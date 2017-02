05 de Febrero de 2017

| EL PRESIDENTE Y SUS GERENTES DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD

ANDE no puede darse el lujo de perder US$ 44 millones con total impunidad

Por Ing. Juan José Encina

Según datos publicados, la Corte Suprema de Justicia en su resolución trata de negligente a la Gerencia Financiera de ANDE en el periodo 2003-2007 y la perdona de una posible sanción por defraudación, solo porque la institución fue la que informó y no porque no tengan responsabilidad directa en el tema. A esto se suma el hecho de que la misma Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la ANDE la identificación de los responsables de la pérdida de US$ 10 millones para la ANDE y de diferir el pago del IVA por 9 años de US$ 28 millones. El pedido fue cajoneado por las actuales autoridades de la ANDE; habiendo sido el presidente actual de la ANDE, el gerente financiero en el periodo citado y el mismo es el que aplica los montos señalados para reducir la deuda de las instituciones públicas en detrimento de los ingresos de la ANDE. Esto es al menos poco ético y profesional y daña aun más la imagen de la ANDE. El presidente, si bien tiene que cumplir la sanción del Ministerio de Hacienda por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no debió dejar de considerar el pedido de la CGR si es que no tenía nada que ocultar; es más, el resultado final hasta lo pudiera haber beneficiado.

ETIQUETAS Según la Ley 966/64 Carta Orgánica de la ANDE, el gerente financiero “tendrá a su cargo la contabilidad y los balances de la Empresa, el manejo y vigilancia de los fondos y valores, la elaboración y control de los presupuestos generales, y el registro y verificación de los inventarios de bienes en servicios o depósito”. Siendo que la facturación y cobros de la ANDE tiene una tendencia de crecimiento en torno al 5%, los valores del IVA declarado deberían tener la misma tendencia. Se debe recordar que la ANDE siempre ha transferido el IVA conforme a las facturas pagadas autorizado por la SET a través de la Nota N° 620 del 31 de diciembre de 1992. Sin embargo, el 21 de enero de 2010, a través de la Nota N° 23, la SET intenta cambiar el criterio y concluye que la ANDE debe liquidar el IVA por lo devengado, ratificándose en la Nota SET N° 2152 y Nota N° 2511 en la que se reitera y ratifican en todos los términos. Esta situación tuvo origen cuando la SET constató la diferencia en los montos declarados por el IVA y tuvo la intención de obtener mayores ingresos aprovechando el aparente descontrol financiero en la ANDE. Afortunadamente en fecha 10 de noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia ha dictado el Acuerdo y Sentencia N° 1.134, declaró que “la resolución de la SET de pretender percibir IVA por facturas que no fueron cobradas por ANDE y siendo la misma, solo retentora, iba a perjudicar a la empresa”. Es decir, el IVA la ANDE paga conforme a las facturas que cobra. Observando las memorias de ANDE se informa que en los meses de noviembre y diciembre de 2008 se habían abonado íntegramente las diferencias del IVA del periodo citado por un monto total de G. 31.494.805.728 (aproximadamente US$ 6 millones) y los cálculos estimativos de las multas e intereses derivados del caso llegaban a G. 60.768.099.571 (unos US$ 10 millones) que aparecen en el balance de la memoria 2015. Con respecto a los datos, la ANDE tiene un sistema de gestión comercial informatizado y provee las informaciones relacionadas con la comercialización de energía eléctrica y en particular, de los importes cobrados y el IVA asociado en forma mensual a la Gerencia Financiera; los valores que fueron cobrados en un mes determinado están registrados, así que la información proporcionada con el objeto de poder pagar IVA por la venta de energía eléctrica es absolutamente transparente. Si bien las facturas pueden ser modificadas para realizar correcciones, los pagos quedan registrados en el sistema informático y podrán generar créditos o débitos a cada cliente como consecuencia de ello, que serán incluidos al mes siguiente. Como ejemplo, en el mes de diciembre de 2016, la ANDE registró los siguientes datos en su Interfase Contable (1/12/2016): Facturado, G. 417.662.275.781 y Cobrado, G. 381.880.607.086. Solo por el mes de diciembre 2016 por venta de energía resulta claro que la Gerencia Financiera debe informar el valor indicado en la tabla, puesto que no existe otro. Hay que considerar que existen conceptos que tributan 5% como el recargo por mora y otros 10% como la venta de energía eléctrica. El convenio firmado en el año 2016 entre el Ministerio de Hacienda y la ANDE, en que esta se compromete a pagar la suma total de G. 213.587.133.180 (4 veces más que lo informado por las autoridades de ANDE en el 2010); donde la diferencia de tributo del IVA no abonado era de G. 159.590.539.896 cuyos intereses y la mora suman G. 53.996.593.284, permitió a la ANDE no presentar las documentaciones que respalden esos montos. De aquí se desprende que el monto abonado en el 2008 de G. 31.494.805.728 (cerca de US$ 6 millones), valor que la ANDE había informado como diferencia en el 2010, no fue incluido en el convenio y por lo tanto debe sumarse a los montos anteriores. Es decir, el IVA no declarado fue de 34 millones de dólares y los intereses y mora llegaron a 10 millones de dólares, totalizando la suma de 44 millones de dólares. Se supone que si la ANDE y el Ministerio de Hacienda firmaron un convenio sobre las diferencias del IVA, es porque el periodo comprendido entre el 2008 al 2015 se ha declarado correctamente el IVA; entonces, lo que se debe verificar que es lo diferente que se hace para declarar IVA actualmente y como se realizaba en el periodo 2003-2007; ahí se notará dónde está el origen del conflicto. De todas maneras, existe una responsabilidad ineludible del gerente financiero de la época, aunque no lo quiera asumir, así lo establece la Carta Orgánica de la ANDE. Por esto, resulta fundamental que se identifique el origen del problema y se detalle el monto total no declarado, aunque esto último tal vez no se disponga puesto que por el convenio firmado el Ministerio de Hacienda le exoneró a la ANDE de presentar los documentos respaldatorios. Por otro lado, una empresa como la ANDE que requiere optimizar sus recursos para inversiones en infraestructura no se puede dar el lujo de dilapidar 10 millones de dólares (puesto que no goza de los recursos como “hijo rico” que es Itaipú) y además, requiere mayor presupuesto para destinar a mejorar las condiciones laborales de sus recursos humanos. Conclusión: 1) Se debe identificar a los responsables y el origen de las diferencias que perjudicaron a la ANDE. 2) El monto no tributado fue 4 veces mayor al informado a la SET por ANDE inicialmente en el año 2010, pero las estimaciones de intereses y moras registradas en su balance fueron similares a las que terminó pagando la ANDE. 3) La SET tuvo la intención de obtener mayores ingresos aprovechando el aparente descontrol financiero en la ANDE en el periodo 2003-2007, queriendo cobrar posteriormente el IVA por lo facturado por la ANDE y no por las facturas cobradas, pero esta situación fue evitada por sentencia de la CSJ. 4) El monto no tributado fue de 34 millones de dólares y los intereses y mora llegaron a 10 millones de dólares, totalizando la suma de 44 millones de dólares. Habiéndose pagado 6 millones de dólares entre noviembre y diciembre de 2008, según la memoria de ANDE. 5) Si se firmó el Convenio entre ANDE y Hacienda, significa que desde el 2008 hasta la fecha, la declaración del IVA de ANDE se hace correctamente. 6) La ANDE no se puede dar el lujo de perder 10 millones de dólares con total impunidad. * Secretario de la AISEP juan.encina@uia.org.py