El texto teatral o dramático

| LECTURA INTERPRETATIVA

Por Mag. Perla Elizeche Ávalos

La Ilustración y el Neoclasicismo

El siglo XVIII vio nacer un movimiento nuevo conocido como Ilustración.

Características generales

El racionalismo domina la cultura y la ciencia: creen que solo el uso sistemático de la razón permite el avance de las ciencias y la sociedad.

Ven al ser humano como protagonista de su futuro.

El objetivo de la política es la felicidad y el progreso de los pueblos.

La educación es la clave de la cultura y de la felicidad.

La utilidad es la finalidad de las ciencias, las letras y el arte.

En ese contexto surgió el Neoclasicismo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Algunos rasgos predominantes

El objetivo de las obras literarias es didáctico, de ahí la desaparición durante el siglo de las novelas y las obras de ficción.

El género en prosa preferido es el ensayo, que aparece en forma de artículo periodístico, informes, memoriales, entre otros. La literatura de ideas domina toda la producción.

La razón y la utilidad dirigen toda la actividad cultural. La poesía también responderá a esta llamada, y desaparece lo sentimental e íntimo para dejar paso a lo útil. La belleza se enmarca en la elegancia de la forma y lo decoroso de los contenidos.

Rasgos esenciales en el teatro

a- Unidad de acción: solo sucede una historia sobre el escenario.

b- Unidad de lugar: el argumento sucede en un único lugar.

c- Unidad de tiempo: la obra debía abarcar el transcurso de un día como máximo.

d- El teatro es contemplado como la gran oportunidad para educar al pueblo llano. Se proponen reformas importantes tanto en el contenido como en la estructura de las obras teatrales. La propuesta no tendrá éxito hasta muy avanzado el siglo.

En España surgió, como uno de los principales representantes del teatro neoclásico, Leandro Fernández de Moratín, quien encabezó, entre otros intelectuales, un movimiento de reforma de los teatros de Madrid, inspirado en las ideas de la Ilustración. Su obra más representativa fue El sí de las niñas.

Actividad de lectura

El sí de las niñas (Leandro Fernández de Moratín)

Acto 3 ESCENA VIII DON DIEGO, DOÑA FRANCISCA

DON DIEGO: Y vivirá usted infeliz.

DOÑA FRANCISCA: Ya lo sé.

DON DIEGO: Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña: enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación.

Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo.

DOÑA FRANCISCA: Es verdad... Todo eso es cierto... Eso exigen de nosotras, eso aprendemos en la escuela que se nos da... Pero el motivo de mi aflicción es mucho más grande.

DON DIEGO: Sea cual fuere, hija mía, es menester que usted se anime...

Si la ve a usted su madre de esa manera, ¿qué ha de decir?... Mire usted que ya parece que se ha levantado.

DOÑA FRANCISCA: ¡Dios mío!

DON DIEGO: Sí, Paquita, conviene mucho que usted vuelva un poco sobre sí... No abandonarse tanto... Confianza en Dios... Vamos, que no siempre nuestras desgracias son tan grandes como la imaginación las pinta... ¡Mire usted qué desorden este! ¡Qué agitación! ¡Qué lágrimas! Vaya, ¿me da usted palabra de presentarse así... con cierta serenidad y...? ¿Eh?

DOÑA FRANCISCA: Y usted, señor... Bien sabe usted el genio de mi madre. Si usted no me defiende, ¿a quién he de volver los ojos?

¿Quién tendrá compasión de esta desdichada?

DON DIEGO: Su buen amigo de usted... Yo... ¿Cómo es posible que yo la abandonase.... ¡criatura!..., en la situación dolorosa en que la veo? (Asiéndola de las manos.)

DOÑA FRANCISCA: ¿De veras?

DON DIEGO: Mal conoce usted mi corazón.

DOÑA FRANCISCA.: Bien le conozco. (Quiere arrodillarse; DON DIEGO se lo estorba, y ambos se levantan.)

Actividades de poslectura

1. Caracteriza a los personajes. Piensa en adjetivos que te sirvan para describirlos. Ej: autoritario, ingenuo, egoísta, entre otros.

2. Identifica en el fragmento las ideas propias de la Ilustración. Entresaca entre comillas las frases que sirvan para justificarlas.

3. El acto se inicia en plena noche y termina con las luces de la mañana. ¿Qué connota ese simbolismo?

4. Identifica otro rasgo del teatro neoclásico en este fragmento.

5. Esta obra sigue siendo actual en cuanto al tema planteado: «Las nefastas consecuencias de la educación en cualquier circunstancia». Piensa de qué manera podría darse una situación semejante en este tiempo. Escriban en grupos un acto en el que se note esa situación.

6. Organicen la representación en clase.

Capacidad

Comprende textos literarios dramáticos.