Ulises Quintana, otro legislador imputado

| El número 12

Por Griselda Centurión, ABC Color

El diputado colorado Ulises Quintana (Añetete) se sumó a la lista de legisladores con procesos que a esta altura alcanza la docena. El parlamentario fue desaforado y afronta una causa por narcotráfico y otros delitos, por lo que tiene pedido de prisión.

El periodo parlamentario se inició con once legisladores con procesos judiciales, a los que se sumó ahora Ulises Quintana, involucrado en el escandaloso caso del supuesto narcotraficante Javier Cabaña, alias Cucho.

La presión mediática y ciudadana, hizo que el colorado Añetete (oficialista) José María Ibáñez renuncie a su bancada en la Cámara de Diputados y que el colorado cartista Óscar González Daher, escrachado frente a su casa por 22 días e investigado por enriquecimiento ilícito, decida también retirarse de la Cámara de Senadores ante una inminente pérdida de investidura.

Además, Jorge Oviedo Matto (Unace) también se vio obligado a renunciar a su banca de senador por estar imputado por tráfico de influencias y coima.

Tras estos hechos se abrió el proceso por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencia, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Ulises Quintana.

Los demás legisladores que soportan procesos penales son los senadores Víctor Bogado (cartista), Enzo Cardozo (liberal), Enrique Salyn Buzarquis (liberal), Carlos Portillo (liberal), Carlos Núñez Salinas (colorado), Pedro Milciades Duré (liberal), Tomás Rivas (colorado) y Teófilo Espínola Peralta (liberal).

La imputación

La fiscala Lorena Ledesma, que está recusada actualmente, incluyó a Quintana en el caso del supuesto jefe narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho.

De acuerdo a la imputación, Quintana aparece en conversaciones telefónicas con Cucho intercediendo por la liberación de US$ 190.000 incautados por policías de Nueva Londres (Caaguazú). El hecho salpicó a varios efectivos policiales, incluyendo al comisario Celso Diosnel Ortega, incluido en el proceso penal.

De acuerdo a los datos, las comunicaciones se dieron el 28 de agosto de este año. Ya desde el 5 de abril de este año eran escuchados los teléfonos celulares de Cucho y miembros de su banda.

En la fecha indicada, Reinaldo Javier Cabaña llamó al diputado y le pidió que lo ayudara a liberar 190.000 dólares, dinero que era para pagar un cargamento de drogas.

Esa cantidad de dinero era trasladada en un doble fondo de una camioneta Fiat Strada, guiada por un secretario de Cucho, Diego Miguel Medina Otazú, quien tenía que llegar a Asunción para pagar por una carga de cocaína.

En su imputación, el Ministerio Público indica que Quintana efectivamente invocó su investidura e intercedió a favor del capomafioso ante los policías intervinientes, quienes ahora están todos presos e imputados.

Luego de las negociaciones en la comisaría, inclusive se produjo una pelea telefónica entre Cucho y el diputado, porque este último envió dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar, a la comisaría para que solucionaran el problema, pero que al final se quedaron con una parte del dinero devuelto por los policías.

Cucho le dijo a Quintana que antes trabajaba mejor, cuando no ayudaba a nadie, en referencia al dinero que presuntamente paga al parlamentario.

Del dinero original, los emisarios de Quintana liberaron US$ 166.000; se hizo constar en acta la incautación de US$ 19.000 dados a Diego Medina, secretario de Cucho, y unos US$ 5.000 se repartieron en la Comisaría N° 8 y otros US$ 1.000 fueron para personal de Delitos Económicos, los últimos montos en concepto de coimas.

La Fiscalía, igualmente, también indica que el capo narco inyectó dinero del narcotráfico en la campaña electoral de Quintana.

Imperio de Cucho, el detonante

Unas 31 personas se encuentran actualmente imputadas con el desmantelamiento de la red de tráfico de cocaína liderada por Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, de 33 años y conocido con el sobrenombre de Cucho, preso actualmente en la Agrupación Especializada.

En megaoperativos registrados en Ciudad del Este, se desmanteló la red liderada por Cucho, quien supuestamente compraba droga de Bolivia y la transportaba al Brasil.

También se reveló el increíble lujo de Cabaña y, a su vez, evidenció que era un “fan” del conocido capomafioso Pablo Escobar Gaviria.

La ostentosa vida que llevaba Cucho desde hace unos cinco años no pasó inadvertida para los organismos de seguridad, más teniendo en cuenta que había adquirido seis hectáreas en O’Leary, a orillas del lago Yguazú, donde edificó una réplica de la hacienda “Nápoles”, del extinto Escobar.

La casa de dos pisos tiene una enorme galería en la planta baja que era usada para faustosas fiestas, muchas de ellas amenizadas con artistas internacionales. En la parte de arriba había seis habitaciones equipadas con todos los lujos posibles, donde albergaba a sus invitados, que incluía supuestamente a algunas autoridades del Alto Paraná.

Con arena sacada del lago hizo una playa artificial frente a la mansión y se llegaba al agua a través de una pasarela de madera.

Asimismo, días antes del operativo antidrogas Cucho había terminado su último proyecto: convertir la entrada a la quinta en un paseo zoológico, las jaulas estaban listas y solo esperaban la llegada de los animales salvajes, muchos de ellos de especies nativas, imitando a Escobar.

Entre los bienes incautados aparecen 12 vehículos lujosos, además de una motocicleta. También, armas de fuego, celulares, 21.835 kilogramos de cocaína y aproximadamente US$ 300.000 en billetes de diferente denominación.

“¿Todo limpio?”

El 28 de agosto pasado, a las 16:09, Ulises Quintana recibió una llamada de Javier Cabaña, quien le pide un favor para liberar US$ 190.000 en el peaje antes de Coronel Oviedo. El legislador le preguntó si “está todo limpio o hay que maquillar” a lo que Cucho le responde que “nada no tiene, plata es”. Seguidamente, Quintana le dice si “tiene documentos” y el añadió que los iba a conseguir en una hora.

“Pequeña cantidad”

El 28 de agosto, a las 17:35 se comunica Javier Cabaña con su secretario Diego Medina, retenido con US$ 190.000 en la Comisaría de Nueva Londres. Cucho le dijo que le iba a pasar el “número del Jefe” y su empleado le dijo que los policías le sugirieron que “que guarde o esconda parte del dinero para hacer figurar una pequeña parte nada mas en el caso de que venga la Fiscalía” a lo que el capo narco le dijo que no hacía falta porque iban a justificar con documentos.

Los “emisarios”

El 28 de agosto, a las 17:56 se da otra comunicación telefónica entre Diego Medina y Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. El primero le informa que llegaron los emisarios de Ulises (Quintana), que se hicieron pasar por conocidos de la zona y le pasa el teléfono a Carlos Aguilar, quien le preguntó a Cabaña si tenía cómo justificar el dinero, a lo que el capo narco le contestó afirmativamente.

“Por WhatsApp”

El 28 de agosto, entre las 18:33 y 18:42 hay audios entre el diputado colorado Ulises Quintana y Reinaldo Javier Cabaña. Según la imputación fiscal, el legislador manifestó a Cucho que “le iba a llamar por WhatsApp” y de acuerdo a la investigación penal, eso evidencia que la comunicación entre ellos “era muy frecuente” y se daban principalmente mediante llamadas de WhatsApp.

La “coima”

El 28 de agosto a las 20:57 se dio la comunicación entre Reinaldo Cabaña y Diego Medina. Este último le reportó que ya se “solucionó todo”. Le dijo que los policías querían hablar en todo momento con el “patrón” y que al final tuvo que entregar US$ 6.000 (coima), que se repartieron US$ 5.000 en la comisaría y US$ 1.000 entre los agentes de Delitos Económicos. Cucho le dijo que estaba bien y que salga de ahí.

“Ya en ruta”

El 28 de agosto, a las 21:24 hubo otra comunicación entre Reinaldo Cabaña y Diego Medina. Este último le reportó que ya estaba en ruta, que tenía consigo US$ 19.000 y que los US$ 166.000 iban a entregar los emisarios de Ulises Quintana, porque esa suma retiraron de la comisaría luego de intervenir. Según Cucho se solucionó todo pero sus “capelu” entre ellos Ulises Quintana, “no funcionaron”.

“Trabajaba mejor”

El 28 de agosto a las 22:00, hay otra comunicación entre Cucho y su secretario Medina. Este último le dijo que tenía consigo US$ 184.000 de los US$ 190.000 originales, descontando la coima de US$ 6.000. En el audio, inclusive, Cucho dice a su trabajador que le reclamó a Ulises (Quintana) que cuando no le ayudaba nadie “trabajaba mejor” y que el otro respondió que estaban apretando mucho por el tema de “lavado”.

griselda@abc.com.py