Frutos exóticos del mundo

| GLOSARIO

Ya no es novedad que internet ha globalizado el planeta y, entre sus millones de páginas, nos permite conocer los distintos frutos y frutas que crecen en las regiones más diversas y podemos considerar como exóticos, por desconocidos, aunque sean consumidos desde siempre por los pueblos que los cultivan y cosechan. Así, viajaremos por el mundo para descubrir, de la A a la Z, esos productos extraños, y asombrarnos con sus usos, propiedades y apariencias, a veces de lo más extravagantes.

T

Tuna (Opuntia ficus-indica)

Planta arbustiva de la familia de los cactus, el fruto es una baya de forma ovalada que tiene una cáscara gruesa, espinosa, y con una pulpa abundante en pepas o semillas. La tuna es nativa de América y se encuentra desde las praderas canadienses hasta el estrecho de Magallanes, pero ha sido naturalizada y cultivada en el mundo entero. Existen varios tipos de tunas: las rojas, anaranjadas y verdes, y todas pueden ser consumidas enteras, en jugos o en la preparación de cualquier plato gastronómico. Actualmente, México y Perú son los mayores productores de esta fruta.

U

Ubajai (Eugenia myrcianthes)

Es un árbol densamente ramificado de 4 a 8 m de altura, natural de Sudamérica, donde crece en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los guaraníes le llaman yva’hái. Raramente cultivado, se aprecia, sin embargo, por su fruto, una drupa globosa comestible y muy suculenta. Su similitud con el durazno le da su nombre vulgar de “duraznero del monte”, su pulpa es jugosa, gelatinosa, de sabor dulce, ligeramente ácido y olor penetrante cuando está bien madura. Contiene ácido tartárico y málico, pectina y vitamina C. Se usa sobre todo para la fabricación de almíbares, dulces y jugos, e inclusive para hacer vinagres.

Ugli (Citrus reticulate)

El ugli es otro nombre que se le da al pomelo de Jamaica. Esta fruta fue descubierta en Jamaica y se ha convertido en una de las principales exportaciones de este país desde 1917. Hace honor a su nombre, la mayoría de las personas coinciden en que se ve fea por fuera. La cáscara es amarilla y verde con unos toques de naranja, y es más delgada en el extremo superior. Se parece un poco a la mandarina, pero tiene poros más grandes y es más abultada. No se puede determinar el estado de madurez del ugli con base en su color. Por eso, se debe buscar una fruta que se sienta pesada por su tamaño y que ceda un poco al apretar la base con el pulgar. Si el dedo se hunde, significa que la fruta ya está podrida. La fruta debe ceder un poco, en especial en la base, pero esta no debe estar blanda. No deben preocupar las marcas en la superficie, la pigmentación desigual o la pérdida de la cáscara. Nada de esto tiene que ver con la calidad de la fruta. La mayoría de los uglis son grandes, pero los más pequeños suelen ser más sabrosos y dulces. La piel se puede sacar con las manos y separar la pulpa en jugosos gajos, como una mandarina. A diferencia del pomelo, el ugli es suficientemente dulce y no necesita que se agregue azúcar. Se puede comer solo, con otras frutas o en ensaladas agridulces.