Las papas verdes

| Consejos

Si tiene algunas en la despensa y estaba esperando a que maduren, ya puede dejar de esperar, no son verdes porque no estén maduras; las papas pueden comerse en cualquier estadio de su crecimiento. El color verde es una señal de la madre naturaleza avisándonos de que hay veneno.

Si un tubérculo de papa queda desenterrado por accidente mientras crece, o si queda expuesto a la luz después de desenterrado, entonces piensa que es hora de despertarse y empezar la fotosíntesis. El tubérculo manufactura clorofila y se queda teñido de verde en la superficie. Las plantas de las papas contienen una sustancia llamada solanina, este es un miembro de sabor amargo que pertenece a la familia de los alcaloides, (un grupo de sustancias químicas vegetales muy poderoso y tóxico). Mucha de la solanina de las plantas de papa está en las hojas y los tallos, pero también se encuentra en pequeñas cantidades bajo la piel del tubérculo y en los “ojos” (esas partes blancas o verdes que tienen las papas cuando están germinando). Pero, no llega a ser tóxico a no ser que comamos una gran cantidad, no obstante, siempre es prudente cortar y descartar las partes verdes y los brotes; el resto de la papa no tiene ningún problema. Por ello, se aconseja conservar las papas en un lugar oscuro, fresco y seco, pero no demasiado fresco. Con la temperatura de refrigeración tienden a generar solanina, así que ¡no las guarde en la heladera!