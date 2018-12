Cómo limpiar una olla quemada

| Consejos

Para deshacerse de la comida pegada y dejarla como si fuera nueva, hay algunos consejos y trucos caseros que podemos intentar antes de tirarla.

Limpiar una olla con agua y sal

Si tu olla no se ha quemado demasiado y la comida no está demasiado pegada a ella, este truco para limpiar una olla quemada es ideal, aparte de simple. Lo primero que necesitas hacer es limpiar bien la olla para quitar la mayor cantidad posible de comida quemada. Límpiala como de costumbre, con agua muy caliente, detergente y una esponja suave que no raye mucho. A continuación, cubrir la parte quemada con agua caliente y añadir dos cucharadas de sal. Dejar la olla con el agua, por lo menos, 15 min y luego frotar con un cepillo o un estropajo de nailon para deshacerte de la comida quemada. Si todavía quedan partes quemadas, poner de nuevo agua y sal en la olla, y hervirla. Dejar que la olla se enfríe y limpiar lo que queda.

Limpieza de un recipiente quemado con detergente

Otro de los trucos caseros para limpiar ollas quemadas es cubrir la parte quemada con agua caliente y añadir el detergente que suele usar. Luego, hervir a fuego muy lento. Es recomendable cubrir la cacerola con un vaso para evitar que la espuma se caiga. Cuando esté hervida, quítala del fuego y espera hasta que se enfríe un poco para poder meter la mano y fregar la comida pegada con un estropajo.

Limpiar una olla quemada con bicarbonato

Si ninguno de los trucos anteriores se ha deshecho de los trozos de comida quemada, aquí hay otro truco casero que puede ayudar. Colocar un puñado de bicarbonato de sodio bien esparcido en el fondo de la sartén. Añadir una cucharada de azúcar y calentar a fuego lento. Cuando hierva, déjelo unos cinco minutos y luego retire del fuego para poder limpiarlo. Si la olla también tiene lados quemados, necesitará agregar una cucharada aproximadamente de bicarbonato sódico por cada 4 l de agua y calentarla.

Limpieza de una olla quemada con vinagre blanco

Si tu olla es de acero inoxidable, este truco casero le será útil para limpiarla sin dañarla. Cubrir la parte quemada con vinagre blanco y ponla a hervir. Dejar hervir durante al menos 5 min. Transcurrido este tiempo, retírala del fuego y dejar enfriar hasta que pueda fregar el resto de la comida con una esponja y limpiarlo.

Limpiar una cazuela quemada con lejía

Este truco casero para limpiar una olla quemada es justo para las ollas muy quemadas, así que no lo utilice si la olla no tiene mucha comida pegada a él, ya que es más agresivo. Cubrir la parte quemada con agua y añadir un chorrito de lejía (comúnmente conocida como lavandina o cloro), siempre es mejor hacerlo despacio y tener cuidado al añadir más cantidad sin excederse. Echar el agua y blanquear hasta que hierva. Dejar hervir durante un par de minutos. Es importante usar este truco casero con cuidado y no respirar el vapor que deja la mezcla. Dejar que se enfríe un poco y limpiarla delicadamente. No olvide usar guantes de látex para mayor protección.