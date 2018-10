Policías y agentes fiscales procesados por extorsión

| Actitud alevosa

Por Blas López

Una fabulosa estructura integrada por fiscales y policías de élite que supuestamente se dedicaban a extorsionar a miembros de organizaciones criminales en la zona del Alto Paraná fue descubierta y desbaratada en medio de la investigación que terminó con la captura del supuesto narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.

El fiscal Gustavo Ramón Yegros, de la Unidad Penal número 3 de Ciudad del Este, y su asistente Flora Lidia Ayala González, junto con el jefe del departamento de Investigación de Hechos Punibles, también del Alto Paraná, comisario principal Juan José Alonso Meza; el subcomisario Víctor Manuel López Acuña y el suboficial mayor Richard Antonio Sebriano Silvero, todos de la misma unidad policial, fueron imputados por asociación criminal, coima y obstrucción a la persecución penal.

El fiscal Ysaac Ferreira, quien lleva adelante las investigaciones, también pidió la prisión preventiva de los uniformados, que la deberán cumplir en la Agrupación Especializada de la Policía. A raíz de este escándalo, el Comando Institucional ordenó que se remita a la Capital al resto de los agentes que formaban parte de la unidad, unos 60 efectivos, que ya fueron reemplazados inmediatamente.

El accionar de la estructura extorsiva fue descubierta cuando el 5 de abril pasado una comitiva liderada por el mismo Yegros y su asistente Flora Lidia procedió al allanamiento de una propiedad ubicada en la calle Piribebuy de la ciudad de Presidente Franco, en inmediaciones del Hotel Rosa Palace. En el sitio fue capturado el supuesto maleante José Vaca, quien contaba con orden de captura.

Aparentemente, el mismo fiscal Yegros exigió la suma de US$ 30.000 a Vaca para no llevarlo preso y quedar en buenos términos. Evidentemente, el sospechoso no contaba con esa suma en el momento, por lo que dieron tiempo de llamar a su abogada y a través de la letrada juntar el dinero, primero empeñando su camioneta.

En un corto, pero efectivo regateo, Vaca consiguió reducir el monto exigido a US$ 20.000, tras lo cual el detenido efectuó la primera llamada de socorro y fue a su “amigo” Cucho, cuyo teléfono ya estaba intervenido en ese momento por los miembros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía. Fue así que se pudo conocer y documentar todos los detalles de este singular procedimiento, que aparentemente era uno de los tantos perpetrados en el Este del país.

Sin disimulo, Vaca explicó a Cucho que una comitiva irrumpió en su casa y que el fiscal le pidió primeramente US$ 30.000, luego redujeron el monto a US$ 20.000, por lo que urgente necesitaba efectivo, US$ 15.000 por lo menos para completar, y a cambio le iba dejar empeñada su camioneta. Pese a que en un primer momento Cucho reprendió a su interlocutor diciéndole: “Tuichaitereíma la recolaboráva” (tu aporte ya es demasiado); el presunto capo narco esteño se comunicó con uno de sus administradores, José Pinto Apostolasqui, para que le entregara US$ 12.000 a la esposa de Vaca, quien fue a buscar dicho monto en una camioneta. Cabe mencionar que Apostolasqui administraba una de las casas de cambio de Cucho.

Tras reunir el dinero, la mujer entregó los US$ 20.000 al representante del Ministerio Público, quien lo repartió entre todos los intervinientes, según se pudo confirmar en la escucha de las llamadas.

En el lapso de las negociaciones, inclusive, se habría retirado del lugar la patrullera de la Policía, a fin de no llamar la atención, claro indicio de lo que estaba pasando en el sitio.

Igualmente, se omitieron en el acta labrada en el momento datos de la identidad de José Vaca, a fin de no ejecutar la orden que pesaba sobre el mismo, señala una parte de la imputación del fiscal Ysaac Ferreira.

Todas las negociaciones tendientes a conseguir el dinero exigido, a más de los entretelones para el pago a los agentes fueron grabados en cinco audios, y forman parte de las evidencias del Ministerio Público, en este caso en particular y también en el proceso abierto a Cucho.

Actualmente, existen 37 imputados en el caso que investiga al presunto narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y sus conexiones, tanto en los organismos de seguridad como entre las autoridades políticas de la región.

Demás esta decir que esto se sumó a la seguidilla de escándalos que ha sacudido a la Policía Nacional, institución que hasta el momento no ha encontrado una estrategia para erradicar las extorsiones a capomafiosos que operan en la frontera con el Brasil.

