puntualmente. Le consta que cuando vienen gobernadores nuevos van todos los indios corregidores de los pueblos a darles la obediencia. Le consta, finalmente, que en todo y por todo hacen los indios cuanto vuestros gobernadores y legítimos ministros les mandan para vuestro real servicio. ¿Qué mejor instruidos puede V. M. tener ni querer estos sus pobres indios, y qué más respetuosos?» (3).

No se olvida el padre Aguilar del deseo de muchos de humillar al indígena cuando escribe: «Quisiera el informante y otros muchos que los indios profesasen vasallaje, servicio y acatamiento, no sólo a V. M. sino a cada uno de ellos como particular; y aun a sus criados, y esclavos: de suerte que aunque sea un medio español, o mestizo o tenga tres cuartos de indio, si un indio neto de estos no se le humilla, y hace lo que al otro se le antoja, luego recarga sobre el pobre indio que es un bárbaro, mal criado, que no respeta al español, que no es vasallo del rey, ni reconoce más que a su cura; porque esta, señor, es la estrella fatal del pobre indio, que ha de ser vasallo, criado y esclavo, y aun jumento de cuantos quisieren servirse de él. Y si V. M. poderoso, y piadoso, no contrasta el curso de esta universal violencia, infaliblemente y en breve ser verán sin indios estas provincias, como ya se ven otras muchísimas» (4).

Notas

