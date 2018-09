Estado garantiza el derecho de repeler una agresión

| Legítima defensa

Por Blas López

La versión de testigos evitó la imputación por homicidio doloso en grado de excitación emotiva de un despensero de Ciudad del Este, quien mató de un balazo a uno de los maleantes que el martes último asestaron un violento golpe en su negocio. Este fue el segundo atraco sufrido por el hombre y su familia.

Poco antes de las 13:00 del martes pasado cuatro maleantes, quienes se movilizaban en dos motocicletas, tomaron por asalto la despensa denominada Comercial San José, que funciona en la fracción Las Marías del barrio Don Bosco de la capital del Alto Paraná.

Los maleantes, todos ellos con armas de fuego, redujeron al propietario del establecimiento comercial y su esposa, quien fue tomada de los pelos y arrojada al piso, al igual que otros allegados y empleados, que a esa hora estaban en el sitio.

Luego, los intrusos recogieron todo el dinero que había en la caja registradora y los bolsillos de las víctimas, con los que tranquilamente salieron del negocio, caminaron hacia la calle, abordaron las motocicletas y se alejaron con el fruto del trabajo de una familia trabajadora.

La pasividad de los delincuentes dio oportunidad para que el despensero pueda reaccionar. El hombre tomó un arma de fuego que tenía aparentemente debajo del mostrador y salió a la vereda, desde donde abrió fuego contra la banda que estaba en fuga.

Uno de los proyectiles impactó en uno de los maleantes identificado como Richard Wilmar Orué Maidana, de 21 años, con antecedente por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Este al sufrir el balazo cayó al pavimento y fue abandonado por sus cómplices.

El herido tomó de rehén a un automovilista, a quien obligó que lo traslade a un centro asistencial, pero por el camino ya perdió el conocimiento y poco después al llegar al Hospital de Trauma de la ciudad falleció.

En un primer momento la fiscala del caso Carolina Rosa Gadea no tomó ninguna determinación; primero juntó todas las evidencias y observó las imágenes captadas por el circuito cerrado para finalmente tomar una determinación sobre la suerte de la víctima del asalto.

Al principio la agente fiscal dejó entender que cabría una imputación por homicidio doloso en grado de excitación emotiva, lo que generó un tremendo rechazo de parte de toda la ciudadanía y hasta de algunos magistrados a través de las redes sociales, además de los medios de comunicación, como la televisión y las distintas radios.

Finalmente, las declaraciones de varios testigos confirmaron ante la fiscala Gadea que los delincuentes actuaron con suma violencia. Una de las personas declaró que el maleante fallecido fue el más belicoso, este habría tomado de los pelos a la esposa del comerciante y la arrastró por el piso, inclusive gatilló su arma un par de veces por la cara de la mujer, pero afortunadamente el revólver no se disparó. Con esto el caso podría quedar como legítima defensa, mientras tanto la fiscalía sigue investigando el caso.

Un permiso legal

El defensor público Martín Muñoz había mencionado en una entrevista con ABC Color que la vida y la propiedad privada de las personas están garantizadas en la Constitución Nacional. De esa premisa parte el “permiso legal” que otorga el Estado para que un ciudadano repela la agresión de otro y no sea pasible de un reproche legal.

“Nadie está obligado a tolerar lo injusto. El derecho no puede ceder ante lo injusto. Para que haya legítima defensa hay requisitos que deben cumplirse y tienen que ver con una agresión humana, contraria al derecho (ilícito y antijurídico) y actual, presente e inminente (en proceso de desarrollarse o momentos posteriores), no días ni semanas”, indicó el defensor.

La legítima defensa “es un permiso legal que el Estado otorga para que el ciudadano pueda cometer hechos típicos pero justificados con base en un acto defensivo y por lo tanto no reprochables o penables”. Esto acontece, sobre todo, porque el Estado no puede cumplir con la seguridad del ciudadano en ese momento, y no protege de la inminente agresión, asalto o intento de homicidio, puntualizó.

El defensor público Martín Muñoz explicó la diferencia entre excitación emotiva y legítima defensa, porque en el primero sí hay reprochabilidad, aunque por las circunstancias se reduce la expectativa de pena y queda como delito (hasta 5 años de cárcel), según especificó el profesional del derecho.

