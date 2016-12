31 de Diciembre de 2016

| BEBIDAS

Tragos para festejar

Todos quieren probarlos y para eso tenemos que preparar grandes cantidades. Estas son algunas recetas típicas de las fiestas, con tragos que no fallan. No obstante, se debe tener precaución al consumirlos, ya que son bebidas alcohólicas dulces que el cuerpo absorbe rápidamente. Recuerde también: si bebe alcohol, no conduzca un vehículo.

Ponche con sidra 1 botella de sidra; 1 botella de vino blanco; 1 taza de azúcar; 1 y ½ taza de jugo de piña; ½ taza de jugo de limón; 2 tazas de jugo de naranja; 4 cdas. de licor de naranja; 1 manzana roja en cubos pequeños; 1 manzana verde en cubos pequeños; hielo. 1. Combinar en una jarra todos los ingredientes. 2. Agitar con cuchara de madera y servir en copas con hielo. Mimosa 1 botella de champán; ½ litro de jugo de naranja 1. Mojar con jugo de naranja el borde de la copa y pasarlo por azúcar. 2. Servir ¼ de la copa con jugo de naranja y completar con el champán. Caipiriña en jarra 12 cdas. de azúcar; 12 limones verdes; 1 litro de cachaça; ½ jarra de hielo. 1. Cortar los limones en cubitos o en gajos, sin semillas, pero con su cáscara. 2. Colocarlos en el fondo de una jarra, agregar el azúcar (morena o blanca) y comenzar a machacar con un mortero de madera o una cucharita, para obtener el máximo de jugo posible e integrar el aceite de la piel al jugo. 3. Luego comenzar a agregar la cachaça mientras sigue removiendo y, al final, añadir el hielo picado. Antes de servir, remover bien con cuchara de madera, ya que el limón y el azúcar tienden a quedarse en el fondo. Sangría española 2 litros de vino tinto 3 duraznos 1 limón 4 naranjas 2 manzanas rojas 1 vaso de jugo de limón 100 g de azúcar 2 vasos de jugo de naranja recién exprimido 1 espiral de cáscara de limón 1 litro de gaseosa con sabor a naranja 1. Pelar las frutas y cortarlas en pequeños trozos. 2. Poner en un bol grande el jugo de naranja y el azúcar, y remover hasta disolverla 3. Añadir el vino tinto y los trozos de fruta. Remover bien. Dejar reposar por 2 o 3 horas en la heladera para que macere. 4. Antes de servir, agregar la gaseosa de naranja y servir bien fría. Clericó para niños 1 litro de jugo de naranja 2 manzanas 1 pera 1 melón 3 bananas 1 racimo de uvas 1 piña pequeña 100 g de frutillas 1 taza de agua 2 cdas. de jugo de limón Azúcar, a gusto 1. Lavar, pelar y cortar en ruedas las bananas. Rociar con jugo de limón. 2. Lavar, pelar y cortar en cubitos el melón y la piña. Colocar en un bol. 3. Lavar y cortar en cubos pequeños las manzanas. Cortar en cuartos la frutilla, cortar al medio las uvas y retirar las pepitas. 4. Mezclar todas las frutas en una jarra, agregarle el agua, el jugo de naranja y el azúcar. Reservar en la heladera hasta el momento de servir. Clericó nacional 2 litros de vino tinto; 3 piñas; 1 melón Paraguay; 4 naranjas; 10 bananas; ½ kg de uvas; 2 tazas de agua; 4 tazas de jugo de naranjas; ½ taza de azúcar; ¼ taza de jugo de limón 1. Pelar las bananas, cortar en rodajas y rociarlas con el jugo de limón. Reservar. 2. Lavar y pelar las piñas, el melón, las naranjas, y cortar todo en cubos. Colocar en un bol grande. 3. Agregarle el jugo de naranja, el agua, el vino y el azúcar, a gusto. Revolver. Por último, incorporar las bananas maceradas y las uvas, particas al medio y sin semillas. 4. Colocar en un kambuchi (cántaro de barro), tapar y ubicar en un lugar fresco. O guardar en jarras en la heladera hasta el momento de consumir.