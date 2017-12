Fin de año

| BEBIDAS

Por Oliver Gayet

Concluimos un excelente 2017 con muchas novedades y visitas de destacados representantes de importantes bodegas. Pero parece que el 2018 será mejor en materia de vinos.

En lo que se refiere al mundo de los vinos, el 2017 estuvo lleno de novedades. El Paraguay fue aceptado como miembro observador en la Asociación Panamericana de Sommeliers, en marzo, durante la asamblea anual de esta organización. La Asociación Paraguaya de Sommeliers ya tiene personería jurídica en el país desde setiembre pasado, y con ello iniciará sus actividades en el 2018 y comenzará a recibir a los distintos niveles de socios que les gustaría ser parte de esta organización.

Expo Vino 2017

Durante este año, la nueva comisión directiva de la Cámara de Proveedores (Capro) trabajó de forma impecable para que la Expo Vino haya tenido el éxito que tuvo, contratando a empresas y personal adecuado para lograrlo. Se presume que la edición 2018 será aún mejor, ya que vienen trabajando en la organización, con más novedades e, inclusive, más empresas importadoras presentes. Vemos muchos más vinos y de buena calidad en los últimos años, lo que hace que nuestro mercado esté en el foco de las bodegas; especialmente, de las argentinas y chilenas.

Visitas destacadas

Durante el 2017 recibimos visitas ligadas al mundo del vino, personas que se dedican de lleno a ello y hacen que nos sintamos especiales; algunos de estos señores representan a grandes bodegas, como Pio Cesare, de Italia; Chateau Palmer y Camus, de Francia; Ricardo Santos, Foster, Zuccardi, Lorca, Monteviejo, Familia Arizu, Argento y Vistalba, de Argentina; Viña Concha y Toro, Errázuriz, Emiliana, Torres y Familia Aresti, de Chile; Miguel Torres y Fos, de España, y Bodega Garzón, de Uruguay. Todas estas visitas tuvieron contacto con el público paraguayo de una u otra forma, en diversos locales, como el restaurante Le Sommelier, la tienda de Monalisa, The Wine Bar & Co, el restaurante Maurice, La Cabrera, clubes de vino particulares o IVV (In Vino Veritas). Cada una de estas visitas tuvo su toque, tanto de forma particular como mediática, con lanzamientos, exposiciones de productos y, por supuesto, degustaciones.

Actividades

Creo que durante el 2017 hubo, por lo menos, un evento por semana y, en alguno, hasta cuatro actividades, superponiéndose las fechas para un público conocedor que aún es pequeño, pero que cada día va creciendo.

Asunción, como toda capital, es el centro de estas actividades, pero vemos otras ciudades del interior en las que cada vez más va creciendo el interés por el vino, con grupos que se reúnen en sus respectivos clubes, como en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero o Pilar. Estas líneas que ustedes leen todos los sábados en esta revista sirven de inspiración a muchos consumidores distribuidos por todo el país, quienes no dudan en enviar un mail o hacer preguntas sobre varios puntos referentes a los vinos y otras bebidas en general, tratando de paliar, de alguna forma, sus dudas o desconocimientos.

Veo que el 2017, en general, fue un año difícil, pero productivo. El consumidor fue el gran beneficiado con novedades y, sobre todo, precios muy competitivos. Esperemos que el 2018 sea aún mejor y todos podamos disfrutar de los placeres del vino.

Apreciados lectores, ¡salud! y hasta el año que viene.

oligayet@hotmail.com