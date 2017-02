| ARBITRARIEDAD

Por Édgar Venerando Ruiz Díaz

“Pintar grafitis no está tipificado como delito”, afirmó el dirigente social Payo Cubas, quien fue imputado y encarcelado durante una semana en una celda de alta seguridad de la cárcel de Emboscada. En una entrevista clandestina, el entonces detenido dijo ser víctima de una “nomenklatura corrupta” integrada por miembros del poder turno que no ven con buenos ojos las denuncias públicas que realiza.

“Yo no he cometido ningún delito porque lo único que hicimos fue pintar grafitis”, había manifestado Paraguayo Cubas en una entrevista clandestina que le hicimos el jueves de la semana pasada en su lugar de reclusión, la custiodada y antigua cárcel de Embocada, hasta donde fue llevado por orden del juez Paublino Escobar.

El detenido se encontraba fuertemente custodiado y estaba alojado en un calabozo de alta seguridad que durante la dictadura stronista fue utilizado para encerrar a quienes protestaban o escribían panfletos contra el tiránico régimen.

Acceder libremente al lugar donde se encontraba el activista para hacerle una entrevista era imposible pues existía una expresa prohibición de cualquier tipo de contacto con los periodistas.

Se debe solicitar permiso por escrito al Ministerio de Justicia para tener celular, nos dijo el detenido, al confirmar que carecía de una autorización para contar con un teléfono móvil que le permitiera comunicarse con sus familiares y abogados.

Pese a las altas medidas de seguridad y minuciosos controles policiales en los distintos accesos de la prisión de piedra, situada a 40 kilómetros al noreste de Asunción, pudimos realizar la entrevista, momento en que Payo afirmó y reiteró no haber perpetrado ningún ilícito de acción penal pública.

“El grafiti no está tipificado como delito, no es un hecho antijurídico, no tiene marco penal, no es reprochable y, entonces, al no existir pena para un hecho no puedo estar imputado ni preso”, expresó Cubas durante la charla. La entrevista pudo concretarse después de hacernos pasar por un “asistente” de la defensa del detenido.

“Resistir a los usurpadores”

Tras confirmar haber pintado leyendas de protesta en automóviles y una parte de la muralla de la vivienda del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, Payo Cubas dijo que eso formó parte del ejercicio de un derecho constitucional.

“Lo que nosotros hicimos fue aplicar el artículo 138 de la Constitución Nacional que es: resistir a los usurpadores de la Constitución por todos los medios a nuestro alcance y uno de los medios a nuestro alcance era un aerosol para pintar”, manifestó.

“¿La casa del fiscal general es de interés común?”, se preguntó tras indicar que la imputación formulada en su contra dice haber sido autor y responsable de perjuicios contra bienes de interés común y público.

“La casa del fiscal es de interés particular y me tiene que querellar (Javier Díaz Verón) por pintar su casa”, había agregado el entonces detenido al contar que la pintata de leyendas de repudio a los corruptos también se realizó sobre chaperías de camionetas no identificadas, sin chapas.

Si el fiscal Díaz Verón afirma que los automóviles sin matrícula, sobre los cuales se pintaron los grafitis, son del Ministerio Público, el mismo es un irresponsable, señaló Cubas.

“Entonces si es así, el fiscal debe ser procesado por no cumplir con su propio reglamento, que establece que en un día domingo los vehículos de la Fiscalía deben estar en parque cerrado y tienen que tener logotipos identificatorios”, agregó.

Durante el diálogo periodístico encubierto, Payo Cubas dijo ser víctima de una “nomenklatura” corrupta, integrada por miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial e integrantes del poder político de turno.

Entendió haber sido llevado hasta Emboscada a fin de permanecer aislado de los medios de comunicación y de sus seguidores o adherentes a fin de amedretentarlo, doblegarlo y “meter miedo” a quienes simpatizan con sus acciones de protesta.

Sostuvo que la imputación formulada en su contra así como la orden de prisión dictada por el juez Escobar, son ilegales y evidencian un trato y consideración que poseen los administradores de justicia respecto a otros hechos más graves.

Mientras no se investiga ni se castiga a los responsables y promotores de falsificaciones de firmas de muertos en planillas pro enmienda, se persigue a quienes protestan contra los corruptos y demás delincuentes públicos, había indicado el entonces detenido en Emboscada.

“Ellos (integrantes de la nomenklatura) tienen un margen discrecional para actuar dentro de un marco arbitrario”, afirmó al manifestar que la fiscala Stella Mary Cano lo imputó dos días después de felicitarlo por las movilizaciones realizadas.

“Esa misma fiscal 48 horas antes de haber dictado mi imputación, nos felicitó frente a su hija por la lucha que estábamos haciendo”, había declarado Payo.

Tras señalar que está acostumbrado a las detenciones y encarcelamientos, dijo que esta es la 23ª vez que es privado de su libertad por protestar contra los corruptos del poder de turno y aseguró entonces que cuando recupere su libertad (abandonó el presidio de Emboscada el pasado viernes) seguirá “pintando” las casas de los ladrones.

Denunció al fiscal general del Estado

Payo dijo que cuando fue llamado a declarar por la fiscala Stella Mary Cano denunció al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por varios delitos y afirmó haber solicitado una pronta investigación de los hechos que expuso ante la citada representante del Ministerio Público.

“En mi propia declaración indagatoria hice una denuncia y dice: denuncio al fiscal general del Estado por enriquecimiento ilícito lavado de dinero y declaraciones falsas”, expresó.

Aseguró haber denunciado al titular del Ministerio Público porque el mismo nunca presentó informes sobre el origen de su mansión, automóviles, bienes y demás inmuebles.

Al referirse a los bienes del fiscal general, Payo Cubas declaró: “¿cómo el fiscal va a tener cuatro casas adyacentes a la que él habita? ¿cómo el fiscal va a tener tres vehículos, un día domingo, que para mí no son de la fiscalía”.

Indicó haber observado esos rodados el día que realizó la pintata de protesta frente a la vivienda del fiscal general.

Javier Díaz Verón “oculta el origen de sus bienes, se ha enriquecido en forma ilícita, ha producido documentos de contenido falso ante la Contraloría”, manifestó.

Aprovechó el momento para pedir a la fiscala Stella Mary Cano dar trámite a la denuncia y así iniciar las investigaciones.

Prometió verificar y controlar el curso que toma la denuncia formulada contra el actual titular del Ministerio Público.

Casa del fiscal

Pidió proceso

Artículo 138

