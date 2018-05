El mejor polo en la Copa Porsche 70 años

Este domingo se disputará la Copa Porsche 70 años en Los Pingos Polo Club, de Surubi'i. En esta III edición de la copa se tendrá uno de los siete Porsche Cayenne Platinum Edition.

La final del torneo está prevista para las 12:00 y la premiación para las 17:00 aproximadamente.

Quienes asistan a la Copa Porsche podrán hacer un test drive del auto deportivo, en el segmento de los SUV premium.

La cita deportiva, cuya recaudación será donada a la Fundación Maris Llorens, fue anunciada en conferencia de prensa por Miguel Carrizosa, presidente y director gerente de Diesa; Jorge Puschkarevich, gerente de Porsche; Josefina Robinson, directora de Los Pingos, y Margarita Robinson, presidente de ATP para Mobil 1, patrocinador oficial del torneo. También estuvieron presentes José Bogado en representación de la Fundación Maris Llorens y Juan José Arnold por parte de la Federación Paraguaya de Polo.

"Este año tenemos un motivo muy importante para renovar la alianza entre Porsche y el polo, ya que con el torneo iniciamos los festejos por los 70 años de los deportivos de Porsche", dijo Puschkarevich. "Adicionalmente tenemos la presencia del Cayenne Platinum Edition con Sport Design Package, un vehículo muy exclusivo que los asistentes estarán felices de conducir", añadió.

Un total de siete equipos estarán en disputa, tres de ellos en el mediano hándicap (a seis goles) y cuatro equipos en el alto hándicap (a 12 goles). Además de la premiación a los campeones y vicecampeones, habrá distinciones especiales a los mejores jugadores y al mejor caballo. También serán otorgados premios especiales de Porsche Design Driver's Selection.

Los Pingos Polo Club es un reconocido espacio de competición, que cuenta en la actualidad con las mejores instalaciones y mejor nivel de jugadores de nuestro país.

Está previsto un concierto exclusivo del grupo Los Juan, que pondrá en escena un amplio repertorio internacional. Un delicioso asado de campo, variedades gourmet y entretenimientos para toda la familia darán color a este domingo.

Caballos de fuerza en edición limitada

El Cayenne Platinum Edition con Sport Design Package es una versión especial del icónico auto del segmento de los SUV premium que se caracteriza por su apariencia aún más deportiva y un equipamiento superior que mejora la experiencia de conducción en términos de confort y seguridad.

Dentro de las características especiales del deportivo de Stuttgart más vendido en los últimos 15 años se encuentran los faros led con el sistema de luces adaptativas Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), la dirección asistida Plus y el asistente de estacionamiento con cámara, tanto en la parte delantera como en la trasera, que no sólo utiliza una señal acústica para indicar la distancia a un objeto o a otros vehículos cercanos.

Representa además, gráficamente en la pantalla central lo que hay alrededor del auto. Los espejos laterales y el retrovisor central traen de serie una función antideslumbrante automática, y los cristales tintados, también de serie, proporcionan privacidad adicional a los pasajeros de atrás.

Cuenta con rines de 20 pulgadas en diseño RS Spyder, que van alojados en guardabarros más anchos. En el exclusivo interior dominan los asientos deportivos de cuero con posibilidades de regulación electrónica.

Adicionalmente, el Sport Design Package agrega un diseño especial a los faldones y el spoiler trasero, lo cual le añade una apariencia única a este deportivo.

Al entrar en el vehículo se percibe la categoría especial de este Cayenne, pues la moldura inferior de las puertas delanteras lleva una placa de acero inoxidable con la inscripción "Platinum Edition".