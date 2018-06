Estado sigue pagando por el abuso durante la dictadura

| Herencia stronista

Por Marcia Ferreira

A más de 30 años de la caída de la dictadura stronista, el Estado paraguayo sigue pagando las consecuencias de los abusos cometidos en esa oscura etapa de nuestra historia. Esta vez, el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, 4ª sala, ratificó una sentencia que condenó al Estado a indemnizar a una ciudadana por “pérdida de chance” durante el periodo en que estuvo presa en una cárcel de hombres.

En su acción, la demandante solicitó más de G. 1.600 millones por daño moral y material derivados de su reclusión en una cárcel de hombres, en Villarrica, en 1985. La recurrente afirma que estuvo presa durante 28 días, lapso durante el cual fue torturada y violada en forma continua.

Los camaristas Raúl Gómez Frutos, Eusebio Melgarejo Coronel y Olga Talavera confirmaron el monto establecido en primera instancia –de G. 558.813.400–, pero cambiaron el concepto de lucro cesante por el de pérdida de chance. Al monto establecido, se deberán sumar intereses del 1,59% mensuales, desde el inicio de la demanda. La SD Nº 801 el 30 de diciembre de 2016, dictada por la jueza Judith Gauto, hizo lugar a la demanda por lucro cesante. La magistrada descartó la indemnización por daño moral por considerar que dicho concepto ya había sido resarcido por la Defensoría del Pueblo (2011).

“La A quo sostiene que en sede administrativa –Defensoría del Pueblo– la actora ya ha sido resarcida en tal concepto; sin tener en cuenta los daños sufridos por mi representada, quien ha sido violada, ultrajada brutalmente y de manera continua, durante los 28 días que estuvo ilegítimamente privada de su libertad en una cárcel de hombres en la ciudad de Villarrica”, afirmó el abogado Luis Marcelo Reynal, quien también solicitó la imposición de la totalidad de las costas del juicio a la parte vencida, es decir, al Estado.

A continuación, se transcriben parcialmente los argumentos del Dr. Gómez Frutos, preopinante.

“Conforme a las pruebas diligenciadas, se constata que la actora ha sufrido severas lesiones, entre las que se destacan las torturas, violaciones y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En estas condiciones es que el daño se halla configurado y asimismo, la atribución de responsabilidad como lo había sostenido anteriormente, es del Estado paraguayo, ya que al haber exigido violencia contra los derechos humanos, surge para el Estado infractor la obligación de reparar las consecuencias del hecho”.

“La suma peticionada no puede ser calificada como lucro cesante, como lo dice la inferior, en razón de que, en primer lugar, no ha sido debidamente probado en autos que la accionante percibía algún salario básico y, por tanto, no se sabe con certeza la ganancia futura y esperada por parte de la misma”.

“No obstante ello, de acuerdo con las afirmaciones de la misma actora, su vida laboral y sus deseos de superación fueron frustrados debido a la persecución política, lo que, consecuentemente, le imposibilitó continuar con su labor cotidiana y la obtención de un salario digno”.

“Lo dicho anteriormente no obsta al derecho de la actora a ser resarcida por la pérdida de la chance de continuar trabajando. En efecto, no puede negarse que la persecución política contra la actora y las consecuencias derivadas de ella, importó coartar o frustrar, efectivamente, la expectativa de chance o probabilidad razonable de continuar con su vida laboral y, por ende, la remuneración o utilidad correspondiente a dicha actividad lucrativa”.

“Nótese también que la actora menciona que al recordar hechos del pasado se desborda, se quiebra emocionalmente, lo cual se demuestra con el certificado de salud mental elaborado por un profesional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

El reclamo

La afectada solicitó a la Justicia un total de G. 1.682.299.174 en concepto de indemnización por daño moral, daño material y lucro cesante. Dijo que a causa de las torturas sufridas, quedó imposibilitada de trabajar.

Postura de la PGR

La Procuraduría General de la República planteó la prescripción y una excepción de beneficio de excusión por considerar que la responsabilidad del Estado es solo subsidiaria. Ambos planteamientos fueron descartados.

Las costas

Pese a que la sentencia salió a favor de la demandante, las costas no fueron impuestas a la perdidosa, sino de la siguiente manera: 75,08% a la accionante y 24,01% al Estado paraguayo.

Responsabilidad ineludible

En su voto, el camarista Raúl Gómez Frutos explica por qué la postura de la Procuraduría General de la República de rechazar la acción fue descartada:

“(...) en materia de Derechos Humanos, la acción contra el Estado es directa y propia del mismo y no subsidiaria. No puede ser subsidiaria porque el hecho de ser el Estado el sujeto principal de la relación jurídica derivada de los Derechos Humanos hace que sea acción propia y no ajena. Es que en el preámbulo de la Constitución Nacional se consagra al Estado paraguayo como custodio de esos derechos fundamentales al reconocer el derecho a la dignidad humana para asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. En el artículo 4º, en forma expresa, asume que “toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación”. En este caso se comprueba que no ha protegido (...)”

A mayor abundamiento, por el Pacto de San José de Costa Rica, al cual la República del Paraguay ha prestado su adhesión y es parte de él, compromete al Estado como sujeto esencial en cuestiones de Derechos Humanos. Y entonces, si ha asumido el rol de custodio de los Derechos Humanos por su propia Constitución Nacional y por el Pacto de San José de Costa Rica, entonces cabe discernir que es sujeto director de la relación jurídica y, por ende, no es una responsabilidad subsidiaria, sino propia del Estado, por tanto, debe confirmarse el punto primero del fallo recurrido.

Los hechos referidos en la demanda están relacionados a supuestas violaciones a los Derechos Humanos que, por otra parte, es responsabilidad directa del Estado pues por naturaleza de la actividad o por los medios empleados, legalmente responde el Estado como protector de los Derechos Humanos y, entonces, al demandante solo le corresponde demostrar el daño. Y, en este caso, más aún que el Estado ha reconocido expresamente su responsabilidad sobre el hecho al pagar por daño moral, por aplicación de la Ley 838/96. El Estado es uno solo y no puede partirse en su responsabilidad. No es coherente que el Estado pague por la Ley 838/96, para lo cual ya reconoció su responsabilidad por e hecho y después pretender excluir la responsabilidad”.

