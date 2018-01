Los grandes estrenos de 2018 (I)

Por Kike Sosa

Te contamos cuáles son algunos de los mayores estrenos del cine internacional durante 2018.

Un año nuevo significa mucho cine nuevo, y te mostramos cuáles son algunas de las más esperadas y llamativas películas que el cine internacional tiene preparado para los próximos 12 meses.

Comenzando por los primeros meses de 2018, estos son algunos de los principales próximos estrenos:

EARLY MAN

Este filme animado en la tradicional técnica de animación cuadro por cuadro es la nueva película del aclamado estudio británico Aardman, creadores de filmes como Pollitos en fuga, Lo que el agua se llevó y Shaun el Cordero. Ambientado en la pre-historia, el filme sigue a un cavernícola llamado Dug que busca salvar a su tribu de un despiadado conquistador. Eddie Redmayne (Animales fantásticos y dónde encontrarlos) da voz a Dug, y lo acompañan las voces de figuras como Tom Hiddleston (Thor: Ragnarok) y Maisie Williams (Game of Thrones), entre otros. La dirección es de Nick Park (Wallace y Gromit: La Batalla de los Vegetales).

Estreno internacional: 26 de enero

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

La conclusión de la saga erótica Cincuenta sombras de Grey, basada en las mundialmente exitosas novelas de la escritora E.L. James, encuentra a Anastasia Steele y Christian Grey recién casados y en busca de dejar atrás los fantasmas de su pasado. Sin embargo, nuevas amenazas surgen para apeligrar la felicidad de la pareja. Dakota Johnson y Jamie Dornan vuelven a protagonizar junto a Kim Basinger. James Foley, director del previo filme de la saga, Cincuenta sombras más oscuras (2017), también regresa para culminar la trilogía.

Estreno internacional: 9 de febrero

15:17 TREN A PARÍS

La nueva película del legendario cineasta Clint Eastwood (Sully) está basada en los hechos ocurridos a bordo de un tren que viajaba hacia París, Francia, en 2015, cuando varios pasajeros, incluyendo tres soldados estadounidenses, se enfrentaron a un terrorista armado que intentó perpetrar una masacre. La particularidad de este filme es que los tres estadounidenses involucrados en el incidente – Spencer Stone, Anthony Sadler y Alex Skarlatos – se interpretan a sí mismos en la película.

Estreno internacional: 9 de febrero

PANTERA NEGRA

La primera producción de Marvel Studios para 2018 dará protagonismo al rey T'Challa de la elusiva nación africana de Wakanda, personaje a quien vimos por primera vez en Capitán América: Civil War (2016). De vuelta en su país, T'Challa debe enfrentar una conspiración llevada adelante por poderosos enemigos que buscan acabar con su reinado. Chadwick Boseman repite como T'Challa, esta vez acompañado por Michael B. Jordan (Creed), Lupita Nyong'o (Star Wars: Los Últimos Jedi), Danai Gurira (The Walking Dead), Daniel Kaaluya (Huye), Letitia Wright (Black Mirror), Angela Bassett (Londres bajo fuego) y Forest Whitaker (Rogue One: Una historia de Star Wars). También regresan a sus roles previos del universo Marvel Martin Freeman y Andy Serkis. La dirección es de Ryan Coogler, director de las aclamadas Fruitvale Station (2012) y Creed (2015).

Estreno en Paraguay: 15 de febrero

DEATH WISH

Eli Roth, director de filmes como Hostel y Knock Knock, dirige esta remake del clásico de acción del mismo nombre protagonizado por Charles Bronson y estrenado en 1974. Bruce Willis (En defensa propia) toma el protagonismo como Paul Kersey, un médico que ve a su familia ser destruida en un ataque de ladrones, y decide hacer justicia por mano propia. Vincent D'Onofrio (Daredevil) y Dean Norris (Breaking Bad) completan el elenco.

Estreno internacional: 2 de marzo

ANIQUILACIÓN

La nueva película dirigida por el británico Alex Garland, director de la premiada Ex Machina (2015), es un relato de ciencia ficción en que una bióloga lidera una expedición a una misteriosa zona de desastre en busca de su esposo, un militar que ingresó con otra expedición y nunca volvió a ser visto. Dentro de la zona de desastre encuentran una realidad alternativa llena de maravillas y peligros. Natalie Portman (Jackie) lidera el elenco, que incluye también a Jennifer Jason Leigh (Amityville: El Despertar), Gina Rodríguez (Olé: El viaje de Ferdinand), Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) y Óscar Isaac (Star Wars: Los Últimos Jedi).

Estreno en Paraguay: 9 de marzo, vía Netflix

TOMB RAIDER

Esta nueva adaptación de la popular saga de videojuegos Tomb Raider, basada en el reinicio de la saga de la arqueóloga Lara Croft, es protagonizada por Alicia Vikander (ganadora de un Óscar por La Chica Danesa), quien interpreta a una joven Lara que acaba varada en una peligrosa isla en aguas de Japón, obligada a luchar por su vida con la naturaleza y un peligroso grupo de mercenarios mientras intenta descifrar un secreto ancestral. Walton Goggins (Los 8 más odiados), Dominic West (The Affair), Daniel Wu (Geo-Tormenta) y Nick Frost (El Cazador y la Reina del Hielo) completan el elenco. La dirección es de Roar Uthaug.

Estreno internacional: 16 de marzo

TITANES DEL PACÍFICO: LA INSURRECCIÓN

Esta continuación del aclamado filme de ciencia ficción de Guillermo del Toro Titanes del Pacífico (2013) trascurre unos 10 años después de que la humanidad, armada con robots gigantes llamados Jeagers, pudo detener una invasión de enormes monstruos que casi acabó con la humanidad. Sin embargo, una nueva amenaza surge de las aguas y el mundo deberá unirse de nuevo para enfrentarla. John Boyega (Star Wars: Los Últimos Jedi) es el nuevo protagonista junto a Rinko Kikuchi, Charlie Day y Burn Gorman, que vuelven a sus roles del filme anterior. También actúan Scott Eastwood (Rápidos y Furiosos 8) y Jing Tian (Kong: La Isla Calavera), bajo la dirección de Steven S. DeKnight.

Estreno en Paraguay: 22 de marzo

ISLE OF DOGS

Luego de El Fantástico Sr. Zorro (2009), el aclamado cinesta Wes Anderson regresa a la animación cuadro por cuadro con Isle of Dogs, una peculiar historia que trascurre en una isla habitada exclusivamente por perros cerca de Japón, que exilió a los canes de su territorio. Un niño llamado Atari Kobayashi llega a la isla en busca de su perro, y cinco habitantes de la isla lo ayudan en su búsqueda. Entre las estrellas que prestan sus voces al filme están Bryan Cranston (Power Rangers), Edward Norton (Birdman), Bill Murray (Cazafantasmas), Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok), Scarlett Johansson (Ghost in the Shell), Tilda Swinton (Okja) y Ken Watanabe (Godzilla).

Estreno internacional: 23 de marzo

UN VIAJE EN EL TIEMPO

La próxima gran producción de Disney llega de la mano de la directora Ava DuVernay, realizadora del aclamado filme de 2014 Selma. Basada en la novela A Wrinkle in Time de Madeleine L'Engle, la historia sigue a Meg, cuyo padre se encuentra desaparecido. Siguiendo pistas dejadas por su padre, Meg acaba en una fatástica aventura a través del tiempo y el espacio. La joven actriz Storm Reid lidera un elenco que incluye también a Oprah Winfrey (La Estrella de Belén), Reese Witherspoon (Big Little Lies), Mindy Kaling (Intensa-Mente), Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror), Chris Pine (Mujer Maravilla), Zach Galifianakis (Birdman) y Michael Peña (Lego Ninjago).

Estreno en Paraguay: 28 de marzo

READY PLAYER ONE

Con el estreno de The Post en febrero en cines de Paraguay y la llegada de Ready Player One quizá no mucho después, tendremos dos películas de Steven Spielberg en cines en la primera mitad de 2018. Con Ready Player One, Spielberg vuelve a la ciencia ficción llevándonos a un futuro cercano en que la humanidad prácticamente vive dentro de un masivo videojuego virtual cuyo destino se decide en la búsqueda de un tesoro escondido por su creador. Tye Sheridan (X-Men: Apocalípsis) protagoniza junto a Olivia Cooke, Ben Mendelsohn (Rogue One: Una historia de Star Wars), Simon Pegg (Star Trek: Sin Límites) y Mark Rylance (Dunkerque), entre otros.

Estreno internacional: 30 de marzo

MARÍA MAGDALENA

El director británico Garth Davis (Lion) presenta este drama bíblico contado desde el punto de vista de María Magdalena, quien se convierte en una de las más fieles seguidoras de Jesús durante los años previos a su crucifixión. Rooney Mara (Lion) protagoniza como María Magdalena, con Joaquin Phoenix (Vicio Propio) en el papel de Jesús y Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) en el rol del apóstol Pedro.

Estreno internacional: 30 de marzo