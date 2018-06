16 de Junio de 2018

| Novedades

Gran éxito de la nueva Feria TATA

Banco Atlas presentó el pasado domingo 10 de junio, la primera edición de una nueva feria gastronómica que busca volver al origen de la cocina: el fuego. Por ello, el nombre elegido tiene un significado importante a nivel nacional, TATA, en guaraní, donde la cocina empezó. Más de 3000 personas se reunieron en familia en los campos del Centro Ecuestre La Matilde de la ciudad de Luque, donde la fiesta culinaria se realizó al aire libre y con un excelente clima. Por su parte, el Banco Atlas, presentador de la feria, ofreció a sus clientes un espacio diferencial en el que los mismos, además de disfrutar de una cálida jornada con exquisiteces culinarias y servicios especiales, obtuvieron un detalle por sus compras, que incluía una canasta de pícnic con un exquisito vino para acompañar las comidas. Estuvieron Pozo Colorado, Ja’u la asado, Luchef, El Arriero, Las Brasas, Pink Cow, La Quesería, Alma, Ale “Oso” Mendieta, Chochan, La Bourgogne, No me Olvides, En el Horno con Peta y Sr. Parrilla, Rolling Ice Cream & Co. y La Granja D’André.