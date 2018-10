Veto infundado: Corte establece obligación de argumentar rechazo

Por Marcia Ferreira

Luego de 9 años y más de 60 urgimientos, finalmente la Corte Suprema de Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por el camarista Agustín Lovera Cañete contra el veto del entonces Presidente, Fernando Lugo, a su designación como ministro de la Corte. El fallo renueva las esperanzas de Lovera y da pie a una inusitada discusión que nadie sabe cómo terminará.

Lovera Cañete accionó contra el Decreto Nº 2780 del 25 de agosto de 2009, dictado por el entonces presidente Fernando Lugo, por el cual vetó la designación del magistrado como ministro de la Corte en reemplazo de Wildo Rienzi, porque Lugo no fundamentó el motivo de su rechazo. Con su acción, Lovera pretende que se manifieste el motivo por el cual el Ejecutivo descartó la opción elegida por el Senado, es decir, cuál es la objeción que tuvo respecto a su trayectoria.

Cañete, camarista del área penal, integraba la terna conformada por sus colegas Emiliano Rolón e Irma Alfonso, camaristas del área penal y penal adolescente, respectivamente.

Posteriormente, cuando todos esperaban que eligiera a uno de los otros dos candidatos, se optó por conformar una nueva terna, de la cual se eligieron dos ministros, los doctores Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica, que pasaron a integrar las salas penal y constitucional, en ese orden.

El 3 de setiembre pasado, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia –con los votos en mayoría de los camaristas en lo civil y comercial Arnaldo Martínez Prieto y Eusebio Melgarejo Coronel– hicieron lugar a la acción de Lovera Cañete. El ministro Sindulfo Blanco votó en disidencia, por considerar que se debió declarar inoficioso el tratamiento del caso.

“El Dr. Lovera Cañete no fue designado ministro de la Corte Suprema de Justicia conforme a los mecanismos previstos en la Constitución Nacional de nuestro país, al denegar el presidente de la República su acuerdo; entonces, a más de ser ineficaz cualquier declaración asumida en uno u otro sentido; se tiene que no puede esta Corte Suprema de Justicia apartarse de los designios normados en la Carta Magna y soslayar los procesos de selección a llevarse a cabo por las actuales y próximas vacancias que se darán en la CSJ y que surgen a razón de las normas fijadas en la Constitución y las leyes vigentes”, sostuvo el ministro disidente.

A su vez, el doctor Martínez Prieto, afirmó: “(...) en virtud de la omisión del Poder Ejecutivo en motivar su decisión se ha quebrado la dignidad del ciudadano por perversión del deber constitucional de motivación, indispensable para la validez del debido proceso, y en conjunto a la identidad e imagen que como hombre público el actor merece y debe exponer a la sociedad. La omisión aludida también colisiona con la obligación de la publicidad de los actos de gobierno requerida para determinar la responsabilidad de los funcionarios estatales”.

“No hallamos probable que pueda mantenerse legítima y válidamente que el nombramiento de magistrados para la Corte Suprema de Justicia deba ser un acto secreto y que, como tal, no requiera motivación. Nada más alejado de la realidad, pues, por el contrario, la necesidad de motivar los actos discrecionales es mucho mayor que la de los actos reglados por cuanto que no debe ser así, no se distinguiría entre discrecionalidad y arbitrariedad estando esta última absolutamente vedada en un Estado de Derecho como el nuestro, y social, para mayor refuerzo”, agregó Martínez Prieto, a cuyo voto se adhirió Melgarejo Coronel sin más consideraciones.

Finalmente, la sala constitucional dejó sentada la obligación de fundamentar el veto presidencial, la que deberá ser considerada en actos futuros. Sin embargo, dejó claro que la invalidez e ineficacia del decreto declarado inconstitucional no implica la concesión del acuerdo, puesto que dicho extremo le está vedado, por ser función privativa del Poder Ejecutivo.

La Corte Suprema de Justicia dispuso la remisión de la carpeta del camarista Agustín Lovera Cañete al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien a su vez la derivó a su gabinete antes de expedirse al respecto.

La decisión renovó las esperanzas de Lovera Cañete de integrar la máxima instancia judicial, pues considera que el Presidente puede otorgar el acuerdo para su designación, porque hay vacancia para el mismo cargo al que se postuló: ministro de la sala penal. Por un lado, existe la posibilidad de que el Presidente fundamente el veto y ponga punto final a la cuestión. Empero, esta singular situación genera varias interrogantes. ¿El presidente Benítez está obligado a fundamentar la postura sostenida por un gobierno anterior?

Si la postura es contraria al veto, ¿cuál sería la solución? Porque el cargo para el que se postuló en su momento Lovera Cañete –el que dejó el ministro de la sala penal Wildo Rienzi– es ocupado desde entonces por el ministro Luis María Benítez Riera, aún en funciones y muy lejos de jubilarse.

¿Podría Lovera Cañete ocupar el lugar de la exministra Alicia Pucheta en la sala penal, única vacancia disponible en esta sala a la fecha? De ser así, ¿qué pasaría con las personas que se han postulado para ocupar el referido cargo?

Considerando que Benítez Riera y Gladys Bareiro fueron elegidos de una misma terna para integrar distintas salas, ¿puede Lovera Cañete ser designado para reemplazar a un ministro para cuyo llamado no se postuló? Si es así, cómo quedan los profesionales que sí se postularon para los cargos de Miguel Óscar Bajac (jubilado) y Sindulfo Blanco (próximo a jubilarse).

Veto desató polémica

El 15 de setiembre del 2009, el camarista Agustín Lovera Cañete accionó contra el Decreto Nº 2780 (25/8/2009), por el cual Fernando Lugo vetó su designación. La decisión generó polémica en esferas políticas por la falta de acuerdo sobre cómo zanjar el impasse. Algunos parlamentarios plantearon ratificar a Lovera e ignorar el veto; otros, de integrar una nueva terna, y, también, de elegir entre los otros dos candidatos.

Negó amistad con Calé

Si bien el presidente Fernando Lugo no explicó el motivo de su oposición a la designación de Agustín Lovera Cañete en reemplazo de Wildo Rienzi (jubilado), la versión que circuló es que el camarista sería supuestamente un “apadrinado” por el senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna. Esta amistad fue negada por el candidato a la Corte, que atribuye la versión a la amistad de su padre con el legislador.

Caducidad quedó sin efecto

El 23 de octubre del 2012, los ministros Sindulfo Blanco, Gladys Bareiro y Víctor Núñez –hoy funcionario de la entidad binacional Yacyretá– declararon la caducidad de la instancia. Esta decisión fue recurrida por el accionante y el 25 de agosto del 2017 la Corte anuló de oficio la resolución tras constatar que Lovera Cañete no había sido notificado de la integración de la sala con un miembro que no era natural de la misma.

Acción de nulidad paralela

El 30 de diciembre de 2009 los camaristas Meneleo Insfrán, Francisco Recalde y Florencio Almada (Sala Constitucional) repusieron en sus cargos a Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, destituidos por juicio político. Ante la posibilidad de que uno de ellos ocupara la vacancia de Rienzi, el camarista Emiliano Rolón –ternado con Lovera– presentó acción autónoma de nulidad contra el fallo, anulado en otra instancia.

Críticas contra fallo sobre senaduría y fiscalía adjunta

A la par de la discusión a respecto a la obligatoriedad o no de fundamentar el veto presidencial, el A. y S. N° 805 trae a colación el parecer del camarista Arnaldo Martínez Prieto sobre cuestiones que sin duda causarán polémica en el ámbito judicial. Son las siguientes:

Senaduría vitalicia: “Nuestra actual realidad constitucional sufre de una gravísima patología inficionada por quienes deben velar su integridad. Así, la Corte Suprema de Justicia en el debate sobre la senaduría vitalicia o activa, ha volteado y quebrado el espíritu constitucional, empero, aunque nos duela y humille, la decisión debe ser cumplida, pues como se señalara, todos estamos sujetos a los mandatos de la Carta Magna, bajo la interpretación formulada por la máxima instancia judicial”.

Validez de la intervención del fiscal adjunto para contestar una acción de inconstitucionalidad: “Permitir en el caso, la intervención de un funcionario que no ostente máximo rango implicaría doble degradación; la primera, la que refiere a la calidad y contenido de la discusión y la segunda a la composición del órgano operador en el estudio y conclusión del debate de mayor altura jurisdiccional y política en un Estado democrático de derecho, ambos aspectos de la máxima transcendencia.

Esto último resulta determinante por cuanto que desde el momento en que el art. 266 CPya. establece que el Ministerio Público (MP) está compuesto o integrado por el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales, la enumeración de la composición o integración resulta claramente taxativa en tanto y en cuanto esa enunciación no puede ser ampliada ni restringida por otra normativa distinta a la de la propia Constitución.

En este sentido, se advierte la incompatibilidad del art. 47 de la Ley Orgánica del MP que establece que éste está integrado no solo por el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales sino además por los fiscales, relatores y asistentes adjuntos. Es decir, la ley de inferior rango amplía inconstitucionalmente la composición o integración del Ministerio Público resultando de ello un conflicto o antinomia entre la normativa constitucional y la infraconstitucional.

Con dichos argumentos concluimos plenamente convencidos que la intervención del Fiscal General Adjunto, figura inexistente en el plexo constitucional, hace que el proceso del control de constitucionalidad en el caso presente sea inconstitucional, circunstancia que debiera forzar su declaración jurisdiccional”.

