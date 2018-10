Víctor Bogado: Segundo intento de elevar la causa a juicio oral

Por Perla Silguero Zárate

Mañana, a las 09:00, se deberá realizar la audiencia preliminar al senador Víctor Bogado, a Gabriela Quintana –conocida como la “niñera de oro”– y a Miguel Pérez. El legislador está acusado por cobro indebido de honorarios y estafa. En la diligencia la jueza Rosarito Montanía resolverá si los tres irán o no a juicio oral. Es el segundo intento para que el caso llegue a juicio.

Hasta el momento no existe impedimento legal para que finalmente se realice la segunda audiencia preliminar. El viernes pasado, la Cámara de Senadores comunicó al juzgado que el senador colorado Víctor Bogado se encuentra desaforado. La ratificación de la suspensión de su inmunidad fue aprobada por la Cámara Alta el pasado 20 de setiembre.

Inclusive el exfiscal general Óscar Germán Latorre, quien ejerce la defensa del legislador, solicitó al juzgado que la preliminar sea pública y filmada, pedido que deberá ser resuelto también por la jueza Rosarito Montanía. Por otro lado, adelantó que solicitará el sobreseimiento definitivo de su defendido. La diligencia está fijada para las 09:00 de la mañana.

El 24 de octubre de 2013, los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni y José dos Santos imputaron por cobro indebido de honorarios y estafa a Víctor Bogado y a su “niñera de oro” Gabriela Quintana.

Esto se dio luego de que se comprobara que Gabriela Quintana –quien era niñera de los hijos del parlamentario– era funcionaria de Itaipú y que por pedido de Bogado fue comisionada a la Cámara de Diputados, que era presidida entonces por Víctor Bogado. Antes de ser imputada, Gabriela Quintana supuestamente devolvió a Itaipú más de G. 70 millones, que fueron depositados en una escribanía, según lo había manifestado en ese entonces su abogado Rodrigo González.

Posteriormente, el 4 de junio del 2014 los fiscales Luis Piñánez y Aldo Cantero acusaron al senador colorado Víctor Bogado y su exdirector de gabinete Miguel Ángel Pérez por estafa en calidad de autores y cómplices del cobro indebido de honorarios de la “niñera” Gabriela Quintana Venialgo. Solicitaron la elevación a juicio oral.

Según relata la acusación, Bogado pidió por escrito al entonces director de la Itaipú, Franklin Boccia, la contratación de Quintana Venialgo y su posterior comisionamiento a la Cámara. Para ello, supuestamente encomendó la tarea a Miguel Pérez, su entonces jefe de gabinete de la Presidencia de Diputados. El Ministerio Público sostiene que Quintana Venialgo cobró más de G. 71 millones de forma ilegal.

Por su parte la defensa del legislador insiste en que “es imposible que Gabriela Quintana incurra en cobro indebido de honorarios, teniendo en cuenta que ella no es funcionaria pública. Además manifiesta que figuraba el doble salario por culpa de un “error administrativo”, por ello califica la actuación de los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz de ser una inmisericorde persecución a su cliente, que la causa fue utilizada con la sola intención de mancillar la imagen del senador Víctor Bogado.

Preliminar anulada

Ya el 17 de diciembre del 2014 el juez Julián López había resuelto que el legislador Víctor Bogado y los demás procesados enfrenten juicio oral y público. Sin embargo dicha decisión fue apelada y el Tribunal de Apelación, 4ª sala, anuló la elevación a juicio de la causa. La resolución bastante cuestionada fue firmada por los camaristas Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios y Mirtha González, debido a la imposibilidad de recurrir el auto de elevación a juicio oral y público. Según el artículo 461, el recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: el sobreseimiento provisional o definitivo, la que decide la suspensión del procedimiento, la que decide un incidente o una excepción, el auto que resuelve sobre la procedencia de una medida cautelar o su sustitución, la desestimación, la que rechaza la querella, el auto que declara la extinción de la acción penal, la concesión o rechazo de la libertad condicional. No será recurrible el auto de apertura a juicio

Argumentos de la Cámara por la nulidad: AI N° 52, del 30 de marzo de 2015

“Se ha violentado el art. 356 del CPP, pues no se los ha asumido, según lo señala la norma, “inmediatamente de finalizada la audiencia” sino a cinco días de su culminación, inobservándose las reglas de la inmediación, necesaria entre el acto procesal y el decisorio, fundamental en el esquema acusatorio. A dicho error sustancial en el tratamiento del caso debe agregarse otra cuestión no menos importante, el casi nulo control de la teoría del caso presentado por la persecución penal y la falta de atención de los requerimientos de las defensas técnicas, pues surgen del decisorio –que debería ser autosustentable– y del acta correspondiente, la carencia del examen oral de la teoría fáctica, de la teoría probatoria y la teoría jurídica sustentadas por las partes, para concluir con afirmaciones, frases rutinarias y dogmáticas, carentes de sustentos en examen, vicios de resolución art. 403. 4 Código Procesal Penal. El defecto de la inmediación, no es menor, pues en el esquema acusatorio basado en el ideal republicano del control del pueblo en su administración de justicia, exige la continuidad del acto procesal hacia el juzgamiento público, casi en consonancia con el juicio de pertinencia, lo cual inclusive obliga al juez de garantías a asumir decisorio, inmediatamente de finalizada la audiencia”.

