La justicia es benevolente con el “mecánico de oro”

| Supuesto testaferro

Por Víctor Franco Novarecci

El proceso que se le sigue a Miguel Ángel Carballo, más conocido como el “mecánico de oro” del senador cartista Víctor Bogado, se inició el 8 de febrero de este año y al principio las pesquisas iban bien direccionadas, pero luego la Fiscalía comenzó a darle una serie de “ayudas” para blanquearlo.

La fiscala Josefina Aghemo, fue la que imputó por enriquecimiento ilícito a Miguel Ángel Carballo. El proceso fue llevado en forma, pero en el último tramo de la investigación, cuando se debía resolver si el caso tenía que ser elevado a juicio oral, la Fiscalía General del Estado decidió apartar a la agente y la trasladó de unidad.

En reemplazo de Aghemo fue nombrado como titular del proceso al “mecánico de oro” el fiscal Nelson Ruiz. Desde entonces todo se hizo a medida para beneficiar al procesado de quien se sospecha es testaferro del senador Víctor Bogado.

En su imputación, la fiscala Aghemo explicó que Carballo era dueño de un modesto taller mecánico y durante el período de 2008-2016 tuvo un ingreso de G. 900 millones, pero en ese mismo lapso adquirió bienes por una suma mayor a los G. 4.500 millones. Esta contradicción derivó en una imputación por enriquecimiento ilícito.

Ya como funcionario público al ser nombrado como asesor en la Cámara de Diputados por recomendación de su amigo el entonces diputado Víctor Bogado, el mecánico compró un shopping por G. 1.900 millones, un departamento de G. 450 millones, automóviles suntuosos y se dio el lujo de hacerle un préstamo de US$ 300.000, a la exdiputada Cynthia Tarragó, quien luego fue demandada al no devolver el dinero. Todo apuntaba a que se iba a acusar a Carballo, ya que se tenia un cúmulo de evidencias en su contra.

Sin embargo el fiscal Nelson Ruiz, basado en una sospechosa pericia realizada por Emilio Fernández Núñez, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional de Carballo.

El perito actualmente está sumariado por otra pericia poco creíble que realizó en el caso del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, a quien tampoco le encontró ingresos ilegales.

Ruiz le dio una gran mano a Carballo al pedir el sobreseimiento provisional, ya que en caso que se conceda el requerimiento, se levantaran todos los embargos que pesan sobre los bienes del “mecánico de oro”, con lo que podrá vender y hacer desaparecer la prueba del caso. El fiscal no pidió ampliación para investigar el caso, porque con este recurso los bienes del procesado seguirían embargados.

Prófugo

Pero, lo más grave del caso es que mientras el fiscal estaba operando para blanquear al presunto testaferro del senador Víctor Bogado, el mismo ya cumplía con dos meses en situación de prófugo. Días después se presentó Carballo, se dispuso su prisión, pero solo estuvo un par de días entre las rejas, ya que la defensa del procesado pidió medidas alternativas para el mismo y el agente fiscal se allanó al pedido, sin tomar en cuenta que el “mecánico de oro” estuvo rebelde de la justicia.

Los favores para Miguel Ángel Carballo, no terminan en el fiscal benevolente que la Fiscalía General del Estado le designó, sino que se sumó a la cadena de ayudas el juez penal de Garantías Rubén Ayala Brun, suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pasado martes, por un caso de prevaricato. Ayala retuvo varios días el expediente del “mecánico de oro” aparentemente con la sola intención de llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas y otorgarle un permiso especial para que vaya a trabajar a la Cámara de Diputados. Todo depende de la titular del Ministerio Público para saber el rumbo que tomará el proceso.

El abogado Carlos Ayala, defensor de Carballo, al llegar a la audiencia había confesado que su cliente no tiene dinero, que es un humilde trabajador que necesita volver a retomar sus labores como funcionario público, para poder mantener a su esposa y sus dos hijos. La pregunta es cómo una persona que tiene un capital de casi G. 5.000 mil millones, tiene que estar pendiente de un sueldo de poco más de G. 10 millones.

Carballo, quien clamó por un permiso para poder trabajar y mantener a su familia, una vez que recibió el favor de la justicia presentó su renuncia al cargo que ocupaba. De esta manera no se tiene en claro si es que ese permiso especial que le otorgó el juez Rubén Ayala Brun, sigue vigente, ya que ahora no tiene trabajo.

Hasta el momento no se sabe cómo es que Miguel Ángel Carballo, llegó a tener una fortuna para comprarse propiedades y vehículos, pero lo que queda en claro es que es testaferro de alguien y la justicia debe determinar de quién. Hasta el momento todas las sospechas apuntan al senador Víctor Bogado, quien es amigo del procesado, pero así como van las investigaciones el caso podría quedar en la nada, si se logra blanquear a Carballo.

Ayala Brun, ante todas las dudas existentes en cuanto al pedido de sobreseimiento provisional, con todas las evidencias que incriminan a Carballo, dispuso pedir la opinión de la fiscalía general, al dar un trámite de oposición al requerimiento del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción asignado a este caso.

Si la fiscalía general ratifica el pedido del inferior, el caso quedará en el oparei y tendrá vigencia el blanqueo.

Pero si la fiscalía general rectifica el requerimiento, Carballo será acusado y se expondrá a un juicio oral por el cargo de enriquecimiento ilícito.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene 10 días para dar a conocer su postura en relación con la situación procesal de Miguel Ángel Carballo. En las manos de la fiscala está reencausar el proceso que fue llevado en forma en la primera parte de la investigación y que luego tuvo un vuelco a favor del “mecánico de oro” para lograr su blanqueamiento. Se cree que con todas las pruebas que se tienen contra el procesado la fiscalía rectificará el pedido de sobreseimiento provisional y acusará.

Miguel Ángel Carballo, supuestamente recibió ayuda de amigos, quienes le facilitaron millonarios prestamos y él hizo crecer el capital, para lograr amazar una fortuna de casi G. 5.000 millones. Actualmente los bienes del “mecánico de oro” están embargados por G. 3.500 millones. Todo ese dinero podría quedar a disposición del procesado si se acepta otorgarle el sobreseimiento provisional y una vez que eso suceda Carballo podrá vender lo que tiene y nunca se podrá probar el delito.

El fiscal Nelson Ruiz dijo que no pudo comprobar que Miguel Carballo, cometió el delito de enriquecimiento ilícito, pese a que mientras en el año 2016 en Tributación, por la explotación de su taller mecánico, pagó solo G. 100.000 en impuestos, logró adquirir propiedades y vehículos por millonarios montos y también le prestó a la exdiputada colorada Cynthia Tarragó la friolera de US$ 300.000. Pero para Ruiz no es posible encontrar una situación extraña en la contabilidad del mecánico.

victor.franco@abc.com.py