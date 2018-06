Casos Messer y Farhat con la intervención de la Senabico

| Bienes en la mira

Por Ariel Espinoza

Luego de su creación la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados entró en acción con un caso de narcotráfico. Ahora, toma participación en delitos de relevancia y casos de lavado de dinero, como lo son las del “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, Darío Messer, y el libanés Nader Mohamad Farhat, este último requerido por la justicia de Estados Unidos.

La titular de la Senabico, doctora Karina Evelyn Gómez Narváez, explicó que en el caso de Darío Messer –prófugo y procesado por lavado de dinero en Brasil y Paraguay– la institución toma intervención para la administración de los bienes del “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes.

La traba era el embargo de las cuentas bancarias de la firma Chai SA, que tras el pedido realizado para la administración de las mismas por parte de la Senabico, el Ministerio Público se expidió a favor y luego, el juez Humberto Otazú resolvió levantar las medidas que pesaban sobre las mismas. Así, el ente pasa a administrar las cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y Banco Continental.

El magistrado consideró que la Senabico procederá, de conformidad al artículo 34 de su ley, a tomar posesión de esos activos que serán transferidos a sus cuentas. Igualmente Otazú levantó el secuestro de la aeronave de Messer, con el mismo fin. Ahora el proceso administrativo de estos bienes queda a cargo de la cartera que maneja Gómez.

Chai S.A.

Según expuso Gómez, la empresa “tiene a su cargo ocho establecimientos ganaderos”. Ante la facultad que tiene la Senabico, Chai será tercerizada de modo a que una empresa especializada sea la encargada de la administración agropecuaria.

En ese sentido “nosotros estamos chequeando los números para ver si qué tan productiva son esas estancia, cuál es el patrimonio en sí de lo que son esas empresas y hacer un corte administrativo y una auditoría”, señaló la doctora.

Ahora, “si nosotros llegamos a detectar que la empresa es una empresa cortina, que no funciona específicamente y que no cierran los números, automáticamente eso nosotros informamos a la fiscalía. De hecho, sea rentable o no tenemos que informar a la fiscalía junto con nuestro informe de auditoría y con el corte administrativo que se haga”, explicó posteriormente Gómez.

Caso Nader Mohamad Farhat

El libanés Nader Mohamad Farhat fue detenido en mayo, en un operativo que incluyó cuatro allanamientos en Ciudad del Este. Uno de ellos fue a la casa de cambios Unique SA, propiedad de la taiwanesa Wu Pei Yu, esposa de Farhat, que sería parte de una red dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Atendiendo a que Estados Unidos solicitó la extradición de Farhat, “una parte de la ley que dice que si Paraguay tiene un acuerdo específico para compartir el tema de los comisos cuando la investigación se hizo en forma conjunta, porque el caso Farhat inició con una investigación de la DEA. Se debe hacer un acuerdo internacional con respecto a qué bienes van a llevar y qué no, y ahí la Senabico entra a negociar”, indicó Gómez.

En esta causa, a Farhat se lo va a extraditar. Mientras dure todo el proceso previo, se deben analizar qué bienes son de él. Para el comiso se puede llevar a cabo un juicio sobre la cosa (In rem) para saber si los bienes son de origen lícito y si se logra demostrar que fueron conseguidos de forma ilegal, se da la sentencia de comiso.

En otros países existe la figura de extinción de dominio que es un proceso abreviado.

