Libros de Feria

| FIL Asunción 2018

Por Julián Sorel

Las puertas de la Feria Internacional del Libro de Asunción siguen abiertas hoy, de 11:00 a 21:00, hasta mañana, de 9:00 a 21:00, en el Centro de Convenciones Mariscal López (J. Eulogio Estigarribia 5086 esquina San Roque González). Recorriéndola encontramos varios lanzamientos recientes. Comentamos algunos aquí.

Juan Manuel Marcos: La víspera encendida

«Nadie ordenó su incorporación. Su ancianidad lo hubiera protegido de la sed, el balazo, la interminable liturgia del entrevero.

Pero está ahí. Cabellos blancos sobre la frente roja. Mentón de huracán. A la cabeza. Líder ígneo, ira pura de esa caravana tenaz y malherida de campesinos, pasión fundamental, mirada entera. Sin lámparas. Ni palabras. Ni agua.

Medita. Viejo solo en el crepúsculo. Clavado en espinas y eclipses. El, que devoró los libros, y visitó los amigos, está acechado por la sombra. Lejos de Rousseau, de Ibsen, del Alcorán, de Larra. Canjeando por la arenga su verbo civil. Mudado en uniforme raído y momentáneo. En cabra. En árbol. En álgebra fusilera. Enjaulado sin rebeldías ni júbilo, tallo que se levanta de nuevo con coraje montaraz a conocer la patria, una manera de amar hasta después de muerto.

Examina, casi a ciegas, el oeste. El cielo, derretido en una preñada oscuridad, disimulado en el vecino rumor de hierro y ceniza. Oculto en esa nada negra que había sido nube.

Solicita, sin apremio, a sus deshilachados bolsillos de combatiente, el último pedazo de cigarro.

Lo quema con deliciosa lentitud. Y espera, confiado, el breve y cómplice monólogo del humo.»

Lo anterior es parte de una novela paraguaya publicada originalmente a fines de la década de 1970, que se sitúa en la década de 1930 y en cuya escritura la reconstrucción histórica no limita la experimentación verbal –por el contrario, explora las fronteras entre la poesía y la narración y las posibilidades expresivas de sus cruces–, novela que revive libremente un episodio real de la Guerra del Chaco, la batalla de Yrendagüe, que terminó con la improbable victoria de un anciano coronel –que era además hombre de letras– y un puñado de soldados. La víspera encendida evoca la hazaña de ese viejo y sus hombres, que capturaron los pozos de agua de Yrendagüe tras una larga marcha por la selva. Su autor, Juan Manuel Marcos, visita en la ficción a ese anciano, el coronel Eugenio Alejandrino Garay Argaña (1875-1937), militar y periodista –colaborador de periódicos como La Opinión, El País, Patria, El Diario, El Liberal y otros– asunceno criado en Pirayú que en la vida real se presentó, cuando estaba retirado ya de la milicia, como voluntario para pelear en la «Guerra de la Sed» y fue inicialmente rechazado por su avanzada edad.

La nueva edición de La víspera encendida fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Asunción, con Beatriz González Oddone de Bosio, Nery Peña y José Antonio Alonso Navarro como panelistas. Cuando fue publicada por vez primera en Asunción en 1979, la editó José Marcos Blázquez, padre del autor, exiliado entonces en Madrid. Escritor, crítico literario, ensayista, profesor y actual rector de la Universidad del Norte, el autor de La víspera encendida, Juan Manuel Marcos, es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense y en Letras por la de Pittsburgh. Su novela más conocida, El invierno de Gunter, ha sido traducida a diecinueve idiomas. En esta segunda edición de La víspera encendida ha reescrito el texto e introducido profundas modificaciones en su estructura.

Juan Manuel Marcos

La víspera encendida

Asunción, Criterio Ediciones, 2017.

Magdalena López: Transición y democracia

Desde el establecimiento de los mecanismos autoritarios consolidados durante el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner Matiauda, pasando por el golpe de Estado y la caída de su gobierno en febrero de 1989, hasta la quema del edificio del Congreso Nacional en Asunción la noche del 31 de marzo del 2017, el libro Transición y democracia en Paraguay (1989-2017). El cambio no es una cuestión electoral, presentado en la Feria Internacional del Libro de Asunción, reflexiona sobre la historia política reciente y el escenario actual de nuestro país y recoge tanto los hechos como los debates generados en torno a ellos para interpretar los procesos sociales y políticos que han marcado estas décadas. Magdalena López cuestiona en esta obra, entre otras cosas, nociones, conceptos y categorías frecuentemente utilizadas para describir la reciente historia paraguaya y cuyo sentido y validez se suelen dar por sentados; así, por ejemplo, la noción de «transición a la democracia» (¿de qué tipo de transición hablamos, a qué democracia transita Paraguay desde la caída del gobierno de Stroessner? Etcétera).