Políticos en la mira de la fiscalía

El Ministerio Público cerró la semana pasada con la apertura de nuestras investigaciones a cuatro políticos pertenecientes a los partidos Liberal y Colorado, uno de ellos vinculado al cartismo. Uno de los asesores del expresidente de la República Horacio Cartes, Javier Zacarías Irún, junto con su esposa Sandra McLeod de Zacarías, intendenta de Ciudad del Este, su hermana Margarita Zacarías Irún y el empresario Fernando Román Fernández están en la lupa de la fiscalía, investigados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal.

La investigación se da luego de la denuncia presentada por un grupo de abogados de Ciudad del Este, Yolanda Paredes –esposa del senador Paraguayo Cubas–, Miguel Ángel López, Eugenio Guerín Gómez y Nicolás Russo Galeano, qienes en el escrito señalan que el senador y su esposa residen en una vivienda lujosa en Ciudad del Este, con un valor aproximado a los US$ 500.000. Además, indican la investigación periodística del 2017 del diario ABC Color que revelaba la adquisición de dos departamentos en Meia Praia, Itapema, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Uno de los departamentos, ubicado en el edificio Continental Exclusive Resort, está valuado en G. 3.200 millones y fue comprado en marzo del año pasado. El segundo departamento se sitúa en el edificio Golden Coast Residence, con un valor de 1 millón de reales (G. 1.700.000.000). También los profesionales hacen alusión a la creación de la empresa Gestiones del Este SA el 23 de octubre del 2013, con un capital de G. 10.000 millones, en la que como directivos figuran Román Fernández, Margarita y Javier Zacarías. Por otro lado, se menciona que el 14 de enero de 2016 se dio apertura a la empresa Itapema Constructora SA, con un capital social de G 1.000 millones. Según indica la denuncia, antes del 2001, cuando se inicia la carrera política de la pareja, Sandra McLeod trabajaba en la farmacia de un familiar y Javier Zacarías Irún era vendedor de terrenos en la inmobiliaria de una familia esteña.

Al respecto, el fiscal Leonardi Guerrero –designado para investigar al clan Zacarías– explicó que “en la denuncia existen varios tipos penales como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Desde la perspectiva de estos tipos penales, lo que indagaríamos es el contexto en el sentido de la administración municipal, en los términos de la denuncia que recibimos, y en la figura de enriquecimiento ilícito, lo que da la brecha para poder indagar a las personas allegadas, convivientes, parientes, incluso consanguíneos”. Eso abarcaría a sus familiares y otras personas que concretamente se señalan. Por otro lado, el agente explicó que “la Secretaría de Estado de Tributación tiene que tener registro de las declaraciones juradas de bienes en el sentido de la función pública que la pareja denunciada cumple y, consecuentemente, requeriremos a otros entes como Contraloría General de la República y entidades bancarias eventualmente”, afirmó.

Miguel Cuevas

Otro de los legisladores investigados es el actual presidente de Diputados, Miguel Cuevas, quien fue denunciado junto a su esposa, Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.

Al respecto la fiscala Josefina Aghemo fue la designada para indagar a Cuevas y señora. La denuncia indica que supuestamente Nancy de Cuevas estaría cobrando dos rubros docentes en la Escuela Básica Nº 151 Inglaterra, en Sapucái, sin asistir a la institución, de acuerdo con la presentación hecha ante la fiscalía.

Dionisio Amarilla

La denuncia por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en contra del legislador liberal Dionisio Amarilla Guirland la presentó la Coordinadora de Abogados del Paraguay con base en una investigación del diario ABC Color sobre el crecimiento económico del legislador. Entre sus bienes se encuentran, una casa quinta totalmente amurallada y construida sobre una propiedad de unas cuatro hectáreas, en plena zona urbana de Ñemby valuada en más de G. 1.500 millones; una camioneta Land Cruiser modelo 2018, adquirida al contado por G. 706 millones; una coqueta casa en Fernando de la Mora cuyo valor oscilaría los G. 1.500 millones. El legislador, cuyo ingreso asciende a G. 32.000.000, habría invertido unos dos millones de dólares en su campaña electoral en el 2017. Según la denuncia basada en publicaciones de ABC, un informe elaborado por organizaciones no gubernamentales revela que solo en diciembre, sus gastos ascendieron a G. 1.800 millones

