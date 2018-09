Robo en Senepa: La Fiscalía pidió siete años de cárcel para exdirectivos

Por Perla Silguero Zárate

Son cinco los acusados de robar combustible y dinero del Senepa, entre los años 2013 y 2014. La Fiscalía habla de un perjuicio de más de 400 millones de guaraníes al Estado.

Semana crucial para que los jueces Elio Ovelar, Víctor Alfieri y Daniel Ferro den a conocer su fallo con relación a un millonario perjuicio ocasionado al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y su lucha contra la propagación del Dengue.

La fiscala Victoria Acuña solicitó en sus alegatos finales la pena de 7 años de cárcel para Silvio Ortega, exdirector general del Senepa, debido a que sostiene que se comprobó en juicio, que firmó liquidaciones de viáticos y órdenes de trabajo con salidas de cupos de combustibles, para el traslado de funcionarios en vehículos que se encontraban en desuso por cumplir su vida útil Por otro lado, firmó órdenes de trabajos a ciudades del interior que tampoco supuestamente se realizaron en el marco de la campaña de lucha contra el dengue.

La misma pena solicitó para el exadministrador, Gustavo Ramírez. Entre las cosas que se le señalan se encuentran pedidos de cupos de combustibles y pago de viáticos de 21 viajes en la camioneta Mitsubishi L 200 Nº 167 y 27 viajes en la camioneta Chevrolet S10 Nº 183. Estos viajes en realidad no se realizaron, debido a que los rodados se encontraban inservibles y en desuso.

Mientras que para Gustavo Bordón, exjefe de Transporte, requirió la condena de seis años, por supuestamente firmar pedidos de combustible y viáticos que eran remitidos a la Dirección Administrativa para su aprobación.

Con respecto a Lucio Benítez, exjefe de Zonas Operativas Regionales, pidió la pena de seis años. Lo sindican de retirar cupos de combustibles de la Unidad de Gestión de Combustibles para los trabajos que no se realizaron y que posteriormente rindió con documentaciones que contenían información falsa sobre dichos trabajos.

Finalmente, para Juan Emilio Salas, asistente de Benítez, peticionó cuatro años de pena. Supuestamente, el mismo llenó los formularios con datos de los trabajos que no se realizaron pero que figuraron como hechos. La Fiscalía sostiene que se causó un perjuicio patrimonial a la institución de G. 454.416.590 entre los años 2013 y 2014.

Mientras que los abogados defensores solicitaron al tribunal de sentencia la absolución de sus defendidos.

Silvio Ortega Rolón

Extitular de Senepa, acusado de ser el autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, cómplice en el uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Como director general de Senepa, sostuvo la fiscala Victoria Acuña en sus alegatos, “tenía la obligación de resguardar y proteger el interés patrimonial público, en este caso de Senepa, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, situación que no se dio y causó un perjuicio de G. 454.416.590 millones“.

Gustavo Adolfo Ramírez Paredes

Exdirector administrativo acusado como autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y cómplice de los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido de honorarios. “Permitió erogaciones indebidas por parte de la institución para el pago de viáticos y el uso de combustibles en vehículos que se encontraban en desuso para trabajos y viajes que no se realizaron y produjo junto con el Dr. Ortega un perjuicio de G. 454.416.590”, según los alegatos de la Fiscalía.

Gustavo Adolfo Bordón Céspedes

Exjefe de Transporte acusado de ser autor de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

“Solicitó la provisión de combustibles, utilizando documentaciones que avalaban trabajos y viajes no realizados. Él era el encargado de elaborar memorándum para el pago de viáticos y certificó con ello los viajes que no se realizaron”, según los alegatos de la Fiscalía.

Luis Carlos Benítez Gauto

Acusado de ordenar el llenado de los formularios que contenían informaciones falsas a un subordinado, ”con el fin de utilizar dichas documentaciones para rendir la expedición de cupos de combustible, causando con su conducta un perjuicio en detrimento de la institución de G. 96.000.000 millones”.

Para la Fiscalía es instigador de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y autor del hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso.

Juan Emilio Salas

“El mismo, como funcionario, llenó formularios que contenían informaciones sobre trabajos no realizados y que posteriormente fueron utilizados como rendiciones de cupos de combustibles desviados en forma indebida y pagos de viáticos que no correspondían, con dicho acto, certificó falsamente hechos que no acontecieron , causando un perjuicio en el patrimonio de la Institución”.

Por ello es considerado por la Fiscalía de autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido y uso de documentos públicos de contenido falso.