Magdalena López, investigadora de Conicet y autora de este libro editado por el sello SB, examina detenidamente teorías y recorridos sociopolíticos, económicos, legales y electorales de los últimos tiempos. Licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, en la cual coordina el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay –del cual es fundadora– dentro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, esta politóloga argentina ha realizado numerosos trabajos sobre temas como las políticas públicas y la emigración en Paraguay, y se dedica desde hace más de diez años al estudio de la realidad política y económica paraguaya.

Magdalena López

Transición y democracia en Paraguay (1989-2017). El cambio no es una cuestión electoral

Buenos Aires, Editorial SB, 2018.

Hugo Saguier Guanes: Alegatos apocalípticos

¿Por qué la paz no ha podido reinar en la tierra pese a los reiterados intentos de tantos sabios y pacifistas de todos los tiempos, por qué el mundo no se ha vuelto mejor pese a los tratados y congresos internacionales, por qué los acuerdos firmados a lo largo de tantos siglos no han tenido los efectos que en principio eran los que se deseaban, por qué en todos estos milenios de historia de la humanidad ninguna generación ha podido disfrutar hasta hoy de un tiempo libre de guerras y terrores? En suma, ¿cómo ha llegado la especie humana que habita este pequeño planeta a encontrarse actualmente, en el siglo XXI, al filo del abismo de su propia y, por desgracia, nada improbable autodestrucción?

Estas y otras preguntas igualmente urgentes convocan a Charles Darwin, Adam Smith, Calígula, el caballo favorito de Calígula, Sigmund Freud, el Marqués de Sade, Buda, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sócrates, Torquemada, Friedrich Nietzsche, Nerón, Herodoto, John Milton, Mahoma, Julio César, Jean-Jacques Rousseau, Adolf Hitler, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, el Cid Campeador, Allan Kardec, Mao, un jupiteriano, un venusiano, un terrícola (clonado), un literato, un estudiante, un demagogo, un empresario, un diplomático, un adicto a los reality shows, un escritor barroco, un genealogista, Platón, Martin Luther King, Benito Mussolini, Ovidio, Gengis Kan, el Anticristo, Pitágoras, Josef Stalin, Atila, Romain Rolland y varios otros personajes de toda laya, muchos de ellos ilustres, interesados en debatir y en proponer respuestas a las preguntas así planteadas. Así, terminan todos ellos reunidos en un gran conversatorio virtual que se desarrolla frente a una multitudinaria concurrencia.

Esta fabulosa convención galáctica que congrega como auditorio a una muchedumbre ávida de escuchar las singulares intervenciones y las originales conferencias de tan diversos, y en algunos casos célebres, participantes –más de uno de los cuales acude seguido y respaldado por sus barrabravas– es minuciosamente relatada a los lectores por el catedrático y analista de política internacional Hugo Saguier Guanes en su nueva obra Alegatos apocalípticos, que acaba de salir de la imprenta y ya se encuentra en el local de Intercontinental Ediciones de la Feria Internacional del Libro de Asunción.

Hugo Saguier Guanes

Alegatos apocalípticos

Asunción, 2018.

Andrea Piccardo: Arrimando rimas

Hoy a las cinco de tarde se presenta un álbum bellamente editado con textos e ilustraciones de la artista y escritora cordobesa Andrea Piccardo, Arrimando Rimas. Doña Mandarina, la bruja Casilda, Antón Pirulero, el escandalosamente glotón gato Miguel, los ángeles traviesos y otros muchos personajes que aparecen en sus páginas en vivas ilustraciones para deleitar la vista poblarán la fantasía de los pequeños lectores con sus aventuras rimadas. «Rimar», escribe la autora de este libro, «es inventar relaciones entre palabras que se juntan al azar, haciendo que el ritmo nos lleve por el camino que trazan. Es un ejercicio del lenguaje que puede liberar la fantasía y hacernos recuperar la mirada de asombro de la niñez. Estos versitos ilustrados son para divertirse entonando, para contemplar y abrir las puertas y ventanas de la imaginación a un mundo donde a las cosas, los animales, las brujas, los ogros, los muñecos y demás personajes les ocurren cosas graciosas o singulares y son como quieren ser».

Nacida en Córdoba, Argentina, Andrea Piccardo vino a Paraguay a los catorce años de edad y se quedó aquí. Licenciada en Artes Visuales por el Instituto Superior de Arte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, asistió a los talleres del Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo y comenzó a trabajar como ilustradora en 1991. Recibió en 1987 el Premio al Pintor Joven otorgado por la Misión Cultural Brasileña en la feria de El Bosque de los Artistas y obtuvo en el 2004 el tercer lugar en la Tercera Bienal del Premio Pindú de pintura. En Asunción ha participado en varias muestras colectivas y ha realizado dos muestras individuales, la última en el Centro Paraguayo Japonés.

La cita que tenemos esta tarde con las aventuras, las ilustraciones y las rimas es a las 17:00 horas en el auditorio Rosa Brítez de la Feria Internacional del Libro de Asunción. Allí nos vemos.

Andrea Piccardo

Arrimando rimas

Asunción, 2018.

