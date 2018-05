Derecho de admisión: No hay reglas claras

Por Alejandra Rojas Cardozo

En Paraguay el derecho de admisión es una atribución que ejercen varios locales comerciales, pero paradójicamente, no hay legislación al respecto. La falta de reglas claras expone a los consumidores a ser discriminados.

ETIQUETAS

Cecilia Vargas Peña acudió un día del año 2011 -con una reservación previa- al local nocturno asunceno llamado “Seven”. No pudo imaginarse que al llegar y anunciarse un guardia de seguridad le prohibiría la entrada. “No. Vos no podés entrar”, le dijo. Luego de insistir preguntando cuál fue el motivo de la negativa, y sin obtenerlo, la joven se retiró del lugar; sin embargo, una amiga que la acompañaba optó por insistir en una explicación sobre lo ocurrido. Logró que el encargado le dijera que el problema era el peinado que la joven tenía esa noche. Dijo que podría representar un peligro. Todo por su apariencia y en base a apreciaciones subjetivas.

“Tenía la mitad de la cabeza rapada, que en ese momento no se usaba en Paraguay. Yo me fui y puse en el Twitter. Luego de eso me escribieron desde varios medios diciendo que era discriminación. Creo que es más bien falta de cultura la manera que te dicen y te comunican las cosas”, recuerda Cecilia, siete años después, en conversación con ABC Color.

Según su testimonio, con lo ocurrido pudo dimensionar el tremendo prejuicio de la sociedad paraguaya. Dice que en comentarios en redes incluso hubo personas que la tildaron de “drogadicta, lesbiana y miles de cosas que no era”.

Rememora además que muchas personas se pusieron en contacto con ella para comentarle que pasaron situaciones similares. Evocó especialmente a un joven asiático que no pudo entrar en determinado local por su condición de oriental.

A su criterio, debe existir una regulación que obligue a responsables de negocios similares o que presten cualquier tipo de servicio a que pongan un cartel de cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para evitar el ingreso de determinada persona. De hecho, existen locales -como ser bancos- que tienen carteles indicadores, pero la mayoría sólo se limita a fijar carteles con la inscripción “La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia”, sin explicar qué sería lo cuestionable a criterio de los dueños para ingresar.

Lo que Vargas Peña observa al final de la entrevista es justamente la realidad: “No está reglamentado en ninguna parte que los responsables del local se reserven el derecho (de admisión), eso no está legislado (…) Pasa mucho por la discrecionalidad de los dueños del local. Más bien pasa por una cuestión de normas de trato social; un derecho consuetudinario. No forma parte del derecho positivo, no está escrito en ninguna disposición legal”, lo reconoce el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor (Sedeco), Dr. Juan Gerardo Almirón.

Y es que en nuestro país los locales comerciales se rigen por la ley de libre competencia, teniendo sus protocolos internos. “Pasa por los propietarios de los locales. Ellos son los que determinan a quién vender, ofertar o proveer algún tipo de servicio o producto. Pueden reservarse el derecho de admisión toda vez que ciertas personas peligran la paz pública o ponen en peligro la seguridad de otras”, aclara.

Agrega que “lo único que tenemos es el principio legal de protección a la dignidad”. Refiere que la Ley 1334/98 “De Defensa del Consumidor y del Usuario”, garantiza las normas de protección y de defensa de los consumidores y usuarios, en su dignidad, salud, seguridad e intereses económicos y es la reglamentación del artículo 38 de la Constitución Nacional “Del derecho a la Defensa de los intereses difusos”, que establece:

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Según Almirón, esta normativa “tiene un carácter tutelar e instructivo, considerando que el consumidor final es el sujeto más débil. Por esa razón la ley protege un aspecto muy importante que tiene que ver con la persona, que es su dignidad y pasa por el trato digno que le puedan dispensar a un cliente, consumidor, comprador, desde algún establecimiento”.

Además, nuestra ley también se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de “Protección de la Honra y de la Dignidad” del Pacto de San José de Costa Rica, que es una norma internacional de cumplimiento obligatorio, y dispone que:

-Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. -Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. -Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por este motivo, remarca que “es obligación del local determinar en forma clara y eficaz cuáles son las circunstancias bajo las cuales no se puede ingresar”.

Multas de 20 a 10.000 jornales

Almirón explica que pese al vacío legal específicamente en cuanto a derecho de admisión, sí se pueden aplicar multas en cuanto al trato indigno, garantizado en la Constitución. “Determinamos infracciones en el marco de relaciones de consumo: en qué sentido se puede ver vulnerada en su dignidad, en el maltrato, en el trato que se le da a una personas por su condición”, explica.

Las multas para el local en infracción van desde 20 a 10.000 jornales. “La Sedeco ya emitió resoluciones sancionatorias por transgresión del artículo 1, de la dignidad”, asegura.

Tras la denuncia se inicia una investigación con la instrucción de un sumario y luego se emite un dictamen que puede ser recurrible.

Aunque esta sanción es sólo para el establecimiento, según Almirón, la resolución de la Sedeco puede ser utilizada como cabeza de proceso para una eventual demanda por daños y perjuicios que puede iniciar el afectado, lo cual puede conducir a que perciba una indemnización.

Cómo denunciar

La Sedeco es el órgano de aplicación en materia de defensa al consumidor, por ende, el afectado puede acercarse personalmente a la sede de la institución, ubicada en Capitán Pedro Villamayor y Tte. Teófilo del Puerto, al costado de la Municipalidad de Asunción.

Las líneas telefónicas son 0800 118 899 y 021 524 455.

La web www.sedeco.gov.py, o bajar la app “Sedeco Paraguay” para teléfonos Android.

En Facebook: Sedeco Paraguay.

En Twitter: @sedecopy