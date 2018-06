Alicia tetãme ñemohorýrõ ko'ágã

Omotenonde ñe'êsyrýpe vicepresidenta Alicia Pucheta hesarái ha oñe'ê "Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia” ramo. Oñeinaugura jave Hospital San Pablo oiko jave placa inauguración.

Vicepresidenta de la República, Alicia Pucheta, discurso ko sábado jave oñeinaugura edificio Hospital Materno Infantil “San Pablo”, hesarái ha'e vicepresidenta ko'ágã Paraguáipe.

He'i Pucheta presidente Horacio Cartes “ojerúre vicepresidenta Corte Suprema de Justicia ramo,oime haguã inauguración oñemomba'eguasúvape”, ome'ë hi'aguîje mburuvicha Cartes-pe.

Upéicha avei Pucheta ohasa vai oñeinaugura jave placa ome'êva aguyje pytyvõ rehe Corea del Sur ha Paraguay, ho'a piso-pe.

Construcción ha equipo jogua osê US$ 9.500.000. Ohupytýva US$ 8.470.000 ome'êva Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica). Paraguay ome'ê US$ 1.000.000nte

